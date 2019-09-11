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 Политика Украины
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Все про:ВР (23587) конфискация (411)

 Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно конфискации незаконных активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Верховная Рада сегодня рассмотрела в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" (№ 1031) .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает Раде законодательно урегулировать конфискацию незаконных активов

Законопроект доложил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. Данным проектом восстанавливается уголовная ответственность за незаконное обогащение, отмененная вследствие решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении такими, которые не отвечают Конституции Украины.

Альтернативный законопроект № 1031-1 доложила народный депутат Ирина Фриз. Народный депутат Александра Устинова представила альтернативный законопроект № 1031-2 , который предлагает снижение порога криминализации незаконного обогащения.

В результате 316 голосами нардепы приняли в первом чтении основной законопроект № 1031.

Также Рада сократила сроки подготовки данного законопроекта ко второму чтению до 1 недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3147708
 
   
 Топ комментарии
 
Караван под названием Украина превращается в экспресс.Нравится.
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Люди, которые ходят на поклон к криминальному авторитету Коломойскому, принимают закон о конфискации незаконных активов.

Только мне кажется, что теперь криминальный авторитет Коломойский решает, какие активы ему нужны и поэтому они незаконные?
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Співчуття американцям. Трампа с празніком
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Какой то бред. Сначала говорят, что те же ИТ-ишники массово летают по заграницам (а так оно и есть), а потом говорят, что "все свои деньги, что важно, он тратит в Украине" (с) - так это как получается? Где тратит - в Украине или в Вене в опере?
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венская - для лохов. Миланская "лестница" - для богемы...
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Ты дурко есть те кто уже отвалил навсегда им уже похер на эти законы.А есть которые ещё тут сидят и собирают чемоданы.Это одна из немногих отраслей которая не вредит экологии и приносит валюту в страну.Нанимаю постоянно программистов по своим потребностям так вот половина отпетляла из нашего государства по черногориям словениям испаниям им без разницы кто тут през хоть зе хоть рошен абсолютно пофиг. Основная причина по которой валят потому что тут клоака.И эти 5% не как не сделают эту клоаку лучше.Валят все и маляра и штукатуры и сварщики и дальнобойщики они тут вообще налогов не платили,а вы пытаетесь их обложить какими то процентами та скоро будете на пенсионерах кататься рабы заканчиваются ))))
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а не маловато ли 6%? Не из-за патриотизма они здесь живут, а из-за маленьких налогов и дешевых цен. Это как иностранцы сюда жить приезжают - не потому что в Швейцарии хуже, чем в Украине, а потому что здесь жить выгоднее (при определенных обстоятельствах).
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Идиот! Ценность цитаты в том, что в Украине нет такой ставки налога 6%, она на рашке, а буратина вообще не в зуб ногой, ноль, такой же лох как его 73%.
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Если я не разбираюсь насчет 6% налога - я идиот? Все НЕ идиоты украинцы знают все обо всем?
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Не идиоты, которые в этом не разбираются, не пишут всякую #ерню напереганки, как делаешь ты и другие ЗЕбилы.
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дело не в 6% (а я подозреваю, что там и того меньше), а в принципе: Не из-за патриотизма они здесь живут, а из-за маленьких налогов и дешевых цен. Это как иностранцы сюда жить приезжают - не потому что в Швейцарии хуже, чем в Украине, а потому что здесь жить выгоднее (при определенных обстоятельствах).
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Ценность цитаты еще и в том, что
"С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Законопроекты 1053, 1073 возвращают так называемую "пятикратку" (5-кратный штраф за нарушение кассовой дисциплины. - Ред.), которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и вводят другие инициативы по "закручиванию гаек" бизнесу, включая повышение налога для ІТ", - отмечает сооснователь "Новой Почты" Владимир Поперешнюк.

При этом Поперешнюк подчеркивает, что больше всего от данных инициатив власти могут пострадать физлица-предприниматели.
"Стало понятно, что мы, предприниматели, - враги, а особая вражеская каста для них - это ФЛП.Источник: https://censor.net.ua/n3147490
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Вы зря стебетесь с ЗЕ!
Канта понять значительно труднее... 😂
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О! Вот она, Зрада дня! Пока не знаю, почему Зрада, сейчас порохоботы получат методички и все пояснят.
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Ты это закон читал? И остальные 499? Можешь гарантировать, что и ты сам ничем подобным не занимаешься(незаконным обогащением) и твоя зарплата, к примеру, или квартира с момента принятия закона не являются незаконным активом? Я, наверное, сейчас утрирую, но это плохая привычка кричать "ура" не поняв до конца, о чем идет речь. Эта привычка в конце вылазит боком. Однажды действительно так можно остаться без квартиры или дома.
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Может и зрадофилить не надо прежде времени, пока закон не прочитал? Ты ж его не читал?
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Так "зрадофилить" лучше "до", "после" может быть поздно. Там Портнов правит балом. Неужели ты думаешь, что он хочет тебя осчастливить своими законами?
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В новом законопроекте о незаконном обогащении, за который нардепы сегодня проголосовали в первом чтении, подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн гривен. https://m.censor.net.ua/news/3147721/v_novoyi_norme_o_nezakonnom_obogaschenii_podnyali_summu_za_kotoruyu_privlekayut_k_ugolovnoyi_otvetstvennosti

Зебіл він і в Африці зебіл - тобто необучаемий представник висодухговної
47хромосомної нації.
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Караван под названием Украина превращается в экспресс.Нравится.
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Этот ЗЕэкспрес на самом деле электричка "киев-яготин" 🙄
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.. там еще Славко должен к ним добавится. Он всегда имеет свое мнение, которое удивительным образом НЕ совпадает с инициативами Зеленского. Даже насчет 3% барьера он выл, хотя при 5% он ели пролез в Раду.
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Как же так неожиданно?А при Парашенке такого не было!
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Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов


Таки отожмут Рошен у Петробудки Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов - Цензор.НЕТ 3567
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А каламойшу і ахмєтку твого не чіпатимуть, виходить?
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А каламойшу і ахмєтку твого ...

Шось маловато персон . Надо бы еще добавить путена и овоща Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 3403
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ЗЄля може лиш накалєні перед Пу..ним стати, а віджати щось.
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У тебя тоже все отожмут , бо у тебя нема ни однрй вещи купленной на заработанные гроши . Все добыто через коррупцию Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 6491
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На вряд чи. За загальною українською практикою наші закони зворотньої сили не мають. Це означає, що злочин, який було скоєно до набрання чинності законом, не вважається злочином.
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Люди, которые ходят на поклон к криминальному авторитету Коломойскому, принимают закон о конфискации незаконных активов.

Только мне кажется, что теперь криминальный авторитет Коломойский решает, какие активы ему нужны и поэтому они незаконные?
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Вся сила зебильного интеллекта кроется в твоем емком высере.

Тебя, как эталон, надо выставить в палате мер и весов.
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это шо ж? гепу лишат интерконтиненталя? А мишуЙобкина - дома его матушки записанного на его матушку в лесопарке? А вовка зеленский - от же ж шустряк. Записал тосканский домишко в кацапском квартале на какую-то фирму. И хрен комар носа подточит. Как, впрочем, и отважный мент-антикоррупционер Рюкзаков...
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Пановал,так это что получается что награбленное будут отбирать даже в сывочелого мародера?Порохолизы конечно будут против,и доказывать что за время войны Пеца обогатился в сотни раз вполне законно
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Да, нет. Гетман разорился за 5 лет своего властвования, помогая армии. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 1118
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Загуглі - "Форбс Порошенко 2013" та "Форбс Порошенко 2017". Тебе чекає відкриття.
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Вороватым щурам давно пора отдать награбленное.
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Господа!Кризиса нет шобло продолжает воровать наши деньги...
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Сколько можно полного дебила сравнивать то с Рейганом,то с Порошенко?Зебобу можно сравнить только с Додоном и точка
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Ну ты загнул! Быдло же не может своего "божка" сравнивать с Додоном, только с Моисеем! У нас впеРди 39 лет и 8 месяцев. ЗЕбилом нужно немножко подождать....
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Я так понимаю, что в альтернативном проекте секретарши барыги предлагается за незаконное обогащение награждать.
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Зеледодики и пороходбодики - олигархат не тронут , это касается тольк вас убогих
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