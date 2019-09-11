 Кадровые перестановки в Нацполиции: три заместителя Князева покидают свои должности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр деклараций уполномоченных лиц.

Так, декларации перед увольнением подали первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин (был назначен на должность в июле 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад (был назначен на должность в сентябре 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец (был назначен на должность в ноябре 2017 года).

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Отметим, что по данным источников Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Князев пока остается на своей должности, а его уволенные заместители должны получить другие назначения.





