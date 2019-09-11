 Рада внесла изменения в закон о приватизации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

За этот закон проголосовало 313 депутатов.

Авторы закона отмечают, в действующем законе о приватизации государственного и коммунального имущества содержится норма о том, что депутаты должны создавать комиссию по вопросам приватизации. Однако данная норма противоречит Конституции.

"Статьи 9 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, по которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной Рады Украины не отнесено", - объясняют авторы закона.

Данный закон вступит в силу после того, как его подпишет спикер и президент, а также опубликуют в официальных СМИ парламента.

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