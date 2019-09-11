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 Политика Украины
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 Сущенко поблагодарил Порошенко, Зеленского и Макрона за усилия по его освобождению

Журналист Роман Сущенко поблагодарил президентов Владимира Зеленского, Петра Порошенко и президента Франции Эмманюэля Макрона за свое освобождение.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера я виделся с Порошенко, надеюсь, еще увижусь с Зеленским. Также хочу поблагодарить Эмманюэля Макрона, который непосредственно был задействован в переговорах о моем освобождении", - сказал он.

Кроме того, Сущенко поблагодарил украинских дипломатов, консулов в РФ за то, что работали над вопросом его освобождения.

Он также выразил благодарность журналистам - за то, что держали вопрос пленников в центре внимания, и всем людям, выходившим в его поддержку, а также своей семье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем", - Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву

Отметим, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о встрече с Романом Сущенко.

"Большая честь для меня и особая радость пожать руку Роману Сущенко и наконец поприветствовать его дома. Хорошо помню письма Романа, которые я получал, когда он находился в кремлевских застенках. Они вдохновляли меня не прекращать борьбу, а Роман и его жена Анжела стали примером настоящего мужества, которое они продемонстрировали всему миру. Невероятно счастлив поблагодарить их за то, что в их сердцах всегда была Украина", - написал он.

Сущенко поблагодарил Порошенко, Зеленского и Макрона за усилия по его освобождению 01

Порошенко отметил, что новости об освобождении украинцев из российских тюрем и их возвращение домой много украинцев восприняли как собственную победу: "Потому что жизнь и здоровье наших патриотов для нас всегда на первом месте. В отличие от России, где неизвестно куда исчезают те, кого привезли из Украины".

Сущенко поблагодарил Порошенко, Зеленского и Макрона за усилия по его освобождению 02

Фото: Порошенко/Facebook

"Уверен, придет время, и все, кто сейчас все еще остается заложниками Кремля, вернутся домой и услышат вожделенное: "Приветствуем на родной земле".

Сущенко поблагодарил Порошенко, Зеленского и Макрона за усилия по его освобождению 03

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147745
 
 
 Топ комментарии
 
А порох якым боком, сидел бы ты еще долго при порошенку. Он бы еще ЗВЕЗДЕЛ лет 5, как тебя там удержуют УЗУРПАТОРЫ. Повезло тебе.
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отмародерил вас в хвост и гриву, отбарыжил вдоль и попрек, назубажилил вам на голову целую кучу....а про геноцид впервые попалось! куда тебя отгенацидил?
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Ти падлошенка подякуй за геноцид українців ідіоте
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Ти падлошенка подякуй за геноцид українців ідіоте
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« По Женевской Конвенции врач может применять оружие только в целях личной защиты и защиты раненых. »

лікуйся.
І подякуй Женевській Конвенції.
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а ***** это Сученко ещё при расставании на лубянке поблагодарил???
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отмародерил вас в хвост и гриву, отбарыжил вдоль и попрек, назубажилил вам на голову целую кучу....а про геноцид впервые попалось! куда тебя отгенацидил?
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хреново тебя отгеноцидили,малорос - не порядок...
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Прахоботы, радуйтесь. Порошенко кто-то добрым словом вспомнил...
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та Зе бобиків крутитиме від цього знатно. вони ж вищать шо парашенко нічого не робив, а лише піарився
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Слава Порошенку! АрміяМоваВіра! Томос нам в поміч. Дякуємо Петру Олексійовичу!
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А порох якым боком, сидел бы ты еще долго при порошенку. Он бы еще ЗВЕЗДЕЛ лет 5, как тебя там удержуют УЗУРПАТОРЫ. Повезло тебе.
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а ну да, цього ж сватах не було. то і звідки вам то знати...
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да то кацап)спалился - у него до сих пор визы
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От урод. Если бы не наши бойцы которые захватили Цемаха и которые погибли и стали инвалидами сидеть бы тебе на рашистской тюрьме еще 20 лет под общую озабоченность Макрона, Меркель и Парашенка с Зеленским
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Срущенко не в курсе что его обменяли на росийских пленных а не освободили?
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Як би Сущенко знав, що його виміняли на таки раша п*********сів, як ти, то він би погидував йти на такий обмін.
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Пропутінські шакали вже накинулись на цих людей. Бо ж виявляється, що визволені є патріотами України. А по класифікаціїї шакалів - порохоботи.
Мразота, вже почала атаку на них.
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А Порошенко то причем к освобождению, благодаря ему и его риторике украинцев захватывали и удерживали.
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Вчи українську мову кацапський йолопеґа. В українській на "ВИ" спілкуються з незнайомцями.
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Странно.Почему Сущенко не поблагодарил всех тех воинов(живых и погибших),что обменный материал для него добывали?Их надо благодарить в первую очередь.Без них на кого бы тебя меняли?
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хочу поблагодарить Эмманюэля Макрона, который непосредственно был задействован в переговорах о моем освобождении", - Источник: https://censor.net.ua/n3147745
.Макрон и есть ваш освободитель . Зюзя тут вообще " левый " , - не при делах . Ему позволили заняться лишь деталями освобождения пленных , да попиариться а этом . А всё основное решилось на встрече х.йла с Макроном .
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Вчи українську мову кацапський йолопеґа. В українській на "ВИ" спілкуються з незнайомцями.
Тільки з кацапами по кацапські на "ТИ".
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