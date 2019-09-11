 В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.
"Криминализацию незаконного обогащения нужно возвращать, это однозначно. Но тот формат, в котором нам сейчас предлагают возврат криминализации этого незаконного обогащения - это развод. Потому что, если раньше порог был один миллион, то есть если чиновник не мог объяснить свои средства на миллион, его могли привлечь к уголовной ответственности, сейчас порог подняли в 15 раз - до 15 миллионов. Я посмотрела все дела Антикоррупционного бюро - там 65 дел, которые были закрыты по этой статье - из них лишь 15 подпадают под этот порог сейчас. То есть менее 20% дел реально были бы открыты, эти люди могли бы быть открыты к уголовной ответственности. Такие люди как Волк, Демчина, Семочко а также бывший депутат Дейдей - они все не попадают под эту сумму", - заявила нардеп.
Она отметила, что "Голос" поддерживает голосование за этот законопроект в первом чтении, но считает, что сумма должна быть уменьшена.
Устинова выразила надежду, что в "Слуге народа" изменят мнение и установят порог для привлечения к уголовной ответственности ниже.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно конфискации незаконных активов.
Альтернативный законопроект № 1031-1 доложила народный депутат Ирина Фриз. Народный депутат Александра Устинова представила альтернативный законопроект № 1031-2 , который предлагает снижение порога криминализации незаконного обогащения.
ожидаемо...
ДИВЛЮСЯ ЧЕРГОВУ СЕСІЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ПРИХОДЖУ ДО ВИСНОВКУ, ЩО КОЖЕН П'ЯТИЙ ДЕПУТАТ ВІД "СЛУГИ НАРОДУ" ДЕБІЛ, ЯК І ПОПЕРЕДНІ ЧОТИРИ. (С) Олександр Кісенко
... вот мне не понятно почему нищеброды как ты пишут что миллион это ничто?
Лох голимый стоит тут трет что миллион это не деньги... Ты сегодня на тролейбусе поеедешь или опять пешком пойдешь?!
Жги побольше про корпоративы Зеленского - это всегда уместно и "зебилам" должно быть оскорбительно до истерики
Зебилы совсем уже зажрались!
А де верещання про то що ЕС жодного голосу за цей "законопроект" не дав?
В новині про то що прийняли в першому читанні?
А за лісапет посадять,якщо вкрасти
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210526/
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
Ситник не вказував у декларації інформації про відпочинок у Рівненській області, вартість його візитів у мисливське господарство оцінюють приблизно в 1 млн грн
19 квiтня, 2019 16.13 У НАБУ провели огляд матеріалів із копіями свідчень колишнього голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, який звинуватив керівника НАБУ Артема Ситника в одержанні хабара, і передали виписку з протоколу Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження.
Наш Зелений недолукашенко защищен тепер круче, чем конституція, гарантом которой он якобы есть
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ.
Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ
Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
20 Червня 2019 09:18
Журналісти BIHUS.info опублікували фото маєтку глави Адміністрації президента України Андрія Богдана в елітному районі на південному сході Києва Конча-Заспі.
Знімок опублікований на сторінці BIHUS.info у Facebook.
А уже через несколько дней новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса
На этом ДР также были Коломойский, Боголюбов, Бойко, Шуфрич, жена Фирташа, Кучма, Пинчук, Литвин, Тигипко, Левочкин, Королевская.
Голова СБУ приїхав на день народження до того, хто підозрюється у розкраданнях державної власності у великих розмірах...
дуже запекла боротьба з корупцією..
зебіли це калібровані ідіоти
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Ну тоді і славненько!!!!!