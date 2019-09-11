 Наезд автомобиля на Гонтареву - несчастный случай, - полиция Лондона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "theБабель" сообщили Лондонские правоохранители.

Полицейские рассказали, что водитель Монир Малик, который совершил наезд, с места проишествия не скрылся.

Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили "никаких подозрительных обстоятельств" инцидента.

Напомним, в конце августа экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Позже Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.

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