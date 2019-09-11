 Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Верховная Рада сегодня рассмотрела в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" (№ 1031) .

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Законопроект доложил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. Данным проектом восстанавливается уголовная ответственность за незаконное обогащение, отмененная вследствие решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении такими, которые не отвечают Конституции Украины.

Альтернативный законопроект № 1031-1 доложила народный депутат Ирина Фриз. Народный депутат Александра Устинова представила альтернативный законопроект № 1031-2 , который предлагает снижение порога криминализации незаконного обогащения.

В результате 316 голосами нардепы приняли в первом чтении основной законопроект № 1031.

Также Рада сократила сроки подготовки данного законопроекта ко второму чтению до 1 недели.