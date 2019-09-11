 Если Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО - это будет означать свертывание евроатлантической интеграции, - Сюмар

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Сюмар вспомнила события осени 2013 года, когда на Майдан вышла молодежь, представители среднего класса и они протестовали против двух принципиальных вещей: свертывания европейского и евроатлантического курсов Януковичем, возвращения Украины в сферу России и протестовали против узурпации власти.
"Нашу фракцию волнуют процессы, происходящие в сфере европейской, а особенно, евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО. Это в определенной степени означает свертывание евроатлантической интеграции Украины. Также мы видим и косвенные сигналы такого свертывания. Есть сигналы о том, что инструкторов НАТО уже отзывают из зоны разграничения", - отметила политик.
Народный депутат во время выступления подчеркнула, что Североатлантический альянс станет гарантией безопасности Украины.
"НАТО для Украины - это не просто безопасное блок, это не просто какая-то далекая перспектива. НАТО для Украины - это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии с ядерным соседом, и агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал часть украинской территории на востоке - Россией. Если мы сегодня отойдем от сотрудничества с НАТО, если мы откажемся от получения ПДЧ, это будет обозначать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния России", - подчеркнула парламентарий.
"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем.
Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике...
В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.
Источник: https://censor.net.ua/n3129395
Відповідь - ні... Доки не буде крапки у питанні Криму, не буде і нато...
А свинки пепи все лають і лають...
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Сюмар так стремилась в НАТО, но никто не знал об этом .
Йому потрібна ковбаса по 2.2, газ безкоштовний, і по три евробляхи на носа.
А Зе не сбежит, не дадим.