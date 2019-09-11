 НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019 года должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в НАБУ.

"В связи с вышеизложенным, детектив Национального бюро 23 августа 2019 года внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киев", - добавили в НАБУ.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, совершенных по мнению заявителя пятым президентом Украины Петром Порошенко и главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств, - Сытник