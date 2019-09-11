EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1135  16
Материалы по теме:
Все про:ВР (23587) конфискация (411) НАПК (732) незаконное обогащение (57)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о конфискации незаконных активов и перезагрузке НАПК

Рада планирует принять законы о конфискации незаконных активов и перезагрузки НАПК.

Как отмечается в повестке дня заседания Верховная Рада планирует в среду принять законопроект № 1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", а также законопроект № 1029 по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президентский законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов, а также два альтернативных к нему - № 1031-1, авторами которого выступили народные депутаты от фракции "Европейская солидарность", и № 1031-2 - депутаты от "Голоса" - стоят первым вопросом повестки дня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть опасения, что рассмотрение некоторых законопроектов будут затягивать, - Корниенко о законопроекте, который предусматривает 150 голосов для внесения поправки

В среду предполагается рассмотрение еще одного внесенного Президентом законопроекта № 1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции". В него внесен альтернативный законопроект №1029-1 депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько.

Законопроект № 1029, в частности, предусматривает перезагрузку работы Национального агентства по предупреждению коррупции. По предложениям Президента, председатель НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты, как это было с Антикоррупционным судом.

Кроме того, на заседании в среду парламентарии должны рассмотреть законопроект № 1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", № 1065 по совершенствованию правовой охраны географических названий, №1068 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты обрезали парламенту крылья изменениями в регламент, согласно которым необходимо 150 голосов для внесения поправки, - Геращенко

Народные депутаты также намерены принять законопроекты № 1052 "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", № 1081 относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов блока экономической политики: № 1037 "О внесении изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", цель которого приведение норм данного закона в соответствие с Конституцией; № 1059 по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине , № 1085 по защите прав потребителей финансовых услуг; № 1070 относительно усовершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации; № 1072 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.

В повестке дня Рады в среду также проекты постановлений о переименовании нескольких сел.

Источник: https://censor.net.ua/n3147681
 
 
 Топ комментарии
 
Вчора Геращенко блокувала трибуну з відчаю Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 4263 Виявляється,вона розраховувала на маргіналізацію реформ шахрайськими поправками(як завжди було раніше),а тут халепа від обраної українцями більшості...
 показать весь комментарий
 
А сколько сегодня Зрад уже насчитали порохоботы?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сколько сегодня Зрад уже насчитали порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
ты это, ЗЕленоид, не отвлекайся, готовься как с Вазелином Шестым чеху ЗЕману и "русинам" "кемпску волость" отдавать!!!
 показать весь комментарий
 
Понабирали птушников в боты.. "кемПску волость"
 показать весь комментарий
 
 
я слишал,что Цыганская община Чехии,обратится к Зеленскому о "признании автономии цыган в составе Чехии".
 показать весь комментарий
 
Вчора Геращенко блокувала трибуну з відчаю Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 4263 Виявляється,вона розраховувала на маргіналізацію реформ шахрайськими поправками(як завжди було раніше),а тут халепа від обраної українцями більшості...
 показать весь комментарий
 
 
Олігархи вимерли. Викинь стару методичку
 показать весь комментарий
 
Петя с ахметом запасаются корвололом )) И чешут пятки куда бежать ))
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в ВР будут голосовать закон о гражданской конфискации. Ожидается III часть Мальдивского балета Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 5435. Фрейлины Мальдивского - две Ирки, Сюмар и непонятно что Цицнадзе, готовятся к яростному тявканью! Может быть даже будут скулить на купол.
 показать весь комментарий
 
 
*** бюджет лопнет от конфискованного....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх