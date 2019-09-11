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 Политика Украины
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 На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины. - Ред.)", - сказала канцлер в среду в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки", - представитель правительства ФРГ Зайберт

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147714
 
 
 Топ комментарии
 
Ця стара німецька прошмандовка називає війну і агресію козлостану проти України-напряжонностью? Та кляча геть з глузду з"їхала? На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, - Меркель - Цензор.НЕТ 4098 Твій би дід навчив би як треба з кацапами розмовляти. На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, - Меркель - Цензор.НЕТ 3178
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Зебилы ещё голосовали за Голобородько потому, что он разорвёт дипломатические отношения с паРашей...
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Ця стара німецька ************ називає війну і агресію козлостану проти України-напряжонностью? Та кляча геть з глузду з"їхала? Твій би дід навчив би як треба з кацапами розмовляти.
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Кацапы сейчас выкапывают могилы СС,чтобы посмотреть с чего они были сделаны
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Подожди, клоун не может из себя выдавить что рашка агрессор - 75%. А ей нафига все это нужно?
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Немцы потерпели поражение, поэтому меркельша и сцыт на генетическом уровне, и хочет примирения.
Одни США не сцат, но они заняты разборка и с Китаем. А Канада, Польша, Великобритания, Япония, Австралия без Штатов, в одиночку не станут впрягаться против рашки
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Да якось ми дійсно всі напряглись, треба розлабити булки, спробувати отримати задоволення.
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Пусть территории вернут, а там и напряженность спадет, но нет, международная политика наполнена всяким дерьмом...
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Да, наполнена, и потому необходим отличный дипломат в качестве главы государства, который может лавировать и находить соприкосновения интересов разных сторон.
Все мировые лидеры красуются перед своим электоратом и если они не реагирую на заявления лидера Украины о проблемах и врагах, которых, кроме как идти на уступки, нет.
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...потому необходим отличный дипломат в качестве главы государства... Гдеж его взять?
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Можно заметить, что до Голобородько у Меркель в заявлениях были смещены акценты и не было в первую очередь унять "конфликт" любой ценой, только дебилы не понимает - что значило выдача Цемаха, ради "унятия конфликат" и обмен моряков вместо выдачи их паРаше, а ***** на этом обмене не то, что двойную выгоду, но и тройную и более выгоду получил.
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А люди, что там проживают веками, хотят возвращаться?
Их спросили?
Или население для вас уже ничто?
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та иди уже нах на пенсию, немецкие филмы "про любовь" смотреть...
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Зебилы ещё голосовали за Голобородько потому, что он разорвёт дипломатические отношения с паРашей...
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За 5 лет войны не хватило чтобы расторгнуть с ********** все договора? Или не было никакой войны? А как Петя красиво пел что *пращай не мытая расия*... Ми відповідальні за зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною, - Меркель - Цензор.НЕТ 6093
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Ну да... Такая знаете ли, напряженность. Так себе, с легонца напряжно, её ещё б и снизить и было бы шикарно.
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Крим і Донбас вже вертати не тра - только напругу сніжать
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На Вас лежит ответственность в финансировании кремлевского маньяка.Благодаря Вашим деньгам кремлевская крыса пролила столько крови на земле
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ну да, помочь зеленой шмаркле поскорее слить Украину, чтобы можно было не таясь барыжить турбины Сименс в Крым, газодобывающее оборудование Газпрому... и посадить всю Европу на газпромовскую "иглу"...
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Европа и так сидин на газпромовской игле. Европа - покупатель №1 рашистской нефти и газа.
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фрицовская завербованная подстилка рашиста шмаркель....на кой хрен в Минске Вы твари создали кровопролитие в Украине,которое забрало жизни более15000 человек ,отрезав часть украинской территории ,по указанию рашиста,с которой и должна вестись война с Украиной,,,?
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Ето что то новенькое. Начиналось с агрессии, потом раздражитель, а теперь просто напряженность. А что дальше, расслабленность и остывание как с трупом? Европа не Рашку сдерживает а Украину успокаивает чтобы булки расслабили и Рашка могла присунуть без напряга.
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На вас кремлядьский йух лежит, фрау рибентроп.
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Риббентроп был умный и дальновидный чувак, не чета этой курице.
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Большой потоп начинается с маленького ручейка. Сдали одно, последует второе, десятое и т.д. Теперь давление на Украину будет расти с обеих сторон. Заказывали камасутру, зебилы? Вот это оно самое.
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ШТАЗИ: "На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной".
"Украина должна перестать напрягаться в отношениях с Россией и получать удовольствие, - ШТАЗИ фрау
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Хорошо что в Украинской армии много контрактников, а не добровольцев можно Украину развернуть на Восток и никаких походов армии на Киев не будет,правильно сделала прежняя власть ,что упразднила добробаты. Представляете вот так пять батальонов приехали бы в Киев и власть поменяли за сутки и многие граждане Украины сразу сбежали в колонии Московии от гневного Украинского народа. Ми відповідальні за зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною, - Меркель - Цензор.НЕТ 5545
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Если бы Европа сдержала своё слово не нарушив своих гарантий данных ей Януковичу, то в стране произошёл бы мирный конституционный демократический переход власти, а не война, которой конца не видно. Украина не потеряла бы земли, тысячи людей, экономический потенциал. А так, ещё неизвестно, чем вся эта каша закончится.
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Агрессия Раши, оккупация Крыма и Донбасса - это "напряженность в отношениях"?
Пошла ты ..., курва.
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мерхєль стара номерна агентша кдб рапортує куратору-*****
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На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной - Північний Поток дасть можливість Моржовії в агресії з Україною без загрози припинення поставок газу у ЕС застосовувати авіацію та Іскандери. Тобто помітили як звучить тепер посил - снижение напряженности в отношениях а не припинення агресії. Це наслідок виходу України з суб"єктності в геополітиці, з чим я всіх вас вітаю. Ви їх\нас\себе сдєлалі!
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Для Украины дать автономный статус будет еще большим поражением, чем отказаться от Донбасса потому что нахера Украине в своем составе регион со своей армией и своими властями и т.д. Который будет подконтрольный РФ и будет мешать всячески Украине развиваться! Украине нужен Донбасс без бандитов и без вражеских войск! Принять особый статус - это не то, что поражение на Донбассе, а это принятие Украиной капитуляции на всей территории Украины! Народ этого не допустит и снесут всех!!!
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Тарас Березовец:
Сначала по указанию чиновника из Офиса президента был снял государственный флаг в Станице Луганской, «чтобы не провоцировать ту сторону». Сегодня дипломат Коломойского Богдан Яременко заявил о готовности отзыва из Украины инструкторов НАТО, видимо, тоже «чтобы не провоцировать ту сторону». Не удивлюсь, если завтра из Конституции будут изъяты положения о курсе на НАТО и ЕС, «чтобы не провоцировать ту сторону»
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"Напряженность в отношениях" - ШТА Sie? (ШТА Зи?)
Така ось гра слів... каламбуримо...
(калом буримо)


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В ЭТОМ составе правительства есть люди с яйцами, которые введут наконец визовый режим с лепрозорием?! Ми відповідальні за зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною, - Меркель - Цензор.НЕТ 3726
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