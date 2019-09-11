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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) дороги (1825) контроль (162)

 Рада приняла в целом законопроект о габаритно-весовом контроле

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №1047 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 331 народный депутат.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы Украины "Об автомобильном транспорте", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства", Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Данными изменениями предлагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Смотрите также: Водители грузовиков препятствуют работе нового габаритно-весового комплекса на Криворожской трассе, - Голик. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147724
 
   
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Газы скапливаются в толстом кишечнике. Если Вазек обосрался кипиша евробляхеров, то повышение налогов, РКК у ФОП, проблемы на таможне, и прочие деЖИДалихзации, приведут к сильному брожению! Перднет малыш.
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Очень нужный закон. Бо по дорогам уже невозможно ездить.
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

В Украине НАКОНЕЦ ТО вводится АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ВЕСА НА ДОРОГАХ！
А то с перегрузами какие дороги не делай все равно развалят и убьют а потом плачат что дорого нет
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Железка подняла тарифы,хотя себестоимость самая низкая во всем цивилизованном мире.ПРИЧИНА-ВОРОВСТВО.Предприятия закупили фуры и раздавили дороги где то 40-50% в аварийном состоянии.ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ГУЛЯЕМ??!!
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