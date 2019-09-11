 Пресс-конференция Романа Сущенко и его адвоката Марка Фейгина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем", - Сущенко объяснил, зачем ездил в МосквуИсточник: https://censor.net.ua/n3147746
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