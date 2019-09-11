 НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019 года должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в НАБУ.
"В связи с вышеизложенным, детектив Национального бюро 23 августа 2019 года внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киев", - добавили в НАБУ.
Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, совершенных по мнению заявителя пятым президентом Украины Петром Порошенко и главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.
Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
Казалось бы, причем тут к нынешнему рыговскому реваншу ЗЕлюпа...
2. Портнов клепает для ЗЕманды законы, по которым теперь будут работать правоохранители.
3. ГБР, например, уже плотно под Портновым.
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Тобто "няв" Корчі камсамольця Чяплігі доставляють окремо
15 августа 2019 года. НАБУ открыло уголовное дело против Порошенка и его Климкина.
Я видел это собственными глазами...
ты наверное в Англии живешь...
и да.., я не про порошенко или климкина.... - я про украинское правосудие..., про судей, прокуроров и ментов...
Самая крупная ошибка Пороха, что он мягкотелый был, а таких уродов ************, как портнов, медведчук и прочих рабиновичей надо было прессовать по полной.
Продолжаться это будет до тех пор, пока кто-нибудь не пристрелит этого бешеного рыговского пса.