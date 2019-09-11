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 Политика Украины, Общество
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Все про:пресс-конференция (218) Сенцов (1036)

 "Вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные", - Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию

Освобожденный узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные. Это одна из причин, почему я не люблю интервью: спрашивают о какой-то банальщине или напротив, пытаются ковыряться у тебя в душе как в собственном кармане", - написал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля

В то же время он отметил, что для него важно, чтобы журналисты могли спрашивать то, о чем хотят.

"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете. Всем добра!" - подчеркнул он.

Также Сенцов выразил благодарность организаторам пресс-конференции, Украинскому дому и всем журналистам, которые приняли участие в мероприятии.

Вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные, - Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию 01

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147691
 
   
 Топ комментарии
 
Журналисты у нас вывелись как класс,независимых тоже не стало,остались придворные прихлебатели и фальшивые эксперты.. "Вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные", - Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию - Цензор.НЕТ 2411
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Зеленский освободил из российской тюрьмы пленных,Зеленский снял неприкосновенность,Зеленский за неделю сделал то, что предыдущие ублюдки обещали 25 лет
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Зеупоротый, Порошенко освободил тысячи пленных, только это был пиар. Снятие не прикосновенности - тоже, закон созданный Порошенко. Пока ваша мразь, замечена только в сдаче украинских территорий в угоду хуйлу.
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Похоже у Сенцова начинается звездная болезнь.
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та журналистские вопросы...
какие-то они не такие, эти журнялюшки... всё пытаются скомпромеНтировать и создать прецеНдент... а уж про локальных-то из местных СМИ и говорить тошнит...
единственного воспринимаю - Андрюху Цаплю.. мы с ним на коротке))) Но он политику презирает и плевать на нее хотел...
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Андрей Цаплиенко - супер журналист. Таких, как он единицы. Многие годы не роняет планку независимого и мужественного журналиста, классного спеца. Ему можно верить безоговорочно.
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та... я его еще по Харькову знаю...и, кстати, горжусь знакомством с ним...
...и когда он еще за 2 недели до Илловайска кричал в рупор, бил во все колокола, пытался донести... когда ситуация еще была поправимой... он один в этом болоте или как?
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вот у мєня знакомий - кстаті, учоний...
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У зебобиков пичет. Журнашлюхи у нас отличные, почти всем своим кодлом помогали прийти к власти зеленой чуме.
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А-я-яй! Не оценили ширины и глубины души мальдивской порохосвыни...
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Журналисты у нас вывелись как класс,независимых тоже не стало,остались придворные прихлебатели и фальшивые эксперты..
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Они не вывелись, файних журналістів ніколи не було в Україні а у радянському союзі тим паче...
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Не варто такі гарячі висновки робити. Ті, на перший погляд дибільні, але фактично провокаційні питання задавали "журналісти" зі списку партії Шарія. Про це.
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Пациент журналистика в Украине скорее мертва чем жива...
Еще и провокаторша-подружка шария белоглазова пыталась дискредитировать Сенцова и Кольченко.
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Пыталась шить терроризм ! в кацапской версии о подрыве памятника.
Можете посмотреть видео пресс-конференции.
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А по Вашему, как квалифицировать их действия?
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Во-первых, реальных шагов для подрыва памятника, по словам Сенцова, ни он, ни его соратники не делали.
Во-вторых, подрыв памятника чЛенину считать террактом могут только больные.
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И Сенцов и Кольченко и Панов - никто из них не скрывает, что предполагали заниматься диверсионной деятельностью, кто в Крыму, кто взорвать что-то в Ростове. Они не стесняются в этом признаваться и не превращают это в дурацкие шуточки, как на форуме. Считаете, что это освободительная борьба - героизируйте их, это ваше право, в чем проблема.
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Даже ЕСЛИ они и собирались заниматься какой-то диверсионной деятельностью в оккупированном россией Крыму, то это бы была партизанская война против захватчика.
Были бы героями однозначно.
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Тогда в чем дискредитационность вопросов по существу дел, когда героев просят рассказать о своих поступках?
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Тот же подрыв памятника не влек за собой человеческие жертвы.
В чем проблема для Алега из Беларуси?
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При чем здесь памятник - смотрите их интервью, в них они подробно все рассказывают.
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Главный. Вы же не считаете партизанящих против нацистов на территории нынешней Беларуси террористами?
А они точно не венки из ромашек плели.
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Так в том и непонятность. у нас их всю жизнь героизировали, так и называли - герои освободительного движения. а здесь все преподносится, как будто их повязали за оскорбительные посты в адрес путина или просто так.
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Если бы у рашистов были доказательства реально совершенных действий, подпадающих под статьи их кривосудия о терроризме, то они не выбивали бы пытками "показания" против Сенцова и других.
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Опять 25. смотрите их интервью (уже на свободе), в них они подробно все рассказывают.
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Опять 25. Зачем рашисты пытали Карпюка, Афанасьева, если у них были доказательства?
Или доказательств не было?
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Блин, да они сами на камеру уже все сказали. дальше - считайте как хотите. А почему их не позиционируют, как героев освободительного движения не понятно.
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Конечно терроризм!
Взорвать "вечно живого" Ленина, да это же убийство с особым цинизмом!😁
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Смотрите внимательней их интервью, они там все подробно разъясняют без доли иронизации.
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Зеленский освободил из российской тюрьмы пленных,Зеленский снял неприкосновенность,Зеленский за неделю сделал то, что предыдущие ублюдки обещали 25 лет
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пользуйся раскладкой qwerty. Там "Й" первой идет
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Зеупоротый, Порошенко освободил тысячи пленных, только это был пиар. Снятие не прикосновенности - тоже, закон созданный Порошенко. Пока ваша мразь, замечена только в сдаче украинских территорий в угоду *****.
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Прахоботам обидно, что наших хлопцев наконец-то из плена вытянули. Пичалька...
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Снятие депутатской неприкосновенности - это чушь. Пусть с судей, целого класса неприкасаемых ********* снимет неприкосновенность и судебную систему в порядок приведет, чтобы система перестала быть семейным бизнесом. Хочу посмотреть как он это сделает.
Мне на депутатов насрать, а вот с судьями у меня каждый день есть возможность столкнуться, а там пипец, сплошное кривосудие за деньги от неприкасаемых
Но зеленая хрень даже НЕ ГОВОРИТ об этом
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По вине Пэти эти "тысячи пленных" и образовались.
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Ну это только для ватных дебилов так. Нормальные люди понимают что это по вине *****, который напал на Украину.
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Интересно, он уже понял, как его использовали путин и Вазелинский?
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Ха..., стебается над мудрым и простым наридом.....
Наверное порохобот.....

"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости.Источник: https://censor.net.ua/n3147691
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Если бы смотрели пресс-конференцию, то слышали бы там одного дурачка (типа журналиста), который приводил в своем глупейшем вопросе сентенцию, - "простой народ спрашивает." На что Сенцов среагировал.. Чувство юмора Сенцова на высоте, в оличии, например, от чувства юмора профессионального шута зеленского..
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не смотрел конференцию....., но вам охотно верю...
После выборов понятно, что у нас большинство населения включая журналистов идиоты...
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А звідки візьмуться цікаві запитання?
недорогенькі вбили українську журналістику
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Сенцов очень мягко сказал что подавляющее большинство вопросов были идиотскими. Уровень нашей "журналистики" поражает воображение.. Особенно доставил вопрос одной дуры, спросившей об экранизации "номеров". Ответ, - "я не хочу комментировать, чтобы никого не обидеть" этой дурой не был принят, - последовал подвопрос, - "Вам не понравилось?!" Украинская журналистика, - это боль..
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СМИ сами превращают, в принципе, нормальную ситуацию в театр абсурда.
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Были и нормальные вопросы, по поводу помощи военным, процедуры задержания, давления следствия, но блин гастрономические вопросы про борщ, я извиняюсь, неужели нечего важнее спросить после пяти лет заключения "Вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные", - Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию - Цензор.НЕТ 4651
Иначе как попыткой превратить серьезное мероприятие в фарс я это обьяснить не могу.
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еще один "херой" типа наденьки савченки... снова будут месяц мозги выносить всякой галиматьей...
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Добре що баба юля не зробила депутатом від своєї політичної сили))) казали обмежаться житлом і роботою бо їм назад до расєї не можна...))
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Журналисты,это часть населения. Если 73процента этого населения-имбецилы-такая же пропорция и среди журналистов.
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ну, нада шоп сначала самі виступілі - сказалі то, что счіталі важним. А потом вопроси
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Пане Олеже, наші слухачі цікавляться - чи були у вас якісь смішні випадки у в'язниці?
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нада как Зє!буїн - вмєсто інтєрв'ю снять кіно про сєбя, подав тавар ліцом - будєт красіва
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******* хватить вже скавуліти по гетьману-вальцману дайте зельцману хоч рік відробити потім гавкайте...
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Это уровень современной журналистики. В большинстве своем журналисты - неучи, не умеющие составить предложение, но имеющие изрядный запас самомнения и гнущиеся под весом "собственной важности". Без них якобы никуда, но так ли это, их не волнует. Они поставили себе за цель быть в центре внимания, а не отображать события такими, какими они есть. Про нейтралитет и равноудаленность от событий уже и речи быть не может. Тупая пропаганда заменила журналистику. Но как ни странно, чем пропаганда тупее, тем она эффективнее. Последние выборы это показывают. Добро пожаловать домой, г-н Сенцов и в совершенно дебильную реальность, от которой Вас скоро будет воротить...
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Ну, после киселева наши журналисты конечно могут разочаровать. 😁
У Сенцова какое-то гипертрофированное ЧСВ , журналисты встретили его очень дружелюбно вопросы были разные, но сама атмосфера была доброжелательная, а вот он вёл себя высокомерно и неприветливо. Дрянной характер у Сенцова. Разочаровал меня наш узник совести.
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Пять лет голодовок как рукой сняло, видать с САвченко на одном голодном пайке сидели)))).
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