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 Политика Украины
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Все про:война (3587) Марков Сергей (60) Россия (73810) Донбасс (19318)

 В Госдуме РФ назвали ТОП-5 врагов России

В ходе большого интервью пророссийскому пропагандисткому изданию одиозный депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков, являющийся также приближенным к Кремлю российским политологом, ответил на вопросы об Украине.

В том числе, ему были заданы вопросы о воссоединении Украины с временно оккупированным Донбассом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Replyua.net.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 "украинских военных преступников", депутат Госдумы заявил: "Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий". Пятый президент Украины Петр Порошенко в данный список не попал.

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Согласно словам Маркова, в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено тщательное расследование. Все они должны получить реальные очень большие тюремные сроки. "Но до того времени, пока они остаются на свободе", добавил Марков, - "ни о каком воссоединении Донбасса с Украиной речи быть не может".

Источник: https://censor.net.ua/n3147682
 
 
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ну и гордОн в том числе... но, вообще-то, там про кацапов. Ты их в дверь, они - в окно. И так, ****, лезут со своей дружбой, что аж прослезился б и расстрелял ...
пашинский...рюкзаков... неужели я из нормального человека превращаюсь в гуманоида маркова? Но ведь мыслю одинаково... нет, надо бы заставить себя полюбить пашинскую и рюкзакову...
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Расторжение договоров с немытой на паузе с 2014 года, ботинок.
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как можно было в слове "*****" допустить 5 орфографических ошибок????
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Псячого прутня кацапам, а не тюремні строки.
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Який же петя ворог для раші - він же справно поставляє туди цукерочки та і ще багато чого, що ми не знаєм.
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Може і цукерочки, но не більше.
А от твоє зебіло поставляє цілу Україну на блюдечку.
Хоча про що це я, в зебілів хіба є мозги? Там думати нема чим, одні квартали.
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ось і з'явився "європейський" шокоприхвостень
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Надо же, как Муженко под Кролика Сеню на фото замаскировался!
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А чому Порошенко не потрапив до п'ятірки Маркова В Госдуме РФ назвали ТОП-5 врагов России - Цензор.НЕТ 8004?дивно..
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и ни кого из Зе-команды....
Тоже дивно..., да?
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этому петуху недолго осталось воздух коптить,там уже во всю ведётся работа печени в направлении своей автономии.
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Похоже на заказное алиби. Бо все мудачье. Игравшее на руку врагу. Начиная от Крыма и заканчивая Славянском-гиркиным и Иловайском. Лолиту решили не светить. Он и так как собака в репяхах в грехах.
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Я счастлив, что воссоединения донбасса с Украиной не произойдет. Ибо з@лупу конскую пацакам, а не перечисленных этим жидом лиц!
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Быть врагом России , это значит не даром жизнь прожить . Жаль что меня там нет , даром значит жизнь проживаю
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Пра чачэнскага галаварэза (баявiка) Яцанюка забыуся. Але хутчэй за усё не сказау наумысна - вельмi баiцца яго.
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ОФУЕТЬ
НУ ШО , зебобики, вас уже имеют все враги Украины. Постояли на коленках?
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Зеслуга все выполняет, накой вы ему через медиа напоминаете еще... он и так не с вами бореться, а против "злочинной влады"
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с авакавим пагарячілісь В Госдуме РФ назвали ТОП-5 врагов России - Цензор.НЕТ 9271 он скока для ніх сдєлал
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ага...,
первый решился вооружить добровольцев....
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Спросили ТОП-5, а придурок Марков назвал шесть. Ему толь лишний палец, то ли лишня хромосома правильно считать мешает. Но, скорее всего, голова у него лишня.
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Так Порося -Агент ФСБ "Лолита" какой с него враг? ))
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Да, он же в 2014 четыре раза в Москву летал! А не, то непримиримый враг кремля Зеленский туда четыре раза летал... Наверное, он там диверсии всякие устраивал или контрпропагандой занимался... Правда, с конспирацией у него как-то не очень получилось, просто из военного опыта у него только четыре съе*а от военкома.
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О, не переживай, дурбецало, їх вже звільнив наш зепрезидент. Ну, ще Авакова трохи затримав... Всьо їдйот по плану кремля-ля
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Хмм, как-то странно, ни самого преЗЕдента, ни кого из его "новых" зеленых лиц в врагах ресаюшки нет.
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депутат Госдумы заявил: "Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий".Источник: https://censor.net.ua/n3147682
Так понимаю экс-глава Генштаба Муженко на приложенном фото крайний справа?
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а гдє дєжурниє абсєратєлі марадьора і баригі Кремлівський політолог Марков назвав ТОП-5 ворогів Росії - Цензор.НЕТ 6062 как то нє полная картина
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Смешно. А почему это про Порошенко забыли? Хотя его имя российские сми денно и нощно обгаживают больше всех? Наверно у него сверхрейтинг. Он - супервраг РФ. Надзвичайний ворог. А остальные - рангом пониже.
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На Бурятии полыхает, не до нас им пока
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