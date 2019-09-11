 Украина заявила в ЕСПЧ о нарушении прав своих граждан в оккупированном Крыму

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина на слушаниях в ЕСПЧ по делу "Украина против России" о нарушении прав человека в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Нарушения прав человека, о которых идет речь на этих слушаниях, были совершены против украинских граждан на украинской земле. Их осуществила внешняя сила, которая нелегально оккупирует суверенную территорию в течение пяти лет", - заявил представитель правительства Украины.
Лищина подчеркнул, что украинское руководство делает все возможное для защиты своих граждан на оккупированной Россией украинской территории.
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Заместитель министра юстиции отметил, что украинцы в оккупированном Крыму подвергаются репрессиями по политическим мотивам. Среди наиболее уязвимых групп в Крыму - этнические украинцы, крымские татары, независимые журналисты и религиозные деятели.
Чиновник также отметил, что РФ в Крыму в контексте нарушения прав человека ограничивает и гражданские, и политические права граждан.
"Россия намеренно проводит кампанию по политическому преследованию, целью которого является уничтожение любого сопротивления", - сказал Лищина.
Он также решительно отверг заявление российской стороны о том, что возбужденное Украиной в ЕСПЧ дело против РФ будто бы является политически мотивированным.
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Лищина напомнил участникам процесса, что ООН и другие международные организации осудили нелегальную оккупацию Крыма Россией.
Про це Ар'єв заявив в коментарі "Європейській правді".
За його словами, спікер парламенту не підписує відрядження на засідання комітету ПАРЄ з питань рівності і недискримінації. "Я вважаю, що це не просто помилка, а межує із злочинною недбалістю", - заявив Ар'єв.
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В порядку денному наступної сесії ПАРЄ розгляд цього питання справді запланований на осінню сесію та відбудеться 2 жовтня. Комітет має затвердити проєкт доповіді 12 вересня.
Нова українська делегація поки не сформована, але за правилами ПАРЄ діє попередній склад, поки не буде затверджений новий список депутатів.
"Парламент не прийняв рішення припинити відносини із ПАРЄ, у нас діє стара делегація. Тому в будь-якому разі ми маємо зробити все, щоби документ був винесений на затвердження асамблеї у тому вигляді, який врахує інтереси і України, і самих кримських татар", - сказав Ар'єв.
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Комітет має розглянути доповідь під назвою "Ситуація кримських татар" швейцарського доповідача Мануеля Торнаре.
Глава делегації має право визначити, хто буде присутній на засіданні комітету. Від України мають летіти сам Ар'єв, Мустафа Джемілєв та Андрій Лопушанський. Останній був членом комітету з рівності і недискримінації.
Слід також зазначити, що до комітету увійшли представники Росії, делегацію якої повернули в ПАРЄ. У разі неприїзду делегатів з України проєкт доповіді буде затверджений без їхніх голосів, але з урахуванням голосів російських парламентарів.