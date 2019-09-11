EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  796  35
Все про:ПДЧ (49) членство в НАТО (322) Сюмар (313) Кулеба Дмитрий (162)

 Если Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО - это будет означать свертывание евроатлантической интеграции, - Сюмар

Украина должна настаивать на получении ПДЧ относительно членства в НАТО, ведь уход от сотрудничества с НАТО будет означать возвращение в сферу влияния России

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сюмар вспомнила события осени 2013 года, когда на Майдан вышла молодежь, представители среднего класса и они протестовали против двух принципиальных вещей: свертывания европейского и евроатлантического курсов Януковичем, возвращения Украины в сферу России и протестовали против узурпации власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тейлор о перспективах Украины стать членом НАТО: Конечно, да, но нужно сделать немало важной работы

"Нашу фракцию волнуют процессы, происходящие в сфере европейской, а особенно, евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО. Это в определенной степени означает свертывание евроатлантической интеграции Украины. Также мы видим и косвенные сигналы такого свертывания. Есть сигналы о том, что инструкторов НАТО уже отзывают из зоны разграничения", - отметила политик.

Народный депутат во время выступления подчеркнула, что Североатлантический альянс станет гарантией безопасности Украины.

"НАТО для Украины - это не просто безопасное блок, это не просто какая-то далекая перспектива. НАТО для Украины - это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии с ядерным соседом, и агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал часть украинской территории на востоке - Россией. Если мы сегодня отойдем от сотрудничества с НАТО, если мы откажемся от получения ПДЧ, это будет обозначать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния России", - подчеркнула парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3147743
 
   
 Топ комментарии
 
Какое НАТО, вы о чем? Протрите глаза, народ проголосовал за замирение, люди устали от войны, хотя и в глаза ее не видели, в отличии от тех немногих кто упиратся сейчас на востоке. Это когда скулатая морда с автоматом зайдет в конкретный дом, и скажет, ...хохлы на выход..., вот тогда начнутся всхлипы и вздохи, но будет поздно...
 показать весь комментарий
 
Надо было перед выборами сериалы снимать, а не защитой страны заниматься, а теперь что, " Сваты" рулят.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какая НА# ЕВРОинтеграция, у нас началась деЖИДализация сРаны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевые настаивали?Они отговаривались что Украина ещё не готова
 показать весь комментарий
 
 
Вы не поверите! Достаточно было написать заявление и иметь поддержку большинства населения.
 показать весь комментарий
 
 
Недостаточно. Об этом неоднократно заявляли представители стран НАТО.

"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем.
Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике...
В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3129395
 показать весь комментарий
 
Портмошенко давно переміг корупцію, прекращайте тут мені.
 показать весь комментарий
 
 
Лол какие ольгинские забавные... ещё они забавно висели бы на столбах и покачивались в такт порывам ветра.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было перед выборами сериалы снимать, а не защитой страны заниматься, а теперь что, " Сваты" рулят.
 показать весь комментарий
 
 
Украина-это ты. Вот и настаивай, кто тебе не дает. Лет, так из 20, это вы МОГЕТЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Вся ригівська рать. Зараз вони зажопники. Це коли вони зірвали голосування за вступ до НАТЬІ
 показать весь комментарий
 
Какое НАТО, вы о чем? Протрите глаза, народ проголосовал за замирение, люди устали от войны, хотя и в глаза ее не видели, в отличии от тех немногих кто упиратся сейчас на востоке. Это когда скулатая морда с автоматом зайдет в конкретный дом, и скажет, ...хохлы на выход..., вот тогда начнутся всхлипы и вздохи, но будет поздно...
 показать весь комментарий
 
 
Виселяє така ж шпана як і нинішня криворізька.
 показать весь комментарий
 
Ничего не поздно, капраз самое то что им нужно - петь песни про тяжку долю.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, "когда будут бить, будут плакать"(С)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цікаво, а в нато беруть країни у яких відкриті територіальні спори?)

Відповідь - ні... Доки не буде крапки у питанні Криму, не буде і нато...

А свинки пепи все лають і лають...
 показать весь комментарий
 
Ветерок подувает, а ольгинские качаются туда-сюда, туда-сюда.. это прекрасно.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапські побрехеньки. У Греції і Турції спір за Кіпр з давніх давен.
 показать весь комментарий
 
Зачем, если это не нужно ни зеленскому и тем более тем кто за него голосовал . Это рабы России
 показать весь комментарий
 
 
Если Украина не будет/ Не будет. Украина сейчас -это Коломойский. А он озабочен выполнением совсем другого плана-плана завладения украинской землёй мировым еврейским капиталом.
 показать весь комментарий
 
 
Про НАТО надо забыть минимум на 5 лет,если зелю раньше вперёд ногами не вынесут.
 показать весь комментарий
 
 
Где настаивать? План действий по членству в НАТО или есть, или его нет. А если есть - то его или выполняют, или выполняют частично, или совсем не выполняют.
 показать весь комментарий
 
 
Так Кулеба уже заявил, что Украина не будет настаивать. Со всеми вытекающими.
 показать весь комментарий
 
"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Источник: https://censor.net.ua/n3147723
------------------------
Сюмар так стремилась в НАТО, но никто не знал об этом .
 показать весь комментарий
 
А почитать первоисточник - что именно говорил Кулеба о ПДЧ уровень грамотности не позволяет?
 показать весь комментарий
 
Народ должен понять одну простую вещь - либо Украина будет в НАТО, либо Украины не будет. Россия Украину в покое не оставит, нужна коллективная защита.
 показать весь комментарий
 
 
Нарід вже вирішив що Україна йому не потрібна 73 відсотками.
Йому потрібна ковбаса по 2.2, газ безкоштовний, і по три евробляхи на носа.
 показать весь комментарий
 
Посмотрим. Один Евроинтеграцию не захотел подписывать - пришлось бежать.
А Зе не сбежит, не дадим.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх