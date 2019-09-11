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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) Зеленский (2768) ЦИК (3299) Загоруйко (1)

 Рада может рассмотреть роспуск ЦИК уже завтра, - нардеп от СН Загоруйко

Народный депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко не исключает, что уже завтра Верховная Рада рассмотрит представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

По словам Загоруйко, сегодня в 15:00 начнется заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, и если комитет поддержит представление президента, то "досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК, возможно, уже будет рассмотрено и завтра".

Загоруйко сообщила, что сегодня на заседании подкомитета данного комитета рассматривалось представление президента. По ее словам, в представлении говорится, что деятельность ЦИК была "предвзятой и (комиссия) действовала вопреки принципам, которые определены избирательным законодательством".

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Как сказала Загоруйко, в представлении приводятся статистические данные решений судов. По ее словам, 28 решениями судов решения ЦИК были отменены, а "действия ЦИК признаны противоправными".

Она отметила, что также говорится о предвзятости Центризбиркома при определении сведений в автобиографиях кандидатов. "В этом плане ЦИК не предприняла никаких действий, которые бы сделали невозможным препятствование формированию воли избирателей", - сказала она.

По словам депутата, кандидаты в своих автобиографиях могли указывать разную информацию, но ЦИК "отходила от принципа объективности" и рекомендовала идти в суд, чтоб отстаивать свое право на баллотирование. По ее словам, многие такие решения ЦИК были отменены.

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Загоруйко заявила, что Центризбирком показывал разные подходы к аналогичным ситуациям в двух избирательных округах - 198-м и 169-м. По ее словам, была неодинакова практика применения законодательства, а в вопросе кандидата от "Слуги народа" ЦИК принимала диаметрально противоположное решение, чем в другом округе в отношении кандидата в аналогичной ситуации.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3147715
 
 
 Топ комментарии
 
Хто за люди в цьому парламенті:їм не потрібен Крим, їм не цікаво чути про незаконні вибори в Криму, на вітання Слава Україні-більшості стала кістка в горлі.... хто вони? Яничари?
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идет абсолютная узурпация власти - все как делал янык и партия регионов
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Переворот набирает обороты, скоро он снесет и всяких слуг
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"Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!!" (с.) (Вазелин Шестой).
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Людей позбавляють права вибору. Так буде правильніше.
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Хто за люди в цьому парламенті:їм не потрібен Крим, їм не цікаво чути про незаконні вибори в Криму, на вітання Слава Україні-більшості стала кістка в горлі.... хто вони? Яничари?
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ЦИК состоит из ПЕСыкив, кролей и прочих ляшков. Значит он представляет лишь восьмипроцентную "элиту" маргиналов и лузеров. Разогнать это шобло более, чем логично
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а по каким законам Свын держал почти пять лишних лет рыговский ЦИК во главе с Охендовськым и обвешивал того орденами и медалями?
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Ты не поверишь. Он будет соблюден. Это бырыги не знали как ************* отметить. Наградили орденом.
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і призначити туди старих добрих прахвесіоналів , підрахуїв часів януковича теж було б логічно
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это ты, порохофил, про соевого кавалера ордена Ярослава Мудрого рыга Охындовського шоле?
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ну а чом би ні, прахвесіонал. уміє правильно рахувати. враховуючи що на носі місцеві вибори, і тре правильний підрахуй- то згодився б
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-Весь мир насилья мы разрушим
До основанья. -А зачем?
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Этот ЦИК зарегистрировал Зеленского вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины", не проверив его знание державной мовы.
Ни капельки не жалко что их теперь разгонят.
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о том, что ты то не сдашь экзамен по украинскому даже среди второклассников макеевской школы для детей с замедленным психическим развитием
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Я же не баллотируюсь на должность гетьмана.
А вот Аваков - обязан им владеть, как госслужащий. Но, у него есть личная армия. Поэтому ему пофиг.
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Имперская идеология не стесняется обещать и обманывать. ЦИК получил по заслугам, бо ЗЕ нельзя было регистрировать, но кто-то с ними договорился. Портнов?
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Дело в том что ещё со времён СССР механизмом управления является "телефонное право". ЦИК ничего не проверял и никаких законов не читал. Олигархический консенсус решил Зе будет президентом, и спустил указивку в ЦИК что нужно его зарегистрировать.
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ЦИК не жалко, а вот то, что начался беспредел и плюют на закон, конституцию и просто нормы приличия - жалко (мягко говоря).
Власть захватили жлобы-беспредедьщики.
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Населению пофиг; была бы жрачка и телевизор.
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В первую очередь надо по песде мешалкой эту шокАладную шлюху Слипачук!
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Переворот набирает обороты, скоро он снесет и всяких слуг
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Запомните фамилии членов ЦИК, через год их уже в живых может не быть. Они слишком много знали как клоун пришел к власти.
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идет абсолютная узурпация власти - все как делал янык и партия регионов
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Для того Портнова и выписали из Московии.
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В Україні швидкість піднесення на п"єдестал компенсується швидкістю падіння з нього.
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Нет; эти ребята если будут вынуждены уйти, то оставят полное пепелище.
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т.е. я верно понимаю, что люди в ЦИК буквально только назначенные на места и которые провели честные выборы чем дали возможность победить пианисту над "кровожадным мародёром" во время войны - не нужны? У нас навернео впервые, экзитполы практически полностью совпали с реальностью, о чем это говорит? Или на их местах нужны контролируемые особи которые будут устраивать нам карусели? Кивалов в деле? Да и я логики не пойму, пианист ведь на один срок собрался, уже передумал? понравилось?

p.s. нет слов.
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Махінаторам зайві свідки не потрібні.
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