 Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом во время выступления в парламенте заявил лидер партии Святослав Вакарчук.
"Уже много недель деятельности нового Президента проходят международные переговоры, обмен заложниками и другие очень важные вещи. Но мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики и, в первую очередь, наших отношений со страной-агрессором РФ", - сказал он.
Голос требует созвать закрытое заседание профильного комитета Рады, куда хотят пригласить главу МИД, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, представителя Офиса Президента и членов украинской делегации ПАСЕ.
"...Чтобы обсудить эти вопросы, выработать общую позицию, и, наконец, ответить на много конкретных вопросов, которые волнуют нас уже сегодня: формируем мы или нет делегацию ПАСЕ, участвуем ли мы в следующей ее сессии, и если да, то как себя ведем, как координируем свои действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас и ждут от нас четких ответов, деклараций и обязательств", - пояснил Вакарчук.
По его нардепа, важно понять перед потенциальной встречей лидеров нормандского формата, какой будет стратегия Украины на этих переговорах, "что, кому и как мы обещали", и каким образом поменяется политика по сравнению с политикой прошлой власти.
"И если президент называет встречи "прорывными", то в чем состоит этот прорыв? И на какие компромиссы мы должны идти", - подытожил он.
Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.
Про це сказано в заяві МЗС РФ, де закликали вирішити "комплексні проблеми на південному сході України".
"Місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій", - написали в МЗС.
Снова в раду пролез ?
Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны
Что еще нужно, чтобы понять стратегию во внешней политике?
И еще, невоздроченец, усвой: жиденок назвал себя "слугой народа". А слуги, как правило, подотчетны своим хозяевам... для тебя это новость?
И РФ агрессором называет...
Теперь из за этого дурня нашему народному Президенту снова в Москву звонить - извиняться...
"Встать на колени и выпрашивать прощения!"
а ежели шо, то можно напомнить мнение нашего Гидрнта, шмаркли-наркоши, как производить электричество от удара дубинки по протестующим!....
північний потік накрився мідним тазом.
Суд ЕС отменил допуск "Газпрома" к газопроводу OPAL
Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.
В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.
Нужно было ему сказать - "и Путин, и я..". - а то не совсем по малороссийски получилось...
В следующий раз поправится наверное...
Словами ЗЕ вся стратегия укладывается в "Отодвинуть границу России вглубь Украины" и "Сойтись где-то посередине".
На колени и быстрее перестать стрелять.
На скандальном фото Зеленского с Коломойским заметили подозрительную деталь - в соцсетях ажиотаж 11 сентября 2019,
Показанная президентом Владимиром Зеленским фотография встречи с олигархом Игорем Коломойским в рабочем кабинете главы государства произвела фурор в социальных сетях. При этом пользователи обратили внимание на загадочного человека на снимке и начали теряться в догадках, кто еще находился на встрече, однако остался незамеченным.
В комментариях под фотографией пользователи обсуждают человека, который сидит по левую руку от Зеленского со стороны Коломойского.
На фотографию попала только его нога в правом нижнем углу снимка.
Пользователи предположили, что этим человеком мог быть одиозный чиновник времен Януковича Андрей Портнов, который, судя по опубликованной в Интернете информации, близок с Коломойским и с Богданом.