 В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

"Криминализацию незаконного обогащения нужно возвращать, это однозначно. Но тот формат, в котором нам сейчас предлагают возврат криминализации этого незаконного обогащения - это развод. Потому что, если раньше порог был один миллион, то есть если чиновник не мог объяснить свои средства на миллион, его могли привлечь к уголовной ответственности, сейчас порог подняли в 15 раз - до 15 миллионов. Я посмотрела все дела Антикоррупционного бюро - там 65 дел, которые были закрыты по этой статье - из них лишь 15 подпадают под этот порог сейчас. То есть менее 20% дел реально были бы открыты, эти люди могли бы быть открыты к уголовной ответственности. Такие люди как Волк, Демчина, Семочко а также бывший депутат Дейдей - они все не попадают под эту сумму", - заявила нардеп.

Она отметила, что "Голос" поддерживает голосование за этот законопроект в первом чтении, но считает, что сумма должна быть уменьшена.

Устинова выразила надежду, что в "Слуге народа" изменят мнение и установят порог для привлечения к уголовной ответственности ниже.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно конфискации незаконных активов.

Альтернативный законопроект № 1031-1 доложила народный депутат Ирина Фриз. Народный депутат Александра Устинова представила альтернативный законопроект № 1031-2 , который предлагает снижение порога криминализации незаконного обогащения.

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