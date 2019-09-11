 Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов

Об этом говорится в указе №680 от 11 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно указу, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18-19 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов 3 депутатам.
Отменены дипломатические ранги депутатов Герасимова, Арьева и экс-депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского.
Эти Арьев и Герасимов постоянно макали его в дерьмо, мешая сдавать национальные интересы...
Одно только публичное приглашение его в ПАСЕ для выступления чего стоило...
Такое больше терпеть нельзя конечно...
Но ты так не переживай, вот Бохдан вернётся из Сен-Тропе и тебя вылечит.
А пока ожидаешь посмотри "Сваты"
чомусь я не здивований
зюзя - антиукраїнське лайно
агрессивный вид приматов.. почти все тут на Цезоре собрались ну и пару особей в Раде
тиж ніколи не приховував своїх окупантських поглядів
- Роза, будем откровенны! Они и на сцене были говном.
Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
Нет,не все ! Для них главное посадить Порошенко, а лучше расстрелять! Вот тогда они станут счастливее, благополучнее, и здоровее! )
Наші інтереси там захищати нікому / Нічого ж дивного - клАвану інтереси Украни до того місця , чим він грав на роялі !