 "Эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем", - Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву

. Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречались по его просьбе", - рассказал Сущенко, отметив, что это был его кум, у которого он крестил ребенка.

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"В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" на некие секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ. После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслижбистов: "Ну что, игра стоила свеч или нет?". А ответ раздается: "Все супер!". Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время. Я не знаю, почему он так поступил и какая мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел". Было заметно, что эта операция планировалась и внедрялась минимум год, а то и бильше", - добавил Сущенко.

"Можно было ездить, нельзя было ездить (в Россию. - Ред.)... Это было ошибочным, легкомысленным решением. Но что поделаешь, время назад вернуть невозможно. Что случилось, то случилось, и, конечно, это большое горе для моей семьи и потерянное время. Но надо смотреть в будущее!" - добавил Сущенко.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.