 Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Курс будут проводить офицеры Вооруженных сил Великобритании и США по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.

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В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.

Этот курс проходит в Вооруженных Силах Украины уже в пятый раз и продлится до конца недели.