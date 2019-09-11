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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2868) Порошенко (17772) Климкин (2279)

 НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

Национальное антикоррупционного бюро Украины по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения народным депутатом, пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019 года должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в НАБУ.

"В связи с вышеизложенным, детектив Национального бюро 23 августа 2019 года внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киев", - добавили в НАБУ.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, совершенных по мнению заявителя пятым президентом Украины Петром Порошенко и главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147709
 
   
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Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 5316

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
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Русня и портнов мстят Пороху, ничего вы ему не сделаете. Он втруху стёр вашу новоотбросию.
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Скоро и за добровольцев возмутся. Сделали их...вместе!
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да казламордый понеслось - Витя вернись!
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Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 5316

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
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Фигурант уголовных производств Порошенко является сооснователем Партии Регионов и Министром экономики Правительства Януковича, это как бонус к подарку Путину?
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а ты основателем дерьма в говнопроводе потому теперь тебя надо заставить за платить за канализационные системы всей страны!
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Ну и что, 99% людей старше 50 лет были комсомольцами, например. "По делам их..."
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Порошенко является сооснователем Партии Регионов, это да. Только тогда в Партии регионов небыло Януковича. Когда Янукович захватил Партию регионов, то Порошенко из нее вышел, а Разумков вступил.
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Та пох кто, дурашка. Если преступник говорит, что "Вася тоже воровал, у меня есть доказательства", то показаний и доказательств, предоставленных преступником, абсолютно достаточно для открытия уголовного дела на этого Васю.
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Это ты типа мне разъяснила, как работает правосудие?))) Ты не дурашка, ты лох. Следователь всегда скажет-отвечай за свое, скинет инфу оперу, тот откроет ОРД, проверит, и только потом возбудится. Есть принцип-прежде чем открыть, подумай как ты будешь его закрывать. То что дело открывают по решению суда, как раз говорит о том, что нормальных материалов нет. Очередное зрелище для поклонников секты73.
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Вы описали или российский УПК, и ли старый украинский. По портновскому КПК дело заводится по любой информации, есть для того основания или нет - выясняют уже ПОСЛЕ того, как завели дело.
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"доказательств, предоставленных преступником, абсолютно достаточно для открытия уголовного дела на этого Васю". - вот тут вы ошибаетесь. По портновскому КПК дело заводится по любой информации, есть для того основания или нет - выясняют уже ПОСЛЕ того, как завели дело.
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Скоро и за добровольцев возмутся. Сделали их...вместе!
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Русня и портнов мстят Пороху, ничего вы ему не сделаете. Он втруху стёр вашу новоотбросию.
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А что сейчас есть ваша новоотбросия кацап? Даже пропаганда ваша заткнулась. Немного быдло озебилили но это не надолго, пройдёт время и многие из них все поймут.
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Порохобот, я украинец и всю жизнь живу в Украине. Так что там "стер" Порох??
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ты казламордое животное которое подлежит депортации на историческую родину откуда твоих дедов заселели в вымореные голодом украинские села!
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Порохобот, у тебе плохо со зрением или с головой?
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Та какой ты украинец... Украинец знает что стёр Порох.
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А я думав то Добровольці і ВСУ зупинили новососію ... а то виявляється петро !
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Посмотришь зеобаб как они что-то остановят при вашем *************. Станица, Золотое что там ещё а? Что сдал ваш земразь за 100 дней?
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Так чому Добровольці не зупинять портнова ярого прибічника новососії?
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Портнов трудится.

Казалось бы, причем тут к нынешнему рыговскому реваншу ЗЕлюпа...
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А какое отношение имеет Портнов к правоохранительным органам?
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Він є заявітЄлЄм. Ця пАдлА буде строчити і строчити заяви. На це йому Беня дав дозвіл, невже не понятно?
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1. Оно заявитель.
2. Портнов клепает для ЗЕманды законы, по которым теперь будут работать правоохранители.
3. ГБР, например, уже плотно под Портновым.
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Valar *********‏ @wowkulakka 17 ч.17 часов назад

АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Тобто "няв" Корчі камсамольця Чяплігі доставляють окремо

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 9849
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Так, в чому суть цього уголовного правонарушенія? НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 7616
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Итак, запоминаем день.
15 августа 2019 года. НАБУ открыло уголовное дело против Порошенка и его Климкина.
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Старається портняжка... Але шиє грубими білими нитками.
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если бы Порошенко не пытался договориться а впилил этому маразматику портнову лет 15 за госизмену то такого бы сегодня не было!
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Не надо было воровать. И никакие портновы не смогли бы оговорить. Вот я не ворую.И сплю спокойно.
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а я утверждаю что ты украл больше Порошенка!
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Eugeniusz 1 - подтверждаю...

Я видел это собственными глазами...
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Игорь Хирскл - НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 5632

ты наверное в Англии живешь...
и да.., я не про порошенко или климкина.... - я про украинское правосудие..., про судей, прокуроров и ментов...
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Зебилы будут мстить за Майдан и за отпор агрессору, пока их не сметёт новый Майдан.
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А как же ПАСЕ, ну, дает ЗЕ. Не в Европу, а в каталажку. НЕЧЕСТЬ, а не ПЯТЫЙ. А клялся, какой он чистый. Был бы святой, дела не открывали бы. ДА, ПОРОХОБОТИКИ? Невинную Скотинку обижают.
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Так их практически автоматом "открывают". Правда потом не знают, что с ними делать.
Самая крупная ошибка Пороха, что он мягкотелый был, а таких уродов ************, как портнов, медведчук и прочих рабиновичей надо было прессовать по полной.
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Он не мягкотелый, дурак. Он думал, что вечный. Да и боягуз, думал, напугаю и все. А может быть и не когда ему было, попробуй все пересчитать.А не, что бы взвесить и все. Вот и довело до дел в прокурора. А прокурор то не его.
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Беня наняв портнова для брудної роботи а ви зеботи так подлизуєте бені , що аж. тошнить від вас реально!
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Посадка Порошенка укрепит отношения между Украиной и Россией!
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100 процентов. А то Путин уже поверил, что нападет.
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Портнов - это питбуль, которому Беня дал команду: Фас!
Продолжаться это будет до тех пор, пока кто-нибудь не пристрелит этого бешеного рыговского пса.
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