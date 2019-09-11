 На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, - Меркель

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины. - Ред.)", - сказала канцлер в среду в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".
"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Одни США не сцат, но они заняты разборка и с Китаем. А Канада, Польша, Великобритания, Япония, Австралия без Штатов, в одиночку не станут впрягаться против рашки
Все мировые лидеры красуются перед своим электоратом и если они не реагирую на заявления лидера Украины о проблемах и врагах, которых, кроме как идти на уступки, нет.
Их спросили?
Или население для вас уже ничто?
"Украина должна перестать напрягаться в отношениях с Россией и получать удовольствие, - ШТАЗИ фрау
Пошла ты ..., курва.
Сначала по указанию чиновника из Офиса президента был снял государственный флаг в Станице Луганской, «чтобы не провоцировать ту сторону». Сегодня дипломат Коломойского Богдан Яременко заявил о готовности отзыва из Украины инструкторов НАТО, видимо, тоже «чтобы не провоцировать ту сторону». Не удивлюсь, если завтра из Конституции будут изъяты положения о курсе на НАТО и ЕС, «чтобы не провоцировать ту сторону»
Така ось гра слів... каламбуримо...
(калом буримо)