 "Евроатлантический курс Украины остается неизменным", - Кулеба рассказал о договоренностях с НАТО

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Так, во время визита удалось достичь договоренности об активизации работы основной совместной Рабочей группы Украина-НАТО по военной реформе. Кроме того, предложения Украины будут учтены при разработке программы НАТО "Одна страна - один план", Украина увеличит участие в одной из операций НАТО. А Альянс продолжит поддерживать стажировку украинских моряков на своих кораблях.
Также Украина будет вести консультации с НАТО по проекту Стратегии национальной безопасности.
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Кулеба опроверг информацию о том, что Украина будто бы сворачивает евроатлантическую интеграцию. Именно так некоторые СМИ интерпретировали сделанное им накануне заявление о том, что наша страна не должна стучаться в закрытые двери, а НАТО должно само быть заинтересовано в членстве Украины.
"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали.
Я хочу сказать вам: люди, вы все равно прекрасны. Хорошего всем дня", - подытожил Кулеба.
Также на Цензор.НЕТ: Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба
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Так получается Сюмар брехло.