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 Плюс три дня: Россия в ЕСПЧ признала контроль над Крымом с 18 марта 2014 года

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом. Ранее она признавала свой контроль над оккупированным полуостровом с 21 марта 2014 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Новую дату объявил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин. По его словам, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - пояснил он.

В объяснениях РФ, представленных Суду, говорится также о том, что с этой даты, по признанию России, на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти. Каким образом с этого дня украинская власть превратилась в российскую, Гальперин не уточнил.

Также на Цензор.НЕТ: В ЕСПЧ начались слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма

Ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. В выступлении Гальперина не было объяснений относительно того, что стало причиной изменения позиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3147727
 
 
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Нехай на медалькє подивляться,яка там дата.
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Я ещё добавлю. Мидалька - это не на принтере фотачгу напечатать. Это как минимум три месяца - дизайн, всякие одобрямсы от очкариков-геральдистов до преза, чеканка и прочая-прочая.
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інтєрєсно здєсь вспомнят о марадьорє і баригє Плюс три дні: Росія в ЄСПЛ визнала контроль над Кримом із 18 березня 2014 року - Цензор.НЕТ 7322
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Ты прав, надо у пети уточнить : он точно знает
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Медал давали за оккупацию Крыма в России с изображением от 21 февраля , значить с этого дня надо и признавать оккупацию ?
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Шота я ржу с логики кацапорылых - взять что-то под контроль для защиты, чтоб потом это же что-то захватить силовым методом...
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А тот, который со сломаным пальцем и в одной туфле не догадался эту медальку за Крым в суде показать и кацапскому представителю в мордяку ее всунуть??!
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потрібно, щоб за окупантом визнали ще й ефективний контроль над окупованим українським Донбасом.
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И теперь пенсии Украине не нужно платить кримчанам, или ПФУ ЕСПЧ не указ .
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