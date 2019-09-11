 Президент Чехии Земан планирует обсудить с Зеленским вопрос "признания автономии русинов в составе Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Прага", об этом сообщает издание Deník N.

Прием был символически приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора: 10 сентября 1919 года этим международным соглашением подтверждалось присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси - территории Закарпатья, на которой проживали и проживают русины.

По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации - исключительно внутреннее дело Украины.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что активисты, выступающие от имени русинов, "занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России".

"Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье", - заявил дипломат.

При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

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Отмечается, что в составе делегации, прибывшей в Прагу, был священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. СМИ сообщали, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

Кроме него, на встречу приехали Мыхайло Тяско и Васил Джуган - предприниматели, давно проживающие в Чехии и поддерживающие тесные контакты с президентом страны. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию.

Пресс-секретарь президента Земана Иржи Овчачек прокомментировал итоги встречи: "Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова - лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которое они предполагают, - целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс господин президент ни в коем случае не будет вмешиваться".

Напомним, Президент Чехии Милош Земан известен своей пророссийской позицией и скандальными заявлениями. В июне он сказал, что Украине нужно смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.

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