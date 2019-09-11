 Украина заявила в ЕСПЧ о нарушении прав своих граждан в оккупированном Крыму

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина на слушаниях в ЕСПЧ по делу "Украина против России" о нарушении прав человека в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нарушения прав человека, о которых идет речь на этих слушаниях, были совершены против украинских граждан на украинской земле. Их осуществила внешняя сила, которая нелегально оккупирует суверенную территорию в течение пяти лет", - заявил представитель правительства Украины.

Лищина подчеркнул, что украинское руководство делает все возможное для защиты своих граждан на оккупированной Россией украинской территории.

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Заместитель министра юстиции отметил, что украинцы в оккупированном Крыму подвергаются репрессиями по политическим мотивам. Среди наиболее уязвимых групп в Крыму - этнические украинцы, крымские татары, независимые журналисты и религиозные деятели.

Чиновник также отметил, что РФ в Крыму в контексте нарушения прав человека ограничивает и гражданские, и политические права граждан.

"Россия намеренно проводит кампанию по политическому преследованию, целью которого является уничтожение любого сопротивления", - сказал Лищина.

Он также решительно отверг заявление российской стороны о том, что возбужденное Украиной в ЕСПЧ дело против РФ будто бы является политически мотивированным.

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Лищина напомнил участникам процесса, что ООН и другие международные организации осудили нелегальную оккупацию Крыма Россией.