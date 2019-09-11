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Все про:авария (1098) Лондон (286) Гонтарева (757)

 Наезд автомобиля на Гонтареву - несчастный случай, - полиция Лондона

Полиция Лондона считает наезд на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву несчастным случаем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "theБабель" сообщили Лондонские правоохранители.

Полицейские рассказали, что водитель Монир Малик, который совершил наезд, с места проишествия не скрылся. 

Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили "никаких подозрительных обстоятельств" инцидента.

Напомним, в конце августа экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Позже Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева

Источник: https://censor.net.ua/n3147728
 
 
 Топ комментарии
 
лучшего финансиста галактики просто так не задавишь
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був би щасливий "случай" як би вона здохла пєці на радість
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То есть сама бросилась ? Ой простите, - была не внимательна .
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був би щасливий "случай" як би вона здохла пєці на радість
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Дубинский в видео радостно рассказывал шо поймал ее на лжи так как на фото не с той стороны столик и не так написано на табличке ФИО поциентки.(о том шо фото и видео моглы быть с разных палат - деятель "не подумал" Наезд автомобиля на Гонтареву - несчастный случай, - полиция Лондона - Цензор.НЕТ 7462 )

Просто даже не верилось шоб так нагло и тупо врать мона было.
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А вы сепаратистов не цитируйте
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лучшего финансиста галактики просто так не задавишь
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То есть политического убежища не будет. Британцы не идиоты.
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Вже свідків прибирають, щоб не призналась, скільки стирили бабла.
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Чтобы прибрать Лерку, надо что-то посущественнее, связка динамита например.
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Как же ш так то, порохлатые свиньи верещали шо то политическая расправа. Полиция Лондона продалась Коломойскому!
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Британці не видадуть свого агента, тому й інсценують замахи. Правда, є ще один варіант розвитку подій - відьму можуть повісити, як в свій час Березовського, аби "обрізати кінці", бо мова іде про мільярди доларів, переведених в Британію вкрадених в українського народу.
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Богдан Т про що ти верзеш, зєлєбобік? чи вам вже кацапські мєтодічкі українською переклали?? у кацапів теж завжди "англічанка гадіт" та "пєндоси вінавати"...
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вранье! за рулем сидел лично Коломойский, а на пассажирском сиденье Зеленский!
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так а шо там? аль саик Монир Малик рух фи саяра уа быпц бель Гонтарева? Халас? Му мушкеля? Гонтарева фи мусташва уа Монир Малик бель бет?
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лера говнотарьова получила первое и последнее предупреждение.
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