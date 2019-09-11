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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5930) Загороднюк (16)

 Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что его ключевым приоритетом является уважение к военнослужащим.

Об этом он сказал 10 сентября на встрече со стратегическими советниками высокого уровня комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет – это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье – это абсолютно нулевая толерантность к коррупции в армии", – сказал Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Моя цель - сделать невозможной коррупцию в армии", - Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны

"Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграция, - добавил Министр обороны Украины. - Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства".

Источник: https://censor.net.ua/n3147693
 
   
 Топ комментарии
 
А может, все таки приоритетом должно быть отражение агрессии лаптестана? Боже, откуда они повылазили?
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Амністія для расейських найманців і особливий статус дунбасу ось повага до десятків тисяч загиблих і скалічених...
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ну что ж... so far so good...увы, я в своей жизни переслушал столько правды, шо теперь не верю ни единому слову правдоистцев...
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ну что ж... so far so good...увы, я в своей жизни переслушал столько правды, шо теперь не верю ни единому слову правдоистцев...
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Повагу до військових, до солдат, ми бачимо по нещасному випадку на полігоні, коли нещасний випадок - загибель солдата абсолютно нікого не засмутила. Навчання продовжились, Хомчак навіть не відсторонив командування, яке допустило порушення правил безпеки та загибель військовослужбовця! Всім насрать!
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Амністія для расейських найманців і особливий статус дунбасу ось повага до десятків тисяч загиблих і скалічених...
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Моим ключевым приоритетом /В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию.Соответственно: Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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А может, все таки приоритетом должно быть отражение агрессии лаптестана? Боже, откуда они повылазили?
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ты действительно не знаешь? Думаешь, из криворожской подворотни? нееее, из бениного кармана...
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А главный вопрос- обороноспособность страны - его вообще интересует?
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Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие, - Загороднюк

А кто же ещё?
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""Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них,..." - а як з цим корелюється відвід військ з території, яка була перед цим відвойована кров'ю українських воїнів?
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министрель) обороны за мир с оккупантом?
комфорт и безопасность бойцов конечно заценят зебилы-солдаты-заробитчане и их воспалённые мамаши..
претендентки на Мисс Вселенной и те чётче высказывают Свою позицию..
хотя если зебилоиды всей Украины не против, чтобы в их роду появились узкоплёночные "буряты", то медицина тут бессильна..
вы, 73%-ные обмылки, сделали это вместе..
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Нормальный приоритет.Годится!Кому не нравится,через пять лет получит возможность сменить эту власть,министра обороны,и приоритеты.
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Вообще-то, у любого нормального министра обороны в любой нормальной стране самым главным и ключевым приоритетом должна быть оборона страны от внешней агрессии. Как бы то ни было, забота о военнослужащих при всей её важности - это уже приоритет второго плана, ибо Министерство обороны, всё-таки, не Собес.
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Уважение, как понять его уважение? Твой президент сказал, что мы воюем с "повстанцами", то есть это мы террористы, а не они. У руля все те же люди, которые были еще при Яныке, только звездами обросли, старики так прицепились к креслам, что их из армии только ногами вперед вынесут, за зарплаты то в 17-25 тысяч, а то и больше. Некоторые из них Энтер на клавиатуре найти не могут. Комплектация многих бригад приближается к 50%, из которых 10% командование и 10% бесполезное бабье. В армию идут или старики или дебилы, молодые и умные ездят по Польшам и Германиям, вертели они армию на своих чреслах.Сами подумайте, много ли желающих оленей найдется идти куда-то в лес служить за 10 тыщ, прыгать, бегать, маршировать, унижаться, если охранник в АТБ в твоем дворе получает до 9? Жилье и всякие ништяки получают все те же старики, и то редко. Из-за острой нехватки кадров могут целые подразделения без спроса отправить служить навсегда в другую область. То есть у мента, ДСНСника, прокурора, судьи, работника пенитенциарной службы, которые тоже служат по 25 лет до пенсии, есть семья, дети, привязка к населенному пункту, а у военного нет, его не спрашивают, он мясо. О каком уважении идет речь?
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