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 Общество
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 Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны

На базе Военной академии (г.. Одесса) начался учебный курс по штабному планированию для офицеров управления оперативного командования "Юг".

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Курс будут проводить офицеры Вооруженных сил Великобритании и США по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.

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В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.

Этот курс проходит в Вооруженных Силах Украины уже в пятый раз и продлится до конца недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3147725
 
   
 Топ комментарии
 
Богдан выгонит этих американских оккупантов!!
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янкі! Гоу хоум!!! Ми тєпєрь срускімі
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Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
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янкі! Гоу хоум!!! Ми тєпєрь срускімі
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как отводить свои войска с своей же территории мы и без пиндосов знаем... Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8905
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Да вы, вместе со свиночолым гетьманом, и раньше были срускімі
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а ви тіпєр с йєврєйямі на букву ЖО?
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Богдан выгонит этих американских оккупантов!!
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Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
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Російські війська вийдуть з ватного розваленого кримінального Донбасу в обмін на відмову України від євро-атлантичної інтеграції.
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Почему-то никто не орет: "Мы сделали это вместе!!!".
Стесняются своих побед?
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"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Источник: https://censor.net.ua/n3147723
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Нічо. "Новьіє ліца" зараз все порішають і кривавий сапог імперіалістів не буде топтати сруццьку землю.
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Капітуляція починається тоді, коли країна відмовляється воювати. Ми усталі. Пшла вон ната!
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Последние "гастроли" инструкторов НАТО в Украине?
Волохатий Зе-Яременко уже анонсировал запрет на их выдворение из Украины.
А то партнер пукин обижается...
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нам не нада НАТА....
Мы устали от вайны с павстанцами.....
трактор едет дыр-дыр-дыр - Мы за Зе-мир....!!!
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Уже пошли разговоры об их высылке, что бы "не раздрожать" и "не провоцировать" РФ и ОРДЛО. Явный путь к превращению в протекторат. Мы уже будем не вправе решать кого и когда и куда приглашать. Да уж.."правильной дорогой идете товарищи".
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Здесь столкнулись 2 вектора:
1.Американский (эти против рашки готовы воевать руками украинцев и до последнего украинца).
2. Европейский, примиренческий. Они хотят северный поток, бабки и спокойствие. На Украину и первым, и вторым пофиг.
Пока Украина не станет сильной, так и будет.
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