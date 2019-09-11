 Подозреваемый в убийстве Аметова Скрипник является соратником террориста Гиркина и участвовал в похищении "альфовцев" в Славянске в 2014 г., - правозащитница Томак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Мария Томак, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские крымские правоохранительные органы объявили в розыск предполагаемых похитителей Решата Аметова. Среди них - очень интересный персонаж, соратник Гиркина, некий Евгений Скрипник (позывной Прапор). До Крыма и Донбасса эта компания успели погастролировать, например, в Приднестровье, о чем Скрипник гордо рассказывает на маргинальных ютуб каналах таким же как он маргиналам", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Установлены убийцы Решата Аметова - первого украинца, погибшего в войне с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В открытых источниках Скрипник фигурирует также как комендант Снежного. Впрочем, по информации наших источников в ГПУ, по делу сбитого "Боинга" он не проходит, хотя следователям, которые расследуют дело, этот персонаж хорошо знаком. Знаковым является участие Скрипника в похищении "альфовцев" в Славянске в 2014 г. Даже не пишу "вероятная", потому что оно задокументирован на видео. Если присмотреться к деталям, то увидим тот же стиль в поведении с жертвами похищения: их раздевают, заклеивают глаза клейкой лентой, сковывают руки. То же сделали с Решатом Аметовым перед убийством", - отметила Томак.

"Он публично неоднократно подтверждал свое присутствие в Крыму во время начала оккупации. Например, здесь. В интервью он также рассказывает, что со Стрелковым они познакомились в Приднестровье. Упоминает о "небольшой группе ребят из России", "которые хотели воевать", называет даже подразделения, в составе которых они и воевали в оккупированной части Молдовы. Поет оды Гиркину - "духовному лидеру Русского мира". Очень подробно рассказывает о том, как они заходили в Славянск, о своем участии в гражданской войне в Таджикистане, где также торчат московские уши, а сам Скрипник был в составе кулябского 49-го полка. О тараканов в голове этой компании свидетельствует хотя бы следующая фраза: "Мы - верующие люди. Подготавливаемся, чтоб уйти в тот мир с чистой душой". Хотя - может, просто валяют дурака, а на самом деле отрабатывают повестку дня спецслужб", - детализировала она.

"А то, что интересно, в отличие от двух других участников событий - Баглюка и Руденко, Скрипник российскими правоохранителями не задерживался. А те двое, так же причастных, по информации полиции, к похищению Аметова, даже в СИЗО в Крыму успели посидеть еще в 2014 г., их дела в реестре на сайтах оккупационных судебных органов. Хотя стены изолятора они покинули довольно быстро. К 2019 году этот "священный воин" заметно сдулся и выглядит как уставший жизнью дедушка со значком "не отдадим Курилы". Хотя до сих пор ошивается на оккупированном Донбассе", - резюмировала Томак.

Ранее стало известно, что установлены убийцы Решата Аметова - первого украинца, погибшего в войне с РФ. Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" Александр Баглюк (1975 г.р.) и Александр Руденко (1986 г. р.), которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипника Евгения (1966 г.р.).



