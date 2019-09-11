 Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов

Об этом говорится в указе №680 от 11 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно указу, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18-19 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов 3 депутатам.

Отменены дипломатические ранги депутатов Герасимова, Арьева и экс-депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского.

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