 Чумак назначен заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором", - говорится в сообщении.
Ранее, 10 сентября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.
Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".
До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.
С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.
кстати, не помню его резких высказываний..
как Кравчук, между крапельками...
Ну-ну...
Закончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1977-1981) и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Правоведение» (1990-1995). Изучал курсы Права Европейского союза и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии.
Кандидат юридических наук, доцент
Чем плох?
Грузия получила мощный толчок вперёд, что даже следующие, купленные кремлем правительства , не смогли нивелировать и уничтожить
Так что все правильно
"...без админресурса и фальсификаций, то три"
мое слово - 11. У меня больше. Я выиграл...
Но сейчас мы увидим его настоящее личико...
10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на президентських виборах-2019 лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб[8][9]
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м.
Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Як таке взагалі можливо? Чому народний депутат, головний борець з корупцією у Верховній Раді України 7-го скликання, прийняв цей дар, хто є щедрим дарувальником і чи немає тут корупційної складової - це питання самі по собі виникають в голові і, сподіваємось, публічність Віктора Васильовича не дасть йому уникнути відповіді на них.
У декларації за 2013 рік Віктор Васильович вказав про наявність незавершеного будівництвом житлового будинку площею 231кв.м., а в декларації за 2014 рік площа житлового будинку стала складати 179,3 кв.м.
Мабуть, Віктор Васильович порахував, що будинок в 231 кв.м. занадто велика розкіш для такої чесної людини як він, і вже завершуючи будівництво, вирішив знести 50 кв.м.?
Насправді ж все просто - згідно ст. 266 Податкового кодексу України, об'єкти нерухомості площею понад 180 кв.м. підлягають обкладенню податком, АЛЕ, в розрахунок приймаються саме ті дані про площі нерухомого майна, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а там стоїть цифра 54,4 кв.м.).
За фактом же все ще цікавіше - площа будівель Чумака В.В. в с. Хлепча не менше 400 кв.м., в чому можна переконатися, скориставшись сервісом maps.yandex.ua і зробивши нехитрі математичні обчислення.
Чумак витратив близько мільйона доларів на будівництво свого затишного гніздечка, тим більше що на цьому відео (з 2:50 до 3:08)
стверджує, що тільки на купівлю землі в 2008 році витратив 40 тис. доларів.
https://antikor.com.ua/articles/77878-zemeljni_mahinatsiji_narodnogo_deputata_viktora_chumaka
Чумак витратив близько мільйона доларів на будівництво свого затишного гніздечка, тим більше що на цьому відео (з 2:50 до 3:08)
стверджує, що тільки на купівлю землі в 2008 році витратив 40 тис. доларів.
https://antikor.com.ua/articles/77878-zemeljni_mahinatsiji_narodnogo_deputata_viktora_chumaka
Территория возле дома ухоженная и очень красивая.
Здесь много туй, прекрасный ландшафтный дизайн, сад с орехами, яблонями и другими фруктовыми деревьями, садовая качель, колодец, баня, встроенный мангал, вольер для собак.
В гараже декларанта два транспортных средства: «Тойота Камри», 2016 г.в. и ВАЗ 2102, 1979 г.в.
И НЕ НУЖНО НЕ КАКИХ СЛОВ