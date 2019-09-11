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 Политика Украины
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Все про:незаконное обогащение (57) Голос партия (73)

 В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова

В новом законопроекте о незаконном обогащении, за который нардепы сегодня проголосовали в первом чтении, подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн гривен.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

"Криминализацию незаконного обогащения нужно возвращать, это однозначно. Но тот формат, в котором нам сейчас предлагают возврат криминализации этого незаконного обогащения - это развод. Потому что, если раньше порог был один миллион, то есть если чиновник не мог объяснить свои средства на миллион, его могли привлечь к уголовной ответственности, сейчас порог подняли в 15 раз - до 15 миллионов. Я посмотрела все дела Антикоррупционного бюро - там 65 дел, которые были закрыты по этой статье - из них лишь 15 подпадают под этот порог сейчас. То есть менее 20% дел реально были бы открыты, эти люди могли бы быть открыты к уголовной ответственности. Такие люди как Волк, Демчина, Семочко а также бывший депутат Дейдей - они все не попадают под эту сумму", - заявила нардеп.

Она отметила, что "Голос" поддерживает голосование за этот законопроект в первом чтении, но считает, что сумма должна быть уменьшена.

Устинова выразила надежду, что в "Слуге народа" изменят мнение и установят порог для привлечения к уголовной ответственности ниже.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно конфискации незаконных активов.

Альтернативный законопроект № 1031-1 доложила народный депутат Ирина Фриз. Народный депутат Александра Устинова представила альтернативный законопроект № 1031-2 , который предлагает снижение порога криминализации незаконного обогащения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3147721
 
   
 Топ комментарии
 
очередной развод от зе-проходимцев?
ожидаемо...
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те пару-тройку миллионов слямзить можно законно?
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ірина фриз це твої педроти ,не лише пиши ,а й читай іноді.
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зебил, ты рад, что стало можно украсть у тебя не один миллион, а 15? У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 2987
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Він радий. Бо йому тепер кримінальне переслідування точно не загрожує. Правда, воно йому і при мільйонів не загрожувалрґо, чого не скажеш про головзебілів. А тепер про серйозне. Піднята планка показує, наскільки зросли апетити теперішньої влади порівнюючи з минулою. Хоча вони в навіть у цьому випадку відповідати за незаконне збагачення не збираються, бо змінюють ЦВК на в дошку своїх, які не дадуть за їхнім задумом усунути їх від влади, а значить - від корита і новій владі, що прийде після них, притягнути їх до відповідальності. Сам закон розрахований на зелений лохторат. Карати згідно нього будуть опозицію.
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а скиздить тісяч 300-500 - єто ж фигня какая . 500 000 - єто 20 тс долл. В союзе 15 тіс руб гос.денег - расстрел - реально применялась
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Слуги идиоты пока не увидели "ошибку" не гривен а евро доллар США
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*хороший человек,солонку спер,и не побрезговал* из кф Формула Любви. любит зе своих ,ой как любит,куда там Пете браться
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Зеленое "покращення" шагает по стране... правда пока для взяточников и коррупционеров)))))
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Ну правильно же, слугам бени нужно схемы обустраивать.
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очередной развод от зе-проходимцев?
ожидаемо...
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Александр Каменщик‏ @wolk_2012 14 ч.14 часов назад

В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 7021

ДИВЛЮСЯ ЧЕРГОВУ СЕСІЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ПРИХОДЖУ ДО ВИСНОВКУ, ЩО КОЖЕН П'ЯТИЙ ДЕПУТАТ ВІД "СЛУГИ НАРОДУ" ДЕБІЛ, ЯК І ПОПЕРЕДНІ ЧОТИРИ. (С) Олександр Кісенко
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Це практично скасували цю норму. Поперше ця норма має застосовуватись виключно до чиновників. А подруге 1млн. гр. статків для копійчаних зарплат чиновників - це навіть забагато.
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А кто решает: обогащение законное или нет ? Портнов с Трубой ?
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Суд! Причем заметь, самый гуманный!!! В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 6064
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Мне иногда кажется что бассманный это филиал печерского
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В комментах монолог все о том же. Нормальные люди не читают))
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Прискорбно, но нужно признать оправдано, незаконное обагащение начинается с приблизительно пол-ляма вечнозеленых денех. Что такое сейчас миллион гривен? Так можно размениваться по мелочам и создавать видимость борьбы : проверять , например , законно ли чиновник средней руки из отг даже не Киевской области квартиру получил, или незаконно забагатывся
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Готов принять от тебя на поруки миллион гривен!
... вот мне не понятно почему нищеброды как ты пишут что миллион это ничто?
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Я с тобой травку не щипал, козлик, на миллион своего партнера разводи
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Иди продолжай говно жрать говноед, со мной щипать ничего не надо.
Лох голимый стоит тут трет что миллион это не деньги... Ты сегодня на тролейбусе поеедешь или опять пешком пойдешь?!
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А ты камамбера поешь или партнерский сок вставляет?
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Тобто якщо чиновник вкрав 200 тисяч зелених, для тебе це нормально?
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ну 200т ЗЭ это 5млн для него это тоже не деньги.
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Ты такой смешной мудак. Второе место на конкурсе мудаков твое
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Я не писал даже что украсть чиновнику миллион гривен , или 40 тыс баксов это нормально, но борьбу возможно стоить начать с "воротилами", а не со "стрелочниками" ?!
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Та ти ж писав що мінімальна сума приблизно пів ляма зелених. З якими "воротилами" твій зе боротися буде... З тими у кого ще пів року тому на корпаративах у якості скомороха виступав? Кумедно.
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Тю а мне кумейдно, что парламент 2-ю неделю заседает и норму о незаконном обагащении хоть как-то криминализировал, а предыдущий состав пол года после отмены конституционным судом заседал и никак руки не дошли выяснить, почему в Украине согласно конституционного суда любое обагащение законно
Жги побольше про корпоративы Зеленского - это всегда уместно и "зебилам" должно быть оскорбительно до истерики У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 9911
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все робимо як обіцяли. тільки трошечки не так.
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Шо там Порнов будет по этому поводу в ДБР писать заяву или сначало надо с Трубой в ресторане посидеть?!
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Та яких, нахер, позор. Вони роблять те, для чого й перли до влади. А от що зебенята на цей рахунок думають? Чи, про що то я, зебенята і думають? Там ця опція в них просто відімкнута. Придурки, понавибирали, суки.
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Зебилы аууу... Вы опять по норам попрятались?))))
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Подумаєш, якийсь мільйон вкрав... Блін, то навіть не дно, то вже бездна якась.
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Зебобикам мильона мало!!!! Им 15 подавай!!!!

Зебилы совсем уже зажрались!
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Що зебілята?
А де верещання про то що ЕС жодного голосу за цей "законопроект" не дав?
В новині про то що прийняли в першому читанні?
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Покращення.Півмільона євро це вже не гроші.
А за лісапет посадять,якщо вкрасти
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Один лимон - не деньги. Эдак можно было бы всю ВР посадить.
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СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210526/
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Хрущовка у Лондоні хіба це збагачення?
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ЕС может пересмотреть безвизовый режим для Украины благодаря «реформам Зеленского»
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АНДРІЙ ХОЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
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От красавы!!!! Получается что можно каждый год держиморде лямзить у государства по 14999999 грн и ему ничего не будет?!?!?! Хмммм, в масштабах количества свиней у корыта может не хватить бюджета Украины. Или хватит? Помнится в Британии, кажется, премьерка купила памперсы за гос. деньги, так ее автоматом выгнали и заплатила огромный штраф!!!)))) Украина чем провинилась перед Богом, что у власти всегда только алчные, бессовестные рвачи и негодяи???
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Супер. Украсть 14,5 миллионов и "чесняга" А "маска" то начинает спадать.
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Із 2017-го до 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник із родиною та друзями не менше ніж п'ять разів відвідував мисливські угіддя "Поліське-Сарни" у Рівненській області. Відпочинок оплачував його товариш, який повідомив, що кожен візит голови НАБУ на базу відпочинку коштував не менше ніж 100 тис. грн. Про це йдеться у протоколі допиту, який виданню "ГОРДОН" передало джерело в правоохоронних органах.

Ситник не вказував у декларації інформації про відпочинок у Рівненській області, вартість його візитів у мисливське господарство оцінюють приблизно в 1 млн грн

19 квiтня, 2019 16.13 У НАБУ провели огляд матеріалів із копіями свідчень колишнього голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, який звинуватив керівника НАБУ Артема Ситника в одержанні хабара, і передали виписку з протоколу Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження.
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Закон об импичменте - фальшивка, закон о незаконном обогащении - фальшивка. Зебобики сделали сами себя...Бгггг
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Обещали закон об импичменте, а приняли закон о невозможности импичмента.
Наш Зелений недолукашенко защищен тепер круче, чем конституція, гарантом которой он якобы есть
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Шикарный закон! Большому воровству - зеленая улица! Скорее всего, "слуги" тоже будут воровать (в докриминальных пределах). А как красиво обещали!!!
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педроти , перечитайте допис ще кілька разів ,може тоді дійде , що автор цього закону є ірина фриз .Дякуйте .
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але задля справедливості визнаю , що решта дупуттатів підтримала цей варіант.Виходить , що це колаборація пебобиків і зедротів.Крастимуть по-новому разом !
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зелесрань, это твои "слуги нарида" единогласно кнопкожмакали. тебе и отвечать. У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 4712
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Так от яка вона боротьба з хабарництвом від Слуг Кремля.
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Радник Зеленського Руслан Рябошапка більше року працював в НАЗК, не пройшовши перевірку на люстрацію.
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ.


Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
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воры-мародёры увеличили себе денежное довольствие с миллиона до пятнадцати. зеледурни, ви зробили це разом! У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 5237
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пебобік ,дякуй ірині фриз - читай - порошенку.Так ми зробили це разом із вами ,визнай.
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РОЗКІШНИЙ БУДИНОК І ВЛАСНИЙ КАТЕР: ЖУРНАЛІСТИ ОПУБЛІКУВАЛИ ФОТО ЕЛІТНОГО МАЄТКУ ГЛАВИ АП АНДРІЯ БОГДАНА
У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 460020 Червня 2019 У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 460009:18
Журналісти BIHUS.info опублікували фото маєтку глави Адміністрації президента України Андрія Богдана в елітному районі на південному сході Києва Конча-Заспі.
Знімок опублікований на сторінці BIHUS.info у Facebook.
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Надо ещё принять закон что если чиновник, мент, прокурор, судья или депутат, несясь в населённом пункте на скорости 80+, убил на пешеходном переходе или тротуаре пару- тройку человек, то это лишь административная ответственность в виде штрафа 149 грн, а уголовная ответственность начинается если убил четырёх и более, да, слуги????
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В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А уже через несколько дней новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса


На этом ДР также были Коломойский, Боголюбов, Бойко, Шуфрич, жена Фирташа, Кучма, Пинчук, Литвин, Тигипко, Левочкин, Королевская.

Голова СБУ приїхав на день народження до того, хто підозрюється у розкраданнях державної власності у великих розмірах...
дуже запекла боротьба з корупцією..
зебіли це калібровані ідіоти

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от, установілі планку в 15 лімонів на члєна сім'ї
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і як тепер жити в етой странє? нада виводіть всьо
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Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
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Так по новому закону якщо збагатився на 14,9 млн.гривень то і можеш спать спок., я правильно зрозумів?!
Ну тоді і славненько!!!!!
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На цьому фоні дуже гарно дивиться ще одна новина - буде перевірка всіх громадян які отримали будь-які кошти від держави . Тобто, якщо отримав пенсію , чи якусь доплату , яку Слуги Кремля порахують що вона незаконна - маєш повернути . Чиновник який вкрав 14 мільйонів , може спокійно жити,спати , і ні про що не турбуватись. Було в Україні "добре" а стало ще "краще".
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