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 Общество
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Все про:Луганск (3001) школа (1902)

 Ситуация "просто катастрофическая": в школах оккупированного Луганска не хватает учителей, - LIGA.net

В школах захваченного Луганска - острый дефицит кадров. Оклад учителя составляет около 3 – 4 тысяч гривен.

Об этом изданию "LIGA.net" на условиях анонимности сообщили несколько источников, информирует Цензор.НЕТ.

По их словам, ситуация "просто катастрофическая".

"В школах не хватает учителей, все оставшиеся тянут 1,5 и больше ставки, а это по 27-30 часов (в течение пяти рабочих дней. - Ред.)", - сказал один из преподавателей Александр.

Он уточнил, что украинский язык и литературу преподают раз в неделю. "Количество часов сократили, но не убрали", - добавил учитель.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская". ВИДЕО

Школы работают по российским программам обучения и российским учебникам.

"В школах много учителей с онкологическими заболеваниями, в одной из них насчитали сразу шесть человек, нагрузки бешеные. Нервозность привела одну пенсионерку-учителя в реанимацию", - рассказал другой собеседник.

В среднем оклад учителя составляет сейчас 8–10 тысяч рублей (около 3–4 тысяч грн. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3147712
 
 
 Топ комментарии
 
3-4 тысячи ? Это 300 -400 датских крон . Если в Дании они будут собирать бутылки , то больше будут иметь в месяц , чем в дирландии работать . Вы за это орали , в 2014 году ? Бля.... , во дэбилы
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Чем больше учишься, тем больше знаешь. Чем больше знаешь, тем больше забываешь. Чем больше забываешь, тем меньше знаешь. Чем меньше знаешь, тем меньше забываешь. Но чем меньше забываешь, тем больше знаешь. Так для чего учиться?
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Пускай к нам едут! Вазелин шестой обещал зарплаты по 4000 евриков!)))))
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Когда он такое обещал? Можно ссылку глянуть?
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какіє учєтєля какая школа по автомату і в акопи
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3-4 тысячи ? Это 300 -400 датских крон . Если в Дании они будут собирать бутылки , то больше будут иметь в месяц , чем в дирландии работать . Вы за это орали , в 2014 году ? ***.... , во дэбилы
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А сколько в Дании платят арабам и прочим мигрантам пособия в месяц?
У вас же красота там, вокруг одни копчененькие. Им не надо бутылки собирать?
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Ахмед, ты че влез в разговор?
Овец удалось подстричь?
Или хочешь их нестрижеными в Данию увезти?
Так... Я все толерантно спросил?
Ага, спросил про Овец (это такие животные, которых вы пасете, стрижете и поедаете), спросил про Данию.
Ахмед, смотри какой я толерантный.
Курбан байрам как отметил? К Уразе готовишься?
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В школах захваченного Луганска - острый дефицит кадров. Оклад учителя составляет около 3 - 4 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3147712
Так гривень чи рублей?
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статью читал ?
В среднем оклад учителя составляет сейчас 8-10 тысяч рублей (около 3-4 тысяч грн. - Ред.)
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Давышооо??? Срочно направить учителей из Украины. Нам же нужны образованные террористы.
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Флаг на фото какой страны?
Вот там пусть эти темы и обсуждают .
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Тогда зачем на сюда прут новости другой страны?
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Топало журналисты не знают английского, немецкого , французского. Вот и читают руцкую прессу
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Я вот тоже все время поражаюсь маразмом, когда показывают кацапский флаг а проблемы оказываются наши и нам их платить. Над мостов в Станице луганксой росийские флаги а строить мост обязана Украина. ***** умудрился даже не полностью окупированные земли Украины обязать работать на Росию и росийскую армию.
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Украину заставляют вечно утираться. И команда ЗЕ КАК РАЗ ДЛЯ ЭТОГО ПОДХОДИТ
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То не российский флаг, да и этот впрочем тоже.
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а зачем им в луганске школы, если учителей всёравно не хватает?
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ах как жалкко ребятишек..они то ведь ни в чём....хотя нет ,вру конечно-не жалко.
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У нас в Украине не хватает нормальных учителей. Дети в Киеве учатся в 3 смены, так как катастрофически не хватает школ и учителей. Учителя работают в основном уже пенсионеры еще которые с Лениным в школу вместе ходили или молодые дурачки которые не смогли больше нигде устроиться на работу.
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Сидят в погонах...Это будущие террористы и пушечное мясо для пацакской недоармии.
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Лучше уж вообще без учителей русскага мира
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Есть проверенный способ...пообещайте 4000$ зарплату...
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А как нас должно заботить положение в школах Луганска? По-моему согласно всех международных норм это забота оккупанта. Те кто хотел учить своих детей по-моему уже давно выехали в Украину из этих непризнанных новообразований. Глупо требовать обучения от общества неандертальцев.
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Школы работают по российским программам обучения и российским учебникам

А что вы хотите тогда от Украины? Чтобы украинские учителя преподавали по кацпским учебникам и под дулами автоматов росийскую *историю*?
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Оооо, так это те, кто громче всех орали "путенвведи!"
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Это у них у всех детей такая униформа, как на фото, или это курсанты детских военных училищ? Кадеты какие нибудь.
Не может быть чтобы все в униформе и с погонами уже ходили 🙁
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Страшно так то.
Получается, те, кому там было лет 9-10, стали подростками, юношами, которые не знают Украину, и выросли с пропагандой про "украинских карателей и оккупантов"
Ужас бл😳😳😳
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дегенераты домахались аквафрешами .... пускай жрут руцкий мирок и ненавидят друг друга.
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ну зато абрАзАвАныЙе на руцкам йазыкЕ.... и Ленин в центре такой маладой.....
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Навіщо їм вчителі? у них зайва хромосома...
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просто мало вчителів знають лугандонську , а методичок вже невистачає
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Для чого їм навчання? В апалченці і на цвинтар (або в канаву , як стерво)! Ось шлях вати!
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