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 Политика Украины
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 "Евроатлантический курс Украины остается неизменным", - Кулеба рассказал о договоренностях с НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что по результатам поездки в штаб-квартиру НАТО был достигнут ряд договоренностей.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время визита удалось достичь договоренности об активизации работы основной совместной Рабочей группы Украина-НАТО по военной реформе. Кроме того, предложения Украины будут учтены при разработке программы НАТО "Одна страна - один план", Украина увеличит участие в одной из операций НАТО. А Альянс продолжит поддерживать стажировку украинских моряков на своих кораблях.

Также Украина будет вести консультации с НАТО по проекту Стратегии национальной безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба

Кулеба опроверг информацию о том, что Украина будто бы сворачивает евроатлантическую интеграцию. Именно так некоторые СМИ интерпретировали сделанное им накануне заявление о том, что наша страна не должна стучаться в закрытые двери, а НАТО должно само быть заинтересовано в членстве Украины.

"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали.

Я хочу сказать вам: люди, вы все равно прекрасны. Хорошего всем дня", - подытожил Кулеба.

Также на Цензор.НЕТ: Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба

Евроатлантический курс Украины остается неизменным, - Кулеба рассказал о договоренностях с НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147723
 
 
 Топ комментарии
 
Овощь тоже рассказывал сказки пока до дела не дошло.
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Овощь тоже рассказывал сказки пока до дела не дошло.
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карлитто, бурят, хламидия, алан чумак в молодости, и какой то ушастый с доской для нарезки шаурмы.
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Это просто сценарий такой, а там посмотрим у нашего Президента есть свои мозги.
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Интересно когда Украина начнёт Крым обслуживать? Крымская военная российская база с ядерными боеголовками и космическими войсками ждёт ....
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Если не начнете мутить реферндум по НАТО, может и поверим в слова-заявления о намерении идти в НАТО.
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Не переплутайте. "Євроатлантичний курс України залишається незмінним", - Кулеба розповів про домовленості з НАТО - Цензор.НЕТ 257 "В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба" 2019 " Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться, как к партнерам, - янукович" 2013
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"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Источник: https://censor.net.ua/n3147723
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Так получается Сюмар брехло.
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