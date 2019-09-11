 Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.

Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект определен как неотложный.

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Текста документа в настоящее время на сайте парламента нет.

Напомним, Государственное бюро расследований было создано в феврале 2016 года.