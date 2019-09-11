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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9339) Чумак (117) Рябошапка Руслан (105)

 Чумак назначен заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором

Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором", - говорится в сообщении.

Ранее, 10 сентября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

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Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3147696
 
   
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Издание Freedomnews опубликовало информацию, согласно которой американские бомбардировщики ракетоносцы B-52 Stratofortress разбомбили российскую военную базу в населенном пункте Бу-Кемаль на востоке Сирии. В авианалете участвовали также два американских истребителей F-22. Местный телеканал Alhadath сообщает о 18 погибших после бомбардировки, пишет издание «ВладТайм».Согласно опубликованной информации, на территорию базы также «высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших». Российские журналисты отмечают, что атаковавшие российскую базу были без опознавательных знаков, но издания Ближнего Востока обвиняют в нападении американскую армию.

Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 3340
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Нет. Только через тепловизор, как ваш какао-бобовый
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не подходит под звание - незапятнанной, молодой команды..
кстати, не помню его резких высказываний..
как Кравчук, между крапельками...
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подивись його висказування під час Майдану, коли реальностю було його візичне знищення. Пшов за перебрик
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А воду заряджати через телевізор він вміє?
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Нет. Только через тепловизор, как ваш какао-бобовый
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Не знаю я в *наших* какао бобових , ти про що майстру ?
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при порохе Чумака задвинули на задворки.Боялись что он реально начнет борьбу с коррупцией
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это не тот, что был в бпп (блок пукина поросенко)?
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Издание Freedomnews опубликовало информацию, согласно которой американские бомбардировщики ракетоносцы B-52 Stratofortress разбомбили российскую военную базу в населенном пункте Бу-Кемаль на востоке Сирии. В авианалете участвовали также два американских истребителей F-22. Местный телеканал Alhadath сообщает о 18 погибших после бомбардировки, пишет издание «ВладТайм».Согласно опубликованной информации, на территорию базы также «высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших». Российские журналисты отмечают, что атаковавшие российскую базу были без опознавательных знаков, но издания Ближнего Востока обвиняют в нападении американскую армию.

Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 3340
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они были в зеленой форме? То-то же ж...
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Да в Сирии такую форму можно купить в любом военторге 😁
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Так значіт вижилі єслі сообЧаютЬ Шо бєз АпАзнаватЄльних?
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Похоже на подставу россиян. Только они могут добивать, а американцы используют технику .
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Между прочим День танкиста. При Брежневу. 11 сентября.
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Порохолизы,он был в БПП,и вовремя понял что из дерьма надо убегать ,а вы похлебывайте,оно чеколядное
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фсе ты нарвался за "порохошлиферов",они щас как мухи на гавно слетятся и съедят тебья Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 4088
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Они лишь забрызгают соплями свои мониторы
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мирослава, у тебя замечательная улыбка...ох этих ваших *************** смайликов... это шобы рассмешить? или указать зебилам, где смеяться? а, мирослава?
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я он,а посмішка для того,щоб таке у@бище як ти,нарисувало с@бунца отсюдаво,теперь зрозумів порохошліфер
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разве? не военный?

Закончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1977-1981) и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Правоведение» (1990-1995). Изучал курсы Права Европейского союза и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии.

Кандидат юридических наук, доцент

Чем плох?
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что он делал с 2014 по 2019? это то чумак, что шестерил на поросенко?? он на любого будет шестерить за деньги..
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никита, критик ты румяный, уволь меня от диалога с тобой...
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так не суйся ко всем отвечать, никто тебя макать в твое дерьмо не будет))
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Хорошая команда . Но остаётся опять-таки вопрос, почему остаются не задействованными такие ассы в борьбе с коррупцией как Саакашвили и Сакварелидзе. Особенно Сакварелидзе, ведь именно их совместная работа с Касько и помогла вскрыть гнойник
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Видимо потому, что новая команда, немного вникнув, уже разобралась, какой "асс" Саакашвили. Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 3893
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А сакварелидзе? Потом есть факты, когда в Грузии Саакашвили были посажены топ коррупционеры в огромном количестве, не владею точной цифрой. Что как не решительность и бескомпромиссность нужны были для этого шага?
Грузия получила мощный толчок вперёд, что даже следующие, купленные кремлем правительства , не смогли нивелировать и уничтожить
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Это вы у своего вождя спрашивайте. Он кадры расставляет.
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Який гнойник?Що Касько, що Сакварелідзе завалили всю роботу в ГПУ. Саме Сакварелідзе відповідав за реформу ГПУ, а Касько за повернення державі активів . Далі Сакварелідзе був заст. генпрокурором-прокурором Одеської області при губернаторі *******.. Тоді у Саакашвіллі була вся повнота влади в регіоні. Може назвете вдалі приклади їх роботи! Хоча б один. Справа- діамантових прокурорів - просто піар-хід, для прикриття своєї бездарності. Касько, замість поверненення аткивів, допомагав їх ховати від правосуддя (це він і раніше робив, до Майдана, коли обслуговував інтреси сімї Януковича).
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хитрий жук, недарма Порошенка критикував, ставши депутатом під його прапором...
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Порошенко обманул многих честных людей. Ведь он всегда был сильным оратором и всегда говорил правильные гасла. Но вот делал абсолютно противоположное. Поэтому его покинули порядочные люди, а иностранные реформаторы покинули Украину. Его рейтинг 'элитарный' - это восемь, а если без админресурса и фальсификаций, то три.
Так что все правильно
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Тань, вот ты мне сейчас напомнила рязанского атеиста 20-х годов прошлого столетия, который приехал в село, стал у церкви, плюнул в пол, сорвал треух и молвил: "бога нет"...

"...без админресурса и фальсификаций, то три"

мое слово - 11. У меня больше. Я выиграл...
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вот что ты к людям пристаешь, а потом обижаешься?
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а что, кроме шестерки поросенко, достойного не нашли? подставляют Зеленского, а потом будут расхлебывать..
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Ничего не могу сказать об этом челе.
Но сейчас мы увидим его настоящее личико...
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как он попал в парламент в 2014? в составе чьего ОПГ?
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дєжурниє какашкомєтатєлі в марадьора і баригу на свойом пасту всьо па фєншую
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Сначала Рябошапка снимает Матиоса, затем заявляет о ликквидации военной прокуратуры, а потом назначает нового главного военного прокурора. Я ничего не понимаю...
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Что тут непонятного?? Принцип простой...когда похвастаться нечем лей "божью росу" в мордочки зебобиков... любую..
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Ніби то толковий,побачимо в роботі. Вселяє надію те що залишили військового прокурора.
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Он давно туда мылился, но не проходил по конкурсу, так как является офицером России.
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Контролировать надо этого "достойного мужика".
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ну, наверное, на своём месте, посмотрим, пока поводов не давал.... а я еще удивлялся: от чего он так тепло о Рябошапке говорил)).... ноооо, намацувальника будет так не хватать!!))))
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Так он же возглавлял комитет ВР ,по борьбе с коррупцией ! Или тогда коррупции не было?
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У 1992-2004 роках працював на керівних посадах у Державній прикордонній службі України
10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на президентських виборах-2019 лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб[8][9]
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м.
Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Як таке взагалі можливо? Чому народний депутат, головний борець з корупцією у Верховній Раді України 7-го скликання, прийняв цей дар, хто є щедрим дарувальником і чи немає тут корупційної складової - це питання самі по собі виникають в голові і, сподіваємось, публічність Віктора Васильовича не дасть йому уникнути відповіді на них.

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Чумак запомнился своей своеобразной ,,оппозицией,,внутри БПП. Посмотрим, чем он запомнится в прокуратуре. Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 8900
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Крім того, сам Чумак В.В. не може визначитися, яка ж площа його будинку.
У декларації за 2013 рік Віктор Васильович вказав про наявність незавершеного будівництвом житлового будинку площею 231кв.м., а в декларації за 2014 рік площа житлового будинку стала складати 179,3 кв.м.

Мабуть, Віктор Васильович порахував, що будинок в 231 кв.м. занадто велика розкіш для такої чесної людини як він, і вже завершуючи будівництво, вирішив знести 50 кв.м.?

Насправді ж все просто - згідно ст. 266 Податкового кодексу України, об'єкти нерухомості площею понад 180 кв.м. підлягають обкладенню податком, АЛЕ, в розрахунок приймаються саме ті дані про площі нерухомого майна, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а там стоїть цифра 54,4 кв.м.).

За фактом же все ще цікавіше - площа будівель Чумака В.В. в с. Хлепча не менше 400 кв.м., в чому можна переконатися, скориставшись сервісом maps.yandex.ua і зробивши нехитрі математичні обчислення.
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Знімки будинку Чумака і відео, зняте проектом «БЕЗ парканів», підтверджують реальність таких розцінок, а отже, арифметика проста -

Чумак витратив близько мільйона доларів на будівництво свого затишного гніздечка, тим більше що на цьому відео (з 2:50 до 3:08)


стверджує, що тільки на купівлю землі в 2008 році витратив 40 тис. доларів.
https://antikor.com.ua/articles/77878-zemeljni_mahinatsiji_narodnogo_deputata_viktora_chumaka
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Знімки будинку Чумака і відео, зняте проектом «БЕЗ парканів», підтверджують реальність таких розцінок, а отже, арифметика проста -

Чумак витратив близько мільйона доларів на будівництво свого затишного гніздечка, тим більше що на цьому відео (з 2:50 до 3:08)


стверджує, що тільки на купівлю землі в 2008 році витратив 40 тис. доларів.
https://antikor.com.ua/articles/77878-zemeljni_mahinatsiji_narodnogo_deputata_viktora_chumaka
 показать весь комментарий
 
Декларация политика за 2017 год включает хозяйственные постройки площадью 67,50 м², которые расположены рядом с жилым домом. Декларанту принадлежит 25% столичной квартиры площадью 102 кв. м. В его собственности - 2 земельных участка в Хлепче 2506 м². И еще два небольших в общей собственности.

Территория возле дома ухоженная и очень красивая.
Здесь много туй, прекрасный ландшафтный дизайн, сад с орехами, яблонями и другими фруктовыми деревьями, садовая качель, колодец, баня, встроенный мангал, вольер для собак.
В гараже декларанта два транспортных средства: «Тойота Камри», 2016 г.в. и ВАЗ 2102, 1979 г.в.
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В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ НУЖНО НЕ КАКИХ СЛОВ - ТОЛЬКО ОДОБРЯ Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 4267
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Одобря ни одобря, но наружу все всплывет в отношении данного человека

И НЕ НУЖНО НЕ КАКИХ СЛОВ
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