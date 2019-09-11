 "Вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные", - Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные. Это одна из причин, почему я не люблю интервью: спрашивают о какой-то банальщине или напротив, пытаются ковыряться у тебя в душе как в собственном кармане", - написал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля

В то же время он отметил, что для него важно, чтобы журналисты могли спрашивать то, о чем хотят.

"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете. Всем добра!" - подчеркнул он.

Также Сенцов выразил благодарность организаторам пресс-конференции, Украинскому дому и всем журналистам, которые приняли участие в мероприятии.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.