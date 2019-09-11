 Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Наблюдая за тем как работает парламент последние недели, создается впечатление, что в "окно возможностей", о котором все так много говорят, хотят выбросить демократию. У нас сложилась ситуация, когда только одна фракция может голосовать законопроекты - без привлечения оппозиции. Но не без привлечения действующего законодательства и здравого смысла", - написала она.

По словам Супрун, народные депутаты сделали шаг к тому, чтобы лишить украинцев жизненно важных лекарств и вакцин: "Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "Об изменениях в Закон Украины" О публичных закупках ", забыв упомянуть международные закупки. Благодаря этому формату закупок Украина впервые на 100% обеспечена вакцинами, предусмотренных календарем прививок, а украинцы имеют доступ ко многим необходимым препаратам. Действие действующего законодательства позволяет международным организациям осуществлять закупки в марте 2020, но похоже, что это слишком далекая перспектива для планирования нового парламента. http://bit.ly/2m99cHc".

Она подчеркнула, что данная ситуация является следствием того формата работы, который избрал новый парламент, а точнее - политическое руководство "Слуги народа".

"Депутаты фракции "Слуги народа" внесли законопроект, который может лишить медучреждения возможности участвовать в государственно-частном партнерстве. http://bit.ly/2lMkuRC, http://bit.ly/2majIxS. Это означает, что депутаты хотят лишить украинцев новых больниц, ремонтов в медучреждениях, нового оборудования, предоставления диагностических и других современных услуг", - сообщила Супрун.

Экс-глава Минздрава подчеркнула, что государственно-частное партнерство - это эффективная модель, проверенная мировым опытом. Она позволяет привлекать финансирование из бизнеса в медицину. Сегодня государство не имеет достаточно средств, чтобы полностью обновить инфраструктуру в медицине. http://bit.ly/2kClg3d

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации

"Наши международные партнеры, которые помогали строить новую систему здравоохранения, в частности Всемирный банк, ЕБРР и IFC, давно советуют изменить законодательство, чтобы упростить государственно-частное партнерство в медучреждениях. Вместо этого - это направление может быть заблокировано целом.

Народные депутаты так быстро подают и принимают законы, что у стейкголдеров и международных партнеров нет возможности ознакомиться с законопроектами, проанализировать их и дать рекомендации или понять, как дальше будет развиваться сфера.

Когда Рада работает продуктивно и эффективно - это замечательно. Но это далеко не всегда тождественно скорости работы. Почему сейчас мы видим марафон принятия законов - будто перед депутатами стоит задача успеть все до конца месяца.

Так устроены демократия и парламентаризм, что подписанию закона президентом предшествует работа в комитетах, дебаты, коммуникация законопроекта с экспертной средой и всеми сторонами процесса, внесения правок и оптимизация документа, коммуникация с медиа и клиентами тех или иных изменений. Только благодаря кропотливой работе можно получить действительно качественный закон. А когда речь идет об изменениях в Конституцию - ответственность и объем работ особенно велики.

Когда мы готовили трансформацию системы здравоохранения, подготовка законодательной базы забрала у нас большую часть времени работы в МОЗ Украины. Но только с ней мы могли внедрять качественные изменения и делать их необратимыми.

Например, в Великобритании законы могут принимать быстро, по упрощенной процедуре, в случае чрезвычайного положения, войны что ли. http://bit.ly/2kde4uj А не тогда, когда существует "настоятельная" потребность в быстром принятии несрочных законопроектов, которые впрочем добавляют "плюсов" в рейтинг политиков-популистов.

Не сомневаюсь, что среди законов, которые с такой скоростью принимают народные депутаты, вполне могут быть хорошие и важные. Но для того, чтобы это узнать, как нам, так и самим народным депутатам, необходимо увидеть их текст (желательно до дня голосования) и получить обратную связь от людей и сред, которых последствия этих законов непосредственно касаться.

Соблюдать регламент - не опция, а обязанность народных депутатов. Процедуры, которые существуют в законодательной власти и в государственных учреждениях, далеко не всегда являются "пережитками" прошлых веков. Они являются предохранителями от ошибок и злоупотреблений. И они являются важной составляющей системы балансов и сдерживания нашей молодой демократии", - написала Супрун.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосах.





