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 Политика Украины, За рубежом
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 "Случайный человек": Россия отказывается давать политубежище участнику обмена пленными, гражданину Молдовы Мельничуку

Участнику обмена пленными, гражданину Молдовы Петру Мельничуку не хотят предоставлять политубежище в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует блогер Necro Mancer со ссылкой на пост экс-помощницы кума Путина Медведчука, сторонницы "русского мира" Оксаны Шкоды.

Как следует из сообщения, в РФ Мельничука считают "случайным человеком" и отказываются предоставлять политическое убежище. В результате, Мельничук по запросу об экстрадиции может быть выдан назад в Украину, где дело против него все еще открыто.

Случайный человек: Россия отказывается давать политубежище участнику обмена пленными, гражданину Молдовы Мельничуку 01

Петр Мельничук (12.07.1972) является гражданином Молдовы украинского происхождения. Известен как фигурант дела "2 мая", участник "Антимайдана", антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014-го (вместе с гражданами Украины Еленой Бобовой, Валерием Пикаловым, Денисом Хитровым). Был задержан в марте 2017 года по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По данным СБУ, Бобова, Пикалов, Хитров и Мельничук работали в Одесской области под непосредственным руководством главного разведывательного управления Генштаба РФ. За время своей деятельности члены группы завербовали ряд сотрудников стратегических предприятий и воинских частей юга Украины, собирали служебную информацию, наблюдали за военными объектами и перемещением сил ВСУ, а также собирали информацию о гражданских активистах в Одесской области.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

В свою очередь, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова выразила надежду, что до конца года Россия и Украина осуществят еще один обмен задержанными лицами, уточнив, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.

Источник: https://censor.net.ua/n3147740
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы списки утверили, пущай разбираются...
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Прикольно. Украина сплавила какого то левого мужика в рашку, теперь ей вернут его взад.
Кто хоть это такой?
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Он как бы не причем, но данные отказался дать...
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Прикольно. Украина сплавила какого то левого мужика в рашку, теперь ей вернут его взад.
Кто хоть это такой?
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Который по делу проходил о сепарском одесском шашлыке....
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Кацапы списки утверили, пущай разбираются...
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Так если он гражданин Молдовы, то вроде бы туда его и надо вернуть. Хотя я хз во всех этих хитросплетениях. К тому же Украина выдала РФ многих своих же граждан.
Хрен ногу сломит разбираться в этом🙄
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надо у голландцев спросить, мож им этот чук нужен?
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Ну один же отказался (как минимум). Сказал: пошли вы нахрен, отсижу здесь и буду жить спокойно.
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Может он штукатурить умеет, чё сразу отказываться?
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та да)вообще ни в чем не виноват - только в Одессе рюзьке мир хотел устроить...Возвращайте,зешмаркля его все одно выпустит
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С нашей стороны этот списки утверждал? "Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 4250
"Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 2166
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шобвыпонимале !!! шах и мат вам , зеляботы !

"Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 3766
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Ну так, сразу ж ніхто і не думав навіть казати що вони військовополонені, вони були порушниками, арештованими, нелегалами.
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На протязі 14 днів можуть вернути взад, коли немає пошкоджень, слідів використання ,ціле упакування, і є чек
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Может общество защиты животных ветеринарные паспортом поможет
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