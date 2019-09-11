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 Общество
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Все про:кинопрокат (80) Госкино (129)

 С начала 2019 года Госкино запретило два российских фильма и разрешило к показу один

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) с начала 2019 года запретило демонстрирование и распространение на территории страны два российских фильма и предоставило разрешение на прокат одного российского фильма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина" говорится, что в текущем году на рассмотрении Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино было три фильма российского производства: "Громкая связь" (реж. А.Нужный), "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян) и "Стрела" (реж. Е. Никитин).

"Из них два фильма – "Я так не думаю" и "Стрела" большинством голосов членов Экспертной комиссии были запрещены для распространения и демонстрирования на территории Украины", - говорится в ответе на запрос.

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В то же время, отмечается, что фильм "Громкая связь" был разрешен к показу с индексом зрительской аудитории "16", и сроком действия прокатного удостоверения до конца мая.

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147688
 
 
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хорошее кино ушло. осталась одна параша по двум сценариям - БОЛЬНИЦА И МЕНТЫ.
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