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 Политика Украины
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Все про:назначение (1477) Военная прокуратура (785) Чумак (113)

 "Мне всегда везло на жизненные выкрутасы", - Чумак о своем назначении на пост Главного военного прокурора

Народный депутат нескольких созывов Виктор Чумак прокомментировал свое назначение на должность главного военного прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне всегда везло на "жизненные выкрутасы" - на участие в серьезных изменениях в жизни сотен или даже тысяч человек. Наверное потому, что я люблю делать в жизни что-то захватывающее тебя целиком и полностью и добавляет безумный драйв", - написал Чумак.

Он отметил, что сегодня появился шанс реформировать деятельность прокуратуры, которая является "стержнем и нарезным камнем" всей правоохранительной системы: "Глава ГПУ Руслан Рябошапка, с которым мы вместе работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает в прокуратуре мощную команду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак назначен заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором

"Больше всего меня радует то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное! - их мотивацию. И это не собственный карман, или непомерные амбиции, это то, что во всем мире называется public good - общественное благо. Я знаю точно что никто из этой команды не обзаведется "собственным кошельком" и не станет ни сливать, ни продавать ничьи дела. Я знаю точно, что никто из нас не планирует "вляпаться в историю", но не против стать абзацем в разделе "успешные изменения" в будущем учебнике по истории современной Украины.

Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить.
И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила" - резюмировал Чумак.

Напомним, 2 сентября Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. 10 сентября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность. 11 сентября Генпрокурор назначил Чумака Главным военным прокурором.

Мне всегда везло на жизненные выкрутасы, - Чумак о своем назначении на пост Главного военного прокурора 01
Мне всегда везло на жизненные выкрутасы, - Чумак о своем назначении на пост Главного военного прокурора 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147719
 
   
 Топ комментарии
 
В любом случае Чумак значительно лучше чем друг Януковича - Матиос.
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Вітаю. Чумак, якби, нічого хлопець. Але подивимось.
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довольный, счастливый, до кормушки ЗЕленоиды допустили))))
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довольный, счастливый, до кормушки ЗЕленоиды допустили))))
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Чумак - людина, яка є по життю гівном... Спочатку був головним юристом прикордонного відомства України, а потім підвів під люстрацію майже 25 тис. своїх колишніх колег-прикордонників...
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А что с ними было делать, если граница дырявая?
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Поживем-увидим.ПОРА слова делами подтверждать!
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Диагноз: порохобот или дебил! Чумак-один из достойных людей, что доказал, выйдя из фракции мародера с компашей! Удачи ему на новом посту!
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сделай выкрутас чтобы у всех голова закружилась...
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Развлекается пацан. Весело ему, адреналин, драйв. Только с поддержкой не переборщил бы. Неправильная оценка поддержки приводит к неправильным решениям. А это плохо.
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В любом случае Чумак значительно лучше чем друг Януковича - Матиос.
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Вітаю. Чумак, якби, нічого хлопець. Але подивимось.
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Я про Чумака нічого проти не маю. ХЗ. Будєм посмотрєть.
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Нафіга главний ваєнний прокуроя зкщо ЗЕбіли вирішили військові прокуратури ліквідувати? Може саме для цього його і поставили?
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Весь мир - театр.
Пост главного военного прокурора - это жизненный выкрутас
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Шо-то сидя в БеПеПе я не помню, чтобы Чумак выявлял там коррупционеров и ломал коррупционные схемы ,был один пи*дёжь голимый ,боюсь как бы он этим и тут не занялся ...
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Чумак, только не тяни в прокуратуру Найема😁😁😁
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ждем расследований о взорванных складах и посадки в тюрьму виноватых. 75% боеприпасов было уничтожено. Это не хиханьки.
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Прокуратура завжди була стрижнем,це точно
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Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям...

Ягода, Ежов, Берия, в своё время, тоже немножко ошибались и по людям, и по решениям...
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Депутат нескольких созывов... это, так называемые, новые лица? Дождался, ждал несколько созывов, дорвался, наконец, до настоящей власти? Неужели среди прокурорских во всей Украине не нашлось молодого, умного, настоящего юриста,имеющего опыт работы в прокуратуре? А не этот старпер.
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Молодой, умный и имеющий опыт работы, понятия не совместимые. Опыт приходит с годами и предполагает многолетнее занятие своей профессией.
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Хорошое назначение , не вор главное .Большой друг Михо и Давида .
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