 Рада может рассмотреть роспуск ЦИК уже завтра, - нардеп от СН Загоруйко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

По словам Загоруйко, сегодня в 15:00 начнется заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, и если комитет поддержит представление президента, то "досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК, возможно, уже будет рассмотрено и завтра".

Загоруйко сообщила, что сегодня на заседании подкомитета данного комитета рассматривалось представление президента. По ее словам, в представлении говорится, что деятельность ЦИК была "предвзятой и (комиссия) действовала вопреки принципам, которые определены избирательным законодательством".

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Как сказала Загоруйко, в представлении приводятся статистические данные решений судов. По ее словам, 28 решениями судов решения ЦИК были отменены, а "действия ЦИК признаны противоправными".

Она отметила, что также говорится о предвзятости Центризбиркома при определении сведений в автобиографиях кандидатов. "В этом плане ЦИК не предприняла никаких действий, которые бы сделали невозможным препятствование формированию воли избирателей", - сказала она.

По словам депутата, кандидаты в своих автобиографиях могли указывать разную информацию, но ЦИК "отходила от принципа объективности" и рекомендовала идти в суд, чтоб отстаивать свое право на баллотирование. По ее словам, многие такие решения ЦИК были отменены.

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Загоруйко заявила, что Центризбирком показывал разные подходы к аналогичным ситуациям в двух избирательных округах - 198-м и 169-м. По ее словам, была неодинакова практика применения законодательства, а в вопросе кандидата от "Слуги народа" ЦИК принимала диаметрально противоположное решение, чем в другом округе в отношении кандидата в аналогичной ситуации.



Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.