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 Политика Украины
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 Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

10 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности ГБР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.

Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект определен как неотложный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР объявило конкурс на 268 должностей оперативников

Текста документа в настоящее время на сайте парламента нет.

Напомним, Государственное бюро расследований было создано в феврале 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147680
 
 
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https://youtu.be/kJW5GIb4nTU
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Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский Портнов.
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Этот режим пришёл серьёзно и надолго.
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Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, набравший обороты при Петре Порошенко.

«Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений , но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений», - заявил 30 ноября 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.

За время, которое прошло с момента этого выступления, обещанные 40 соглашений никто не разорвал.
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Беня подгрёб под себя торговлю углеводородами с РФ. Ему нужно политическое спокойствие, так что он где-то втихаря готовит договор о создании "новомалоросского федерального округа", как-то так.
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