 Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Верховная Рада сегодня рассмотрела в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" (№ 1031) .
Законопроект доложил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. Данным проектом восстанавливается уголовная ответственность за незаконное обогащение, отмененная вследствие решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении такими, которые не отвечают Конституции Украины.
Альтернативный законопроект № 1031-1 доложила народный депутат Ирина Фриз. Народный депутат Александра Устинова представила альтернативный законопроект № 1031-2 , который предлагает снижение порога криминализации незаконного обогащения.
В результате 316 голосами нардепы приняли в первом чтении основной законопроект № 1031.
Также Рада сократила сроки подготовки данного законопроекта ко второму чтению до 1 недели.
"С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Законопроекты 1053, 1073 возвращают так называемую "пятикратку" (5-кратный штраф за нарушение кассовой дисциплины. - Ред.), которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и вводят другие инициативы по "закручиванию гаек" бизнесу, включая повышение налога для ІТ", - отмечает сооснователь "Новой Почты" Владимир Поперешнюк.
При этом Поперешнюк подчеркивает, что больше всего от данных инициатив власти могут пострадать физлица-предприниматели.
"Стало понятно, что мы, предприниматели, - враги, а особая вражеская каста для них - это ФЛП.Источник: https://censor.net.ua/n3147490
Канта понять значительно труднее... 😂
Зебіл він і в Африці зебіл - тобто необучаемий представник висодухговної
47хромосомної нації.
Таки отожмут Рошен у Петробудки
Шось маловато персон . Надо бы еще добавить путена и овоща
Только мне кажется, что теперь криминальный авторитет Коломойский решает, какие активы ему нужны и поэтому они незаконные?
Тебя, как эталон, надо выставить в палате мер и весов.