 Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Курс будут проводить офицеры Вооруженных сил Великобритании и США по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.
В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.
Этот курс проходит в Вооруженных Силах Украины уже в пятый раз и продлится до конца недели.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
Стесняются своих побед?
Волохатий Зе-Яременко уже анонсировал запрет на их выдворение из Украины.
А то партнер пукин обижается...
Мы устали от вайны с павстанцами.....
трактор едет дыр-дыр-дыр - Мы за Зе-мир....!!!
1.Американский (эти против рашки готовы воевать руками украинцев и до последнего украинца).
2. Европейский, примиренческий. Они хотят северный поток, бабки и спокойствие. На Украину и первым, и вторым пофиг.
Пока Украина не станет сильной, так и будет.