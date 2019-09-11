 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о конфискации незаконных активов и перезагрузке НАПК

Как отмечается в повестке дня заседания Верховная Рада планирует в среду принять законопроект № 1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", а также законопроект № 1029 по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президентский законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов, а также два альтернативных к нему - № 1031-1, авторами которого выступили народные депутаты от фракции "Европейская солидарность", и № 1031-2 - депутаты от "Голоса" - стоят первым вопросом повестки дня.

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В среду предполагается рассмотрение еще одного внесенного Президентом законопроекта № 1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции". В него внесен альтернативный законопроект №1029-1 депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько.

Законопроект № 1029, в частности, предусматривает перезагрузку работы Национального агентства по предупреждению коррупции. По предложениям Президента, председатель НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты, как это было с Антикоррупционным судом.

Кроме того, на заседании в среду парламентарии должны рассмотреть законопроект № 1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", № 1065 по совершенствованию правовой охраны географических названий, №1068 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

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Народные депутаты также намерены принять законопроекты № 1052 "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", № 1081 относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов блока экономической политики: № 1037 "О внесении изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", цель которого приведение норм данного закона в соответствие с Конституцией; № 1059 по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине , № 1085 по защите прав потребителей финансовых услуг; № 1070 относительно усовершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации; № 1072 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.

В повестке дня Рады в среду также проекты постановлений о переименовании нескольких сел.