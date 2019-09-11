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 Политика Украины, Экономика
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 Рада внесла изменения в закон о приватизации

Верховная Рада приняла изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", устранив в нем неточность, которая противоречила Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

За этот закон проголосовало 313 депутатов.

Авторы закона отмечают, в действующем законе о приватизации государственного и коммунального имущества содержится норма о том, что депутаты должны создавать комиссию по вопросам приватизации. Однако данная норма противоречит Конституции.

"Статьи 9 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, по которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной Рады Украины не отнесено", - объясняют авторы закона.

Данный закон вступит в силу после того, как его подпишет спикер и президент, а также опубликуют в официальных СМИ парламента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147741
 
 
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Зелені готуються роздерибанити все, що ще залишилося від України.
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Залишаться лохи голі і босі. Так їм і треба.
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Правильно. Давно пора потрогать за вымя сладкую парочку Ахметов-Порошенко.
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Бєня буде дерибанити те що залишилось?
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Теперь приватизировать государственное будут без комиссий.
Кто первый встал, того и тапки
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А какая разница, ВО время правления Порошенка - БЫЛИ комиссии, НУ И что, А тапочки первым одевал всегда Порошенко.
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