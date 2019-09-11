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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2798) Филатов (342)

 Мэр и территориальная община не должны быть "заложниками" центральной власти, - Филатов

Для полноценного развития территориальных общин в Украине нужно создать Муниципальный кодекс и четко распределить полномочия центральной и местной власти.

 Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" сообщил мэр Днепра Борис Филатов.


В то же время глава города отметил, что сейчас мэр и территориальная община фактически является "заложниками" центральной власти.
"Городской голова - это заложник центральной власти. И это не потому, что он всегда находится "под ударом", и сейчас я не имею в виду уголовные производства, которые всегда можно высосать из пальца. Есть такие вещи как субвенции, соцэконом, Государственный фонд регионального развития.

Если у тебя плохие отношения, даже не с президентом или премьер-министром, а с министром финансов, например, то это создает определенные трудности.
Так, например, недавно Днепр получал кредит в государственном банке на капитальные реконструкции. Город берет кредит и государственный банк готов его предоставить. Нужна только формальная подпись министра финансов. Поэтому нужно быть в хороших отношениях, потому что это ответственность.


И мэр, территориальная община, не должны быть заложниками центральной власти. Эту проблему может решить Муниципальный кодекс, который четко распределит полномочия между государственными и местными властями. Потому что от того, как депутаты Верховной Рады распределят госбюджет, будет зависеть будут в Днепре новые троллейбусы или нет, потому что ежегодно неизвестно, какой будет реверсная дотация ", - отметил Борис Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147716
 
   
 Топ комментарии
 
Нынешний Парламент не место для дискуссий, люди ритмично жмут кнопки, всех это устраивает. Так что с муниципальными реформами придется подождать...
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и виталий кличко так же говорит...но центральная власть инициирует досрочные выборы городского головы в городе киеве
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Где вы видите "федерализацию" ? Разве Филатов предлагает чтобы области имели право вето на внешнеполитические решения ?
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Нынешний Парламент не место для дискуссий, люди ритмично жмут кнопки, всех это устраивает. Так что с муниципальными реформами придется подождать...
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с "сильными" главами обладминистраций придется подождать с реформой отг, а то и свернуть этот процесс
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С одной стороны так а с другой крыс и самодуров среди меров достаточно.
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Крысы сбиваются в группы, что бы спастись.. Ведь ясно, что Филатов писал насчет Клячка. К которому он отношения не имеет, но теперь они друзья по несчастью Мер і територіальна громада не мають бути "заручниками" центральної влади, - Філатов - Цензор.НЕТ 5712
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Да. Зе-крысы активно кучкуются и уже начинают представлять реальную опасность для общества...
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Вообще желание Филатова называется федерализация Украины, или мечта Путина.
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Где вы видите "федерализацию" ? Разве Филатов предлагает чтобы области имели право вето на внешнеполитические решения ?
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О, вылезло, учи матчасть, внешнеполитическая деятельность в основном управляется через федеральный центр.
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Так в чём недовольство Филатовым-то ?
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нужно ... распределить полномочия центральной и местной власти. (с)

Не мог понять в сей миг кровавый
На ЧТО он руку подымал... (с)
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и виталий кличко так же говорит...но центральная власть инициирует досрочные выборы городского головы в городе киеве
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нормальним мером в дніпрє бил тока одін ван ванич Мер і територіальна громада не мають бути "заручниками" центральної влади, - Філатов - Цензор.НЕТ 2143
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