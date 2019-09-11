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 Политика Украины, Общество
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Все про:вакцина (399) лекарства (820) закупки (173) Супрун Ульяна (580)

 Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин, - Супрун

Принятый ВР законопроект №1076 "Об изменениях в закон "О публичных закупках" может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Наблюдая за тем как работает парламент последние недели, создается впечатление, что в "окно возможностей", о котором все так много говорят, хотят выбросить демократию. У нас сложилась ситуация, когда только одна фракция может голосовать законопроекты - без привлечения оппозиции. Но не без привлечения действующего законодательства и здравого смысла", - написала она.

По словам Супрун, народные депутаты сделали шаг к тому, чтобы лишить украинцев жизненно важных лекарств и вакцин: "Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "Об изменениях в Закон Украины" О публичных закупках ", забыв упомянуть международные закупки. Благодаря этому формату закупок Украина впервые на 100% обеспечена вакцинами, предусмотренных календарем прививок, а украинцы имеют доступ ко многим необходимым препаратам. Действие действующего законодательства позволяет международным организациям осуществлять закупки в марте 2020, но похоже, что это слишком далекая перспектива для планирования нового парламента. http://bit.ly/2m99cHc".

Она подчеркнула, что данная ситуация является следствием того формата работы, который избрал новый парламент, а точнее - политическое руководство "Слуги народа".

"Депутаты фракции "Слуги народа" внесли законопроект, который может лишить медучреждения возможности участвовать в государственно-частном партнерстве. http://bit.ly/2lMkuRC, http://bit.ly/2majIxS. Это означает, что депутаты хотят лишить украинцев новых больниц, ремонтов в медучреждениях, нового оборудования, предоставления диагностических и других современных услуг", - сообщила Супрун.

Экс-глава Минздрава подчеркнула, что государственно-частное партнерство - это эффективная модель, проверенная мировым опытом. Она позволяет привлекать финансирование из бизнеса в медицину. Сегодня государство не имеет достаточно средств, чтобы полностью обновить инфраструктуру в медицине. http://bit.ly/2kClg3d 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации

"Наши международные партнеры, которые помогали строить новую систему здравоохранения, в частности Всемирный банк, ЕБРР и IFC, давно советуют изменить законодательство, чтобы упростить государственно-частное партнерство в медучреждениях. Вместо этого - это направление может быть заблокировано целом.

Народные депутаты так быстро подают и принимают законы, что у стейкголдеров и международных партнеров нет возможности ознакомиться с законопроектами, проанализировать их и дать рекомендации или понять, как дальше будет развиваться сфера.

Когда Рада работает продуктивно и эффективно - это замечательно. Но это далеко не всегда тождественно скорости работы. Почему сейчас мы видим марафон принятия законов - будто перед депутатами стоит задача успеть все до конца месяца.

Так устроены демократия и парламентаризм, что подписанию закона президентом предшествует работа в комитетах, дебаты, коммуникация законопроекта с экспертной средой и всеми сторонами процесса, внесения правок и оптимизация документа, коммуникация с медиа и клиентами тех или иных изменений. Только благодаря кропотливой работе можно получить действительно качественный закон. А когда речь идет об изменениях в Конституцию - ответственность и объем работ особенно велики.

Когда мы готовили трансформацию системы здравоохранения, подготовка законодательной базы забрала у нас большую часть времени работы в МОЗ Украины. Но только с ней мы могли внедрять качественные изменения и делать их необратимыми.

Например, в Великобритании законы могут принимать быстро, по упрощенной процедуре, в случае чрезвычайного положения, войны что ли. http://bit.ly/2kde4uj А не тогда, когда существует "настоятельная" потребность в быстром принятии несрочных законопроектов, которые впрочем добавляют "плюсов" в рейтинг политиков-популистов.

Не сомневаюсь, что среди законов, которые с такой скоростью принимают народные депутаты, вполне могут быть хорошие и важные. Но для того, чтобы это узнать, как нам, так и самим народным депутатам, необходимо увидеть их текст (желательно до дня голосования) и получить обратную связь от людей и сред, которых последствия этих законов непосредственно касаться.

Соблюдать регламент - не опция, а обязанность народных депутатов. Процедуры, которые существуют в законодательной власти и в государственных учреждениях, далеко не всегда являются "пережитками" прошлых веков. Они являются предохранителями от ошибок и злоупотреблений. И они являются важной составляющей системы балансов и сдерживания нашей молодой демократии", - написала Супрун.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосах.

Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин, - Супрун 01
Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин, - Супрун 02
Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3147739
 
   
 Топ комментарии
 
Дети и старики ЗЕбобов это оценят!
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а это не важно, главное, чтоб "Сваты" регулярно показывали, и Юзика, заряжающего воду.
Это ж бальзам на раны!
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Ты уже уриной )(уйла вылечился, кремлебот?
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Еогда будешь покупать пачку Примы за 100 грн....не забывай ВИНОВАТ ВО ВСЕМ ПЕПО И СВИНАРЧУКИ!)))
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ти шо? погані свинарчуки баріги вже хароші гладковські зебуїна.
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А я вам о чем?!))))
ЗЕ идиоты они такие...
Тут помню...
А тут нет!)))
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Избирательная амнезия.
Новое слово в психиатрии. Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун - Цензор.НЕТ 4141
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Ножкою топни ще, щоб було більш суворо.
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Не *****,а пэтиной.Не зряж пэтя с баночками 2 раза бегал
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И что за вой?
Уже вчера писали, что ко второму чтению исправят и вернут в текст такую возможность.
Нет дальше "Все пропало" разгоняют
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так уля пишет не про то что принято не то, а больше про то что вводить новые отменять старые без согласования со средами на которых эти изменния будут влиять не логично и не цеселесообразно. а если бы не успели прочитать то что приняли ? или осознать проанализировать всю степень влияния. приняли бы без поправок к бабке не ходи.

завтра вам скажут что вы должны не касовыми апаратами пользоватся а спецустройствами потому что так решили.
и все. ваши затраты их не итересуют возможность бытсро приобретния уствройств всеми участникаим рынка тоже. зато принято
вот о чем уля пишет.
все таки скрость далеко не всегда ключевой фактор. изменния и перемены нужны - факт но и формировать их надо с умом.
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а это не важно, главное, чтоб "Сваты" регулярно показывали, и Юзика, заряжающего воду.
Это ж бальзам на раны!
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там написано В "Слуге народа" обещали вернуть...
Вернут, тогда посмотрим.
Но эта норма "выпала" оттуда не случайно.
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Т.е. они не подавали законопроекта об изменении правил закупки? И чем они отличаются от своего зелектората, если вчера что-то зрада, то сегодня это же самое - перамога, потому что это сказали уЗеленские?
Так когда у них мозги были до подачи законопроекта или когда отказались от законопроекта?
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Беня спешит, он здесь ненадолго. Потому и не шибко умные депутаты "горячкують".
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Супрун ще й кращий блохер ? Принаймі на біржі блохерів ІСТV має індекси, але ніколи не бачив її блохів. Луганського бачив, шмарія бачив, Цимбалюка бачив,навіть свого сусіда бачив, а її-ні
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српун, куда делась тема срочной продажи вакцин АКДС со сроком использования в начале 20-го года по 900-1000 грн к 1 сентября??
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Вы уже лишили давно, не за х....... покупать. Так что, не парся, один х........ уже ЗВЕЗДЕЦ.
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зубожилы! тут до вас скоро придут...

Любителів субсидій та іншої державної «шари» очікує Зе-сюрприз - тотальна перевірка коштів та повернення їх державі. Про це свідчить законопроект монобільшості № 1231 "Про верифікацію і моніторинг державних виплат"...
Головне аби не передумали!
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Не вижу ничего плохого в проверке предоставления субсидии, там умников хватает.
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Так не за проверку субсидий голосовал лохторат ЗЕбени, а за расширение списка оных!
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Ще б треба щоб , коли побачив, знайшов , що сусід отримуючи субсидію гнав самогон і продавав чи підробляв де, то мені 100%, а з нього 150%
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Уляночка...забей путина на єто бьідло зевотное. Оно само не жило и внукам не даст. Любители скотов и специалистьі в футболе, медицине и политики😂 С известньім для всех єтих направлений результатом. Нельзя к совкам азиатским подходить как к априори вменяемьім людям.
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Та ты шо, оказывается никакие лекарства нельзя купить через международные организации, на которые укажет пальчиком Супрун.
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угу, тільки на ті, на які укаже пальчиком аптечна мафія.
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В РФ закупайте, там самая ядреная медицина!
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Та капец. Забыла, как всей страной искали вакцину от столбняка пацану?
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Еще было и от ботулизма вакцины бизнесмен закупал и предоставлял в больницы.
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А кто это вообще и чего она лезет не в свое дело.
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на..я 73% доступні ліки??? в них є свати, квартал та серіал *порох барига*- от їм і полікуються
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супрун только брехать умеет. Лучше бы за свою работу отчитывалась. 2 года назад детям положенных прививок в поликлинике не было, говорили ждите и тд. По лекарствам произошло урезание списка положенных медикаментов, теперь больному что раньше препарат давали теперь просто якобы не нужен. Конечно так легче закупки делать когда половину покупать не надо. Походу в конце супрун-реформы на болезни кроме простуды ответ будет - не лечится а значит и лекарства не нужны.
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Уляночка, это уже никому не интересно. Закупка лекарств никак не влияет на доходы от показа "Сватов".
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Частную страховую медицину вам, ЗЕбобики, по самые гланды!
Австралийцы от частной мед. страховки отказываются массово, каждый год падает число застрахованных, а вы страховаться пойдете!
Страховые мед. компании - это бизнес, а бизнес ведется для получения прибыли, забыли вы об этом что ли, ЗЕбобики? С кого прибыль получать, как не с вас, ЗЕбилов?
А можно еще лучше, как в РФ, где без частных мед. страховок население так навострилось взятки врачам давать, ну чисто кудесники. А те, кто не навострился, лечатся "коройдуба" наружно и внутренне, запивая Бояркой. Шаурмой тоже растираться хорошо, от всего помогает, особенно если продристаться.
С покращеннем вас, ЗЕбобики!
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