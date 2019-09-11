 "Вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные", - Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные. Это одна из причин, почему я не люблю интервью: спрашивают о какой-то банальщине или напротив, пытаются ковыряться у тебя в душе как в собственном кармане", - написал Сенцов.
В то же время он отметил, что для него важно, чтобы журналисты могли спрашивать то, о чем хотят.
"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете. Всем добра!" - подчеркнул он.
Также Сенцов выразил благодарность организаторам пресс-конференции, Украинскому дому и всем журналистам, которые приняли участие в мероприятии.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
какие-то они не такие, эти журнялюшки... всё пытаются скомпромеНтировать и создать прецеНдент... а уж про локальных-то из местных СМИ и говорить тошнит...
единственного воспринимаю - Андрюху Цаплю.. мы с ним на коротке))) Но он политику презирает и плевать на нее хотел...
...и когда он еще за 2 недели до Илловайска кричал в рупор, бил во все колокола, пытался донести... когда ситуация еще была поправимой... он один в этом болоте или как?
Пациентжурналистика в Украине скорее мертва чем жива...
Еще и провокаторша-подружка шария белоглазова пыталась дискредитировать Сенцова и Кольченко.
Можете посмотреть видео пресс-конференции.
Во-вторых, подрыв памятника чЛенину считать террактом могут только больные.
Были бы героями однозначно.
В чем проблема для Алега из Беларуси?
А они точно не венки из ромашек плели.
Или доказательств не было?
Взорвать "вечно живого" Ленина, да это же убийство с особым цинизмом!😁
Мне на депутатов насрать, а вот с судьями у меня каждый день есть возможность столкнуться, а там пипец, сплошное кривосудие за деньги от неприкасаемых
Но зеленая хрень даже НЕ ГОВОРИТ об этом
Наверное порохобот.....
"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости.Источник: https://censor.net.ua/n3147691
После выборов понятно, что у нас большинство населения включая журналистов идиоты...
недорогенькі вбили українську журналістику
Иначе как попыткой превратить серьезное мероприятие в фарс я это обьяснить не могу.
У Сенцова какое-то гипертрофированное ЧСВ , журналисты встретили его очень дружелюбно вопросы были разные, но сама атмосфера была доброжелательная, а вот он вёл себя высокомерно и неприветливо. Дрянной характер у Сенцова. Разочаровал меня наш узник совести.