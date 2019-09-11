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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2768) лес (424) Луганщина (4175) указ (360)

 Зеленский подписал указ о создании национального парка в Луганской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на территории Кременского района Луганской области национального природного парка "Кременские леса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №678/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Создать на территории Кременского района Луганской области национальный природный парк "Кременские леса", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что парк создан с целью сохранения и эффективного использования ценных природных комплексов и объектов бассейна реки Северский Донец, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно указу, к территории национального природного парка "Кременские леса" согласовано в установленном порядке включение 7269 гектаров земель государственной собственности, а именно: 3121 гектара земель, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство", которые изымаются у землепользователя и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и 4148 гектаров земель, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство" и включаются в территории национального природного парка без изъятия у землепользователя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147718
 
 
 Топ комментарии
 
надо было зверинец создать и все впопучленцев туда согнать....
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Браво ,народный президент
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Браво ,народный президент
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Ну, что тут сказать - е.. т.. м.., реформатор...
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Зебіли й розв`язку Шулявського мосту мають переробити,Кличко ж як костомаха в горлі Зе білівської команди, Богдану 2 лярда зелені спокою не дає.Зеленський підписав указ про створення національного парку в Луганській області - Цензор.НЕТ 270
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надо было зверинец создать и все впопучленцев туда согнать....
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Это подконтрольная нам территория.
Гнать их нужно в сторону ростова.
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зебилов не мешало бы в этом зоопарке собрать
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я вже подумав що з лугандону парк зробили...Заповідник.
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Обнесли забором и таблички повесили: "Диких зверей не кормить. Кусаются"
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там не заповедник, а резервацию для долбасян нужно создавать
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в РФ их гнать нужно. Там заповедник таких.
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Они сами же об этом (особом статусе) мечтают
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Перзедент ЗЕленстроя, ...лядь! Очень актуально во время войни - даешь больше "зеленки" - в ней бойцам прятаться удобно! Я думаю надо назвать "Парк украино-росискай дружби".. - ваще прикольно будет.
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Тобто сепарів постріляти це тепер буде сафарі?
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Не там и не тот парк создают. Нужно "Парк юрского периода" в ОРДЛО, хотя что его создавать, он и так уже там.
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