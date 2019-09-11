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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (256) Зеленский (2768) Россия (73810)

 Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук

Фракция партии Голос в Верховной Раде призвала президента Владимира Зеленского и его команду озвучить конкретные принципы, на которых формируется внешняя политика, и сказать, в чем заключается стратегии в этой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом во время выступления в парламенте заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Уже много недель деятельности нового Президента проходят международные переговоры, обмен заложниками и другие очень важные вещи. Но мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики и, в первую очередь, наших отношений со страной-агрессором РФ", - сказал он.

Голос требует созвать закрытое заседание профильного комитета Рады, куда хотят пригласить главу МИД, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, представителя Офиса Президента и членов украинской делегации ПАСЕ.

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"...Чтобы обсудить эти вопросы, выработать общую позицию, и, наконец, ответить на много конкретных вопросов, которые волнуют нас уже сегодня: формируем мы или нет делегацию ПАСЕ, участвуем ли мы в следующей ее сессии, и если да, то как себя ведем, как координируем свои действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас и ждут от нас четких ответов, деклараций и обязательств", - пояснил Вакарчук.

По его нардепа, важно понять перед потенциальной встречей лидеров нормандского формата, какой будет стратегия Украины на этих переговорах, "что, кому и как мы обещали", и каким образом поменяется политика по сравнению с политикой прошлой власти.

"И если президент называет встречи "прорывными", то в чем состоит этот прорыв? И на какие компромиссы мы должны идти", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3147731
 
   
 Топ комментарии
 
Слыш идиот, а ты его стратегию хоть знаешь? Расскажи ка. А то кого не спрошу вмеиязык в жопе держат, типа " государственная тайна"
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Kaкая ещё стратегия, кроме федерализации ? Только Порох мог сопротивляться "минску". А у нынешней братвы, если не будет федерализации - не будет и бизнеса в РФ: "Сватов" не позволят там показывать.
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"узеленского рассматривают возможность реализации требований расеи":

Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.
Про це сказано в заяві МЗС РФ, де закликали вирішити "комплексні проблеми на південному сході України".
"Місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій", - написали в МЗС.
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Ніякий він не агент - так, просто пару раз в баньку з ним сходив.
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Славику обидно не отчитались перед ним
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Слыш идиот, а ты его стратегию хоть знаешь? Расскажи ка. А то кого не спрошу вмеиязык в жопе держат, типа " государственная тайна"
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Петин план Бэээээээээ мы уже видели в работе или Педро тебе рассказало, что это за план ????
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Да как ты говоришь ОНО "расказывало", представляешь? Или ты к тому, что план есть но его овощам вроде тебя знать не положено. Если так, тогда ОК, стратегия ЗБС
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Зебил, а чего ты о себе во множественном числе говоришь? Кукуха поехала?
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Так ты не ответил, план и стратегия ХДЕ? А то становится стремно от мысли стать очереднымиокругом рашки.. Но я уверен что тебе *****
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Ответил: там же где карта плана Бэээээээ пети
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Тобто ти підтверджуєш, що Зе нічим не кращий за Петю? Ну ок, я й не сумнівався у цьому...
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курсы в Трускавце видимо закончил .... ))
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Лол, а кто ты такой чтобы говорить от чьего-то лица? Ты просто зебобик упоротый а возомнил себе что-то... смешно)))
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"явасоченьпапрашу", и вся "стратегия", так же, 73поц?
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Все, как всегда у вас: сказать про Зелю не#уй - запевай про Пороха!
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Лучше расскажи, какого Сцявік
Снова в раду пролез ?
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Ооо вас дибилов только Сцявик и волнует... У вас что баранов, масвая шизофрения?
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Прикольно это все конечно. Но слова и дела, отличаются друг от друга. Насинаямс "перестать стрелять" потом сдачамСтаницы и нескольких поселков, потом замашки про отказ от Натовских инструкторов... И так, я могу продолжать вечно
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Стоп. Тут по-моему обвиняют в том что не озвучена стратегия. Так вот я и написал, что озвучена. Для людей с даже с минимальным аналитическим мышлением все довольно прозрачно. Ссылки я привел. А продолжат Вы конечно можете все что угодно вечно. Но это не суть темы упрека.
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******, да и мне обидно. Я - тоже президент, по уверениям твоего жидомассона. И я желаю знать принципы и стратегию внешней политики. Куда идет Украина. Чем готов пожертвовать еврейчик. Знаю, что многим, но где красная черта? Это - вполне справедливо.
И еще, невоздроченец, усвой: жиденок назвал себя "слугой народа". А слуги, как правило, подотчетны своим хозяевам... для тебя это новость?
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Кадыров ведь уже говорил,что Россию надо юбить
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Люди судят по делам.Времена бла-бла мне кажется в прошлом.Зе пока все делает прагматично и на мой взгляд не бздит упыря и не гнется.
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Сдал Станицу, Золотое, Рашка в ПАСЕ, макарон тявкает о ослаблении санкций. Дела просто отличные у русни.
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Расия в пасе благодаря свыне и его свынокоманде лёвочкиной пляшко и климаксу.ЕС уже в 16 году понял,шо хаспадин пєтро аликсеич - БАРЫГА.И ему насрать на свой народ.
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Це на твій погляд, а на мій, розвалює державні інституції готуючи Україну до зливу.
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аккуратнее на поворотах,Славик,***** может обидется
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Kaкая ещё стратегия, кроме федерализации ? Только Порох мог сопротивляться "минску". А у нынешней братвы, если не будет федерализации - не будет и бизнеса в РФ: "Сватов" не позволят там показывать.
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На хера он его принимал, чтоб вечно сопротивлятся, десятилетиями?
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Нет, конечно. Нужно было сразу сдаться, и всю дорогу до Львова выложить лозунгами: "Заезжайте, братья ! Давно ваше НКВД к нам не наведывалось !"
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Домовитись десь посередині. Вакарчук неуважно слухав вазеліна.
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где то по середине - это видимо в Варшаве .... как в 1939 году..
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Зато владелец липецкой фабрики озвучивал стратегию каждый день а делал всё наоборот ... Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5923
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пляяяяя..... опять эти *************** смайлики... ну точно зебилоид, кто ж еще
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У Зе фабрики в ліпєцку немає, зате є бізнес по виробництву кіно в самій мацкві! Афігєть, це типу краще?)))))))))
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Зачем ? Зеленский вам ничего не должен, он сам это сказал . 2 . Не виноват же зеленский что в Украине оказалось 73 % дэбилов и проголосовали за него .
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ты смотри какой Вакарчук провокатор...
И РФ агрессором называет...
Теперь из за этого дурня нашему народному Президенту снова в Москву звонить - извиняться...
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це йому ше не спустили приказ - Зє! сам ше не знає про ту палітіку, а прі словє "стратєгія" його рука так і тянєтся к джойстіку
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Так он жеж не может на своего кремлядского хозяина гнать. Поймите...
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Як не озвучив? Там он с зекоманди вже заявили що треба інструкторів НАТО прибирать з країни заради покращення відносин с Свиноcoбакiєю.
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Очевидно, что стратегия - установление мира. Вакарчук идиот или прикидывается?
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А зараз шо? Невже війна? Щось я не чув такого.
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...щас зебилы скажут что это всё изза Пороха , Свинарчуков и Липецкой фабрики , чекай , проверяй... это же "не реванш" ни разу.
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Який план? До Нового Года поработаєм і всьо
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Зря Порох вас по голові гладив! Ви і не зрозуміли добра! Зараз вам ЗЕ зробить счасть обкакаєтесь!
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Предлагаю каждый день работы Рады начинать исполнением мирового хита ПУТИН-***** ... Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7304
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почему горшок не засняли, с жидким стулом, из под наркоши?....
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Все он давно озвучивал:
"Встать на колени и выпрашивать прощения!"
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он фам ничаво ни должОн....
а ежели шо, то можно напомнить мнение нашего Гидрнта, шмаркли-наркоши, как производить электричество от удара дубинки по протестующим!.... Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1622
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А нынешнее стояние на коленях перед хйулом чем не стратегия?
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Стратегия простая: Малороссия это неотьемлемая часть русского мира.
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поки пороходякули волають про зраду
північний потік накрився мідним тазом.

Суд ЕС отменил допуск "Газпрома" к газопроводу OPAL

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.
В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.
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Поляки не макаронники, они веками боролись против россии.
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ну так нічєго лічного, джаст онлі бізнес Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1820
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Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ /стратегию озвучил командированный из Израиля смотрящий по Украине Коломойский :"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе.
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неправильно....
Нужно было ему сказать - "и Путин, и я..". - а то не совсем по малороссийски получилось...
В следующий раз поправится наверное...
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Вот ведь пристал. Все уже понятно.

Словами ЗЕ вся стратегия укладывается в "Отодвинуть границу России вглубь Украины" и "Сойтись где-то посередине".
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мало материала для критики , не на чём развернуть протестную деятельность славку
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Вакарчук проснулся наконец то,я думаю не он один хотел бы знать эту стратегию. Боюсь как бы встречи в нормандском формате мы внезапно не проснулись бы в Новороссии.
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Как не озвучил? Зеленський досі не озвучив стратегію щодо міжнародної політики і відносин з країною-агресором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4569
На колени и быстрее перестать стрелять.
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Раньше журналисту приходилось сидеть в кустах сутки, чтобы снять олигарха с президентом, теперь президент сам этим хвастается
На скандальном фото Зеленского с Коломойским заметили подозрительную деталь - в соцсетях ажиотаж 11 сентября 2019,
​Показанная президентом Владимиром Зеленским фотография встречи с олигархом Игорем Коломойским в рабочем кабинете главы государства произвела фурор в социальных сетях. При этом пользователи обратили внимание на загадочного человека на снимке и начали теряться в догадках, кто еще находился на встрече, однако остался незамеченным.
В комментариях под фотографией пользователи обсуждают человека, который сидит по левую руку от Зеленского со стороны Коломойского.
На фотографию попала только его нога в правом нижнем углу снимка.
Пользователи предположили, что этим человеком мог быть одиозный чиновник времен Януковича Андрей Портнов, который, судя по опубликованной в Интернете информации, близок с Коломойским и с Богданом.
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Потому что за воровство, коррупцию, и "договорняки" - тюрьма. А за измену Родине ( зраду), вышка. Вот поэтому и колебания с "курсом", если он в принципе есть конечно. ( А если серьезно, курс ясен, осталось только выбрать красивую обертку под которой впарить его народу Украины воюющему пять лет и потерявшей только убитыми около 15 тысяч человек. Идет интенсивный поиск "обертки", не более того. Пока в раздумье.
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