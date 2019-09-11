 Зеленский подписал указ о создании национального парка в Луганской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №678/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Создать на территории Кременского района Луганской области национальный природный парк "Кременские леса", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что парк создан с целью сохранения и эффективного использования ценных природных комплексов и объектов бассейна реки Северский Донец, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно указу, к территории национального природного парка "Кременские леса" согласовано в установленном порядке включение 7269 гектаров земель государственной собственности, а именно: 3121 гектара земель, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство", которые изымаются у землепользователя и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и 4148 гектаров земель, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство" и включаются в территории национального природного парка без изъятия у землепользователя.

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