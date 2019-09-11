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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Закарпатье (1639) русин (43) Чехия (886) Земан (56)

 Президент Чехии Земан планирует обсудить с Зеленским вопрос "признания автономии русинов в составе Украины"

Президент Чехии Милош Земан принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Прага", об этом сообщает издание Deník N.

Прием был символически приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора: 10 сентября 1919 года этим международным соглашением подтверждалось присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси - территории Закарпатья, на которой проживали и проживают русины.

По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации - исключительно внутреннее дело Украины.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что активисты, выступающие от имени русинов, "занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России".

"Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье", - заявил дипломат.

При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

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Отмечается, что в составе делегации, прибывшей в Прагу, был священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. СМИ сообщали, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

Кроме него, на встречу приехали Мыхайло Тяско и Васил Джуган - предприниматели, давно проживающие в Чехии и поддерживающие тесные контакты с президентом страны. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию.

Пресс-секретарь президента Земана Иржи Овчачек прокомментировал итоги встречи: "Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова - лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которое они предполагают, - целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс господин президент ни в коем случае не будет вмешиваться".

Напомним, Президент Чехии Милош Земан известен своей пророссийской позицией и скандальными заявлениями. В июне он сказал, что Украине нужно смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147679
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай Земан надасть автономію судетським німцям. А потім нам буде вказувати.
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Ситуация такая -у нас в президентах прикацапленная, трусливая шмаркля-и этим все решили воспользоваться
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Нехай Земан надасть автономію судетським німцям. А потім нам буде вказувати.
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Немає судетських німців. Чеські герої, які без жодного пострілу здалися німцям і всю війну добросовістно працівали на гітлєра, після її закінчення мужньо розстрілювали без суда усіх німців, в основному - жінок, дітей, літніх людей. По звірячому - понад дорогами. Взагалі мерзенні козли усі ці зємани і *************.
http://waralbum.ru/49175/

Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України" - Цензор.НЕТ 8873
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Даешь автономный украинский край в Чехии!
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Ситуация такая -у нас в президентах прикацапленная, трусливая шмаркля-и этим все решили воспользоваться
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Краще б земан доклав зусиль до повернення в Чехію нащадків судетських німців та надання їм найширшої автономії ..
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какая территория Чехии отойдет Украине ?
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Придется зебобикам свою красную линию в очередной раз отодвигать...ну или засовывать ее себе у сраку.... Президент Чехии Земан планирует обсудить с Зеленским вопрос "признания автономии русинов в составе Украины" - Цензор.НЕТ 2287
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боты свиновальца все время на дежурстве))
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Чем дальше, тем всё интереснее и интереснее!
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А молдавский долдон...что предложит зебобику?? Цыганскую автономию..??
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Цигани і румуни (молдовани) - це абосолютно різні народи.
Румуни (молдовани) - романізовані нащадки даків.
Цигани - нащадки переселених до Візантії людей з Індії.
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Так ведь чехи и русины...тоже вроде бы как абсолютно разные народы.... Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України" - Цензор.НЕТ 9683 но это не мешает земану делать зебобику предложения по их автономии...
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Президент Чехии, в годовщину присоединения Закарпатья к Чехословакии, намерен сделать несколько замечаний приЗеденту Украины по поводу проводимой Украиной политикой в Закарпатье - это, мать его, какой-то позор.
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Надо бы обсудить с ним возврат на фатерлянд в Судетскую область депортированных немцев, а также сопутствующие вопросы вроде возврата собственности, автономии и проч..
Только кто это сделает? Все, что можно, уже сделали "разом"...
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Порошенку предлагал ли кто нибудь что нибудь подобное?
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Він часу не мав -все то офшори то паради то вротердамсобів+то газ зі Словаччини у два рази дорожче ,то металолом на оборонку возив!
А тепер спільники замітили що петя трохи у відпустці то й вирішили зєбєні всякі ідейки попідкидати (обережно)!
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После того как ху#ло начал трахать ЗЕлену шмарклю,ее трахать будут все кому не лень.
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ЗЕМАН ГРЕБЕНЬ ПРОРОСИЙСКИЙ. иди **** уже на покой мразь пропутинская...надо же в такой хорошей стране и такой ******************* во путин зачаровал баблом многих...
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Раньше, во времена СССР Земан был ярым антисоветчиком, из за чего пострадала его карьера. Затем он поменял взгляды. Кардинально. На 180 градусов.
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Мда..у нас даже с ними нет границы общей...приехали...
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Цыганская община Чехии,обратится к Зеленскому о "признании автономии цыган в составе Чехии".
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Ой... Ну, треба дати, аж сім довбо#обів попросило, зебіли ви за?
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Они скажут "одобрямс" всему что клоун скажет.
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И клоун поддержит! Так бы не лез этот чех с такой хернёй,если бы не знал ,какое чмо у нас сейчас,что сдает страну
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Каким боком этот недобитый комуняка к русинам в Украине?
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Пустоголовому клоуну можна парити тепер що завгодно і він на все погодиться.
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"Гдєта пасрєдінє" заспівало вже з західної сторони.
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Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множественном числе - русскими (с орфографическими вариантами - руськими, рускими), веру свою - русскою, свой народ и язык - русскими. В свою очередь русины подразделялись на ряд этнокультурных групп: бойки, лемки, подоляне, гуцулы, покутяне, верховинцы, долиняне и другие. Второй этноним населения Карпатской Руси - руснак. Население Карпатской Руси издавна проживало в соседстве с католиками-поляками. Само слово «руснак» возникло как противопоставление этнониму «поляк»[55].
В 1860-х гг. в Галичине произошёл раскол национального движения на «русофилов» и «украинофилов». Вначале разногласия были незначительными, и не носили системного характера. Русофилы продолжали отстаивать идею единства русинов с остальным русским народом, пользовались «язычием», а позже - литературным русским языком[61], а украинофилы выступали за создание / принятие украинского литературного языка на народной основе, то есть «принять наш письменный язык с Украины» (в то время входившей в Российскую империю).[62] Но впоследствии два эти направления превратились во враждующие лагеря.


Щас у кацапов будет подгорать, но русский является диалектом украинского )))
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Може Земану разом з русинами треба дати кизди?
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Автономия всяких русинов, Донбасса и Закарпатья возможно скоро покажется мелочью на новостях о снятии маратория на продажу земли... итог иностранцы скупят землю и станут хозяевами тех кто на ней живет..
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И только евреи ведут себя достойно - не требуют автономии Хазарии
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Зато уже заставили украинцев работать на пенсию БЕДНЫХ НЕОБОГРЕТЫХ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЕ
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Може й правда що у ***** не вистачає грошей на великі військові витрати на схода та Криму тому він взявся за теми сепаратизму, і ********* шестьоркі за газодолари - мадяри з чехами починають кусати Україну із іншого боку. Лояльність ЗЕБАНДИ ***** купив за копієчки нерівним обміном. При Пороху та Клімкіну красножопі мадяри з чехами не дуже хвіст піднімали і пасті відкривали.
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Блин, ПУСТЬ ЗЕМАН НАЧАЛА обсудит автономию русинов с презедентами Словакии и Польши. И потом уже, ПОЛУЧИВ ОТ НИХ ПО СВОЕЙ КАЦАПСКОЙ МОРДЕ, обсуждает это с зелёным мальчиком
В Чехии нет земель русинов - так что не его лезьть Земану
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я не фанат Рошена але мушу зауважити заради справедливостi що до Пороха на такий гнилий кобилі не під'їжджали.

А то що Земан грає за команду Зоря комунізму (гл. тренер Ботоксин *****) то всім зрозуміло, також як і звідки ноги ростуть у тих русинів
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Країни вже починають вишиковуватись в чергу на "покращення відносин"
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Русини - це вся Галичина аж до Кракова і навіть далі. Якась частина русинів живе й у Чехії. Звісно, було б не зле, якби Земан надав їм автономію. Але хтось у коментарях уже написав про судетських німців. Якщо й вони захочуть автономії, то Земану - "капут".
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Понеслось... с такими предьявами может в ж...пу пойти. Если у зебила есть хоть часть работающего мозга, то он сей час даст ответку типо "подобное на встрече мы обсуждать не будем, а если заикнетесь, то и говоритьбудет не о чем...". Но скорей всего наш поцык сдаст анализы прям при встрече.
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Сегодня русины,а завтра советский народ Украины(граждане Украины у которых нет Родины и они стесняются всего украинского) захочет автономию Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України" - Цензор.НЕТ 5823 Чё то при нынешней власти кремлёвские деньги начали дробить Украину
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Сейчас орбан подтянется, и про венгров напомнит. Затем поляки про Львов, про кладбище "орлят".
Кто ещё выстроился в очередь?
Буковина чья? Румыны свое рыло засунут, если такое дело.
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