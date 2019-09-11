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 Политика Украины
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 В ЕСПЧ начались слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма

В Европейском суде по правам человека проходят слушания по делу "Украина против России", которое касается нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Россия пытатся доказать, что заявление Украины неприемлемо, и суд не должен его рассматривать.

Слушания начались в 10:15 по киевскому времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Украина подала заявление против России в ЕСПЧ 13 марта 2014 года — сразу после оккупации Крыма. Украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Заявление касается нарушения Россией в Крыму права на жизнь, справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободы мысли и религии, свободу собраний, а также многочисленных фактов пыток населения.

Украину на слушаниях представляет заместитель министра юстиции Иван Лищина. Команда украинских юристов пришла в суд в одной туфле в его поддержку, поскольку накануне Лещина сломал палец на ноге и вынужден выступать без обуви.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин уволил Уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину

По словам Лищины, на заседании будут рассматриваться возражения РФ относительно приемлемости заявления. В свою очередь, задача украинского правительства, подчеркнул он, доказать, что эти возражения необоснованные и дело приемлемо для рассмотрения по существу.

Источник: https://censor.net.ua/n3147701
 
 
 Топ комментарии
 
Тут Украина по вопросом. Вернут домбасяней с особым статусом и они будут решать, что будет с Украиной. Спасибо зебилам
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как я понимаю, Юкрейн прекратила действие многих договоров, указав на их ничтожность (один только "о дружбе" с кацапами - не насмешка ли над здравым смыслом?). А кацапы продолжают дружить. Ну и йух с ними, скотом лапотным... Им хоть хер на голове теши...кацапы...низшая ступень в развитии человечества...
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Даже боюсь представить если Лищына случайно обделается . Что тогда будет с его командой ?
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зебил - *************** смайлик...тенденция...
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Тут Украина по вопросом. Вернут домбасяней с особым статусом и они будут решать, что будет с Украиной. Спасибо зебилам
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И про воду в Крыму тоже можно забыть.
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Судя по тому, как там резко начали восстанавливать канал и насосные, как раз наоборот, весной пойдет.
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и шо? Пускай дружат, скот кацапский, в одностороннем порядке...
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А прочитать хотя бы строчку?
"Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ...."
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как я понимаю, Юкрейн прекратила действие многих договоров, указав на их ничтожность (один только "о дружбе" с кацапами - не насмешка ли над здравым смыслом?). А кацапы продолжают дружить. Ну и йух с ними, скотом лапотным... Им хоть хер на голове теши...кацапы...низшая ступень в развитии человечества...
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А что-то ещё осталось "денонсировать"? или этот процесс вечный?!
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