 Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.
Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский.
Законопроект определен как неотложный.
Текста документа в настоящее время на сайте парламента нет.
Напомним, Государственное бюро расследований было создано в феврале 2016 года.
https://youtu.be/kJW5GIb4nTU
Инициатором законопроекта является
Президент Украины Владимир ЗеленскийПортнов.
«Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений , но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений», - заявил 30 ноября 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.
За время, которое прошло с момента этого выступления, обещанные 40 соглашений никто не разорвал.