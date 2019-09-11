 Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие, - Загороднюк

Об этом он сказал 10 сентября на встрече со стратегическими советниками высокого уровня комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет – это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье – это абсолютно нулевая толерантность к коррупции в армии", – сказал Загороднюк.
"Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграция, - добавил Министр обороны Украины. - Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства".
А кто же ещё?
комфорт и безопасность бойцов конечно заценят зебилы-солдаты-заробитчане и их воспалённые мамаши..
претендентки на Мисс Вселенной и те чётче высказывают Свою позицию..
хотя если зебилоиды всей Украины не против, чтобы в их роду появились узкоплёночные "буряты", то медицина тут бессильна..
вы, 73%-ные обмылки, сделали это вместе..