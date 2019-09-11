 Рада приняла в целом законопроект о габаритно-весовом контроле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовал 331 народный депутат.
Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы Украины "Об автомобильном транспорте", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства", Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Данными изменениями предлагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
В Украине НАКОНЕЦ ТО вводится АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ВЕСА НА ДОРОГАХ！
А то с перегрузами какие дороги не делай все равно развалят и убьют а потом плачат что дорого нет