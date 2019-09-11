 В ЕСПЧ начались слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма

Слушания начались в 10:15 по киевскому времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Украина подала заявление против России в ЕСПЧ 13 марта 2014 года — сразу после оккупации Крыма. Украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Заявление касается нарушения Россией в Крыму права на жизнь, справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободы мысли и религии, свободу собраний, а также многочисленных фактов пыток населения.

Украину на слушаниях представляет заместитель министра юстиции Иван Лищина. Команда украинских юристов пришла в суд в одной туфле в его поддержку, поскольку накануне Лещина сломал палец на ноге и вынужден выступать без обуви.

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По словам Лищины, на заседании будут рассматриваться возражения РФ относительно приемлемости заявления. В свою очередь, задача украинского правительства, подчеркнул он, доказать, что эти возражения необоснованные и дело приемлемо для рассмотрения по существу.