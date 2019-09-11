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 Политика Украины, Общество
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 Пресс-конференция Романа Сущенко и его адвоката Марка Фейгина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Украинский журналист и освобожденный заложник Кремля Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин дают первую пресс-конференцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем", - Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву

Источник: https://censor.net.ua/n3147746
 
 
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Фейген трепло и не адвокат! Неадекватный человек - это ДА!
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Не ходите дети в Африку Московию гулять - ЧК может загрести без причин.
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шоп не було нових політв'язнів потібен рів з крокодилами і припинити відносини з мордором!!!
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не поможет хохлокацапы (это даже хуже кацапа) всех крокодилов перекусают и воду выпьют лишь бы в кацапию прорваться
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Почему-то не нравятся мне эти Рома и Марик.
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