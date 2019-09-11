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 От Денисовой поступило порядка 10 обращений по арестованным крымским татарам, - омбудсмен РФ Москалькова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что получила порядка 10 обращений от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно содержания под стражей крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Ко мне от Людмилы Денисовой поступило порядка десятка обращений по конкретным гражданам, которых она называет крымскими татарами по гуманитарным вопросам, связанным с порядком содержания их под стражей, оказания им медицинской помощи", - заявила Москалькова.

По ее словам, она и Денисова "обменялись списками в отношении граждан, которые нуждаются в гуманитарной поддержке".

На вопрос о количестве человек в списках со стороны России и Украины она ответила, что этот список постоянно меняется по своему количеству, составу.

"Часть граждан по взаимному обмену уже выбыли из этого списка. Я не готова сегодня назвать ни со стороны Украины, ни с России полного списка, который находится в поле моего гуманитарного контроля", - отметила она.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что что в России удерживают еще 113 граждан Украины, которых планируют вернуть на родину в этом году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147685
 
 
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