EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4693  10
Все про:декларация (1094) Нацполиция (10047) увольнение (1690) Аброськин (559)

 Кадровые перестановки в Нацполиции: три заместителя Князева покидают свои должности

В руководстве Нацполиции Украины готовятся кадровые изменения, три заместителя главы НПУ Сергея Князева готовятся к увольнению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр деклараций уполномоченных лиц.

Так, декларации перед увольнением подали первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин (был назначен на должность в июле 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад  (был назначен на должность в сентябре 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец (был назначен на должность в ноябре 2017 года).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда

Отметим, что по данным источников Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Князев пока остается на своей должности, а его уволенные заместители должны получить другие назначения.

Кадровые перестановки в Нацполиции: три заместителя Князева покидают свои должности 01
Кадровые перестановки в Нацполиции: три заместителя Князева покидают свои должности 02
Кадровые перестановки в Нацполиции: три заместителя Князева покидают свои должности 03

Источник: https://censor.net.ua/n3147700
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нацполиция работает очень слабо и пора там наводить порядок и отчетность за выполненную работу каждым конкретно
 показать весь комментарий
 
Сабакова помаленьку відрубують щупальця..Черга за Князєвим такій самий корупціонер. Далі Жуков і його свора подонків патрульної поліції.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно когда такие как ты обсосу глумят полицию, милицию, а потом когда получают в @бло от малолеток под подъездом, сразу визжат по петушиному -карЯуль, полиция, на помощь!
 показать весь комментарий
 
 
Аваков вообще то не коррупционер,он мафиози и у него ещё масса щупалец которых не менее чем "гадюк на голове Горгоны" и которые моментально отрастают. Нужно рубить не щупальца а саму голову. К сожалению "меч" способный снести "голову Горгоны" находится не в тех руках и рубит именно щупальца на месте которых тут же отрастают новые не причиняя никакого вреда самой "голове".
 показать весь комментарий
 
Шапошников видео постит, что Россию и Украину захватила одна банда - Солнцевские с Могилевичем.
 показать весь комментарий
 
Особенно радует увольнение сепаратюги Амброзькина!
 показать весь комментарий
 
Он не сепар, он скорее служебная овчарка. ИМХО
 показать весь комментарий
 
Целый стадион выступил против олигарха Коломойского и его аферы в Днепре - кадры

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189026_1568188948
А где же 73%?
 показать весь комментарий
 
Ого, Аброськина попёрли, вот это класс, тот ещё упырь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх