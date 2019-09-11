 В Госдуме РФ назвали ТОП-5 врагов России

В том числе, ему были заданы вопросы о воссоединении Украины с временно оккупированным Донбассом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Replyua.net.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 "украинских военных преступников", депутат Госдумы заявил: "Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий". Пятый президент Украины Петр Порошенко в данный список не попал.
Согласно словам Маркова, в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено тщательное расследование. Все они должны получить реальные очень большие тюремные сроки. "Но до того времени, пока они остаются на свободе", добавил Марков, - "ни о каком воссоединении Донбасса с Украиной речи быть не может".
Їжте зебіли, не обляпайтесь!
пашинский...рюкзаков... неужели я из нормального человека превращаюсь в гуманоида маркова? Но ведь мыслю одинаково... нет, надо бы заставить себя полюбить пашинскую и рюкзакову...
А от твоє зебіло поставляє цілу Україну на блюдечку.
Хоча про що це я, в зебілів хіба є мозги? Там думати нема чим, одні квартали.
Тоже дивно..., да?
НУ ШО , зебобики, вас уже имеют все враги Украины. Постояли на коленках?
первый решился вооружить добровольцев....
Так понимаю экс-глава Генштаба Муженко на приложенном фото крайний справа?