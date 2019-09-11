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 Общество
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Все про:Крым (21844) розыск (639) убийство (5330) крымские татары (2166) наемники РФ (924)

 Подозреваемый в убийстве Аметова Скрипник является соратником террориста Гиркина и участвовал в похищении "альфовцев" в Славянске в 2014 г., - правозащитница Томак

Подозреваемый в убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова Евгений Скрипник (позывной Прапор) является соратником российского террориста Гиркина (Стрелкова) и принимал участие в другий войнах, организованных РФ на постсоветском пространстве, в частности в Приднестровье, Таджикистане. На Донбассе Скрипник был "комендантом" оккупированного Снежного, а также принимал участие в захвате украинских воинов-"альфовцев" в Славянске.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Мария Томак, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские крымские правоохранительные органы объявили в розыск предполагаемых похитителей Решата Аметова. Среди них - очень интересный персонаж, соратник Гиркина, некий Евгений Скрипник (позывной Прапор). До Крыма и Донбасса эта компания успели погастролировать, например, в Приднестровье, о чем Скрипник гордо рассказывает на маргинальных ютуб каналах таким же как он маргиналам", - рассказала она.

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"В открытых источниках Скрипник фигурирует также как комендант Снежного. Впрочем, по информации наших источников в ГПУ, по делу сбитого "Боинга" он не проходит, хотя следователям, которые расследуют дело, этот персонаж хорошо знаком. Знаковым является участие Скрипника в похищении "альфовцев" в Славянске в 2014 г. Даже не пишу "вероятная", потому что оно задокументирован на видео. Если присмотреться к деталям, то увидим тот же стиль в поведении с жертвами похищения: их раздевают, заклеивают глаза клейкой лентой, сковывают руки. То же сделали с Решатом Аметовым перед убийством", - отметила Томак.

"Он публично неоднократно подтверждал свое присутствие в Крыму во время начала оккупации. Например, здесь. В интервью он также рассказывает, что со Стрелковым они познакомились в Приднестровье. Упоминает о "небольшой группе ребят из России", "которые хотели воевать", называет даже подразделения, в составе которых они и воевали в оккупированной части Молдовы. Поет оды Гиркину - "духовному лидеру Русского мира". Очень подробно рассказывает о том, как они заходили в Славянск, о своем участии в гражданской войне в Таджикистане, где также торчат московские уши, а сам Скрипник был в составе кулябского 49-го полка. О тараканов в голове этой компании свидетельствует хотя бы следующая фраза: "Мы - верующие люди. Подготавливаемся, чтоб уйти в тот мир с чистой душой". Хотя - может, просто валяют дурака, а на самом деле отрабатывают повестку дня спецслужб", - детализировала она.

"А то, что интересно, в отличие от двух других участников событий - Баглюка и Руденко, Скрипник российскими правоохранителями не задерживался. А те двое, так же причастных, по информации полиции, к похищению Аметова, даже в СИЗО в Крыму успели посидеть еще в 2014 г., их дела в реестре на сайтах оккупационных судебных органов. Хотя стены изолятора они покинули довольно быстро. К 2019 году этот "священный воин" заметно сдулся и выглядит как уставший жизнью дедушка со значком "не отдадим Курилы". Хотя до сих пор ошивается на оккупированном Донбассе", - резюмировала Томак.

Ранее стало известно, что установлены убийцы Решата Аметова - первого украинца, погибшего в войне с РФ. Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" Александр Баглюк (1975 г.р.) и Александр Руденко (1986 г. р.), которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипника Евгения (1966 г.р.).

Подозреваемый в убийстве Аметова Скрипник является соратником террориста Гиркина и участвовал в похищении альфовцев в Славянске в 2014 г., - правозащитница Томак 01
Подозреваемый в убийстве Аметова Скрипник является соратником террориста Гиркина и участвовал в похищении альфовцев в Славянске в 2014 г., - правозащитница Томак 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147675
 
 
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полять, прочел "рената ахметова".
гормон радости взорвался
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Не, ну можно выловить, вывезти в Украину рискуя жизнями своих парней... А потом отдать рашке. Так себе бизнес план..
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В Славянске тогда творился ад. И власть даже не предпрняла попытки очистить город. то была жесть! Да еще и дали Гиркину уйти в Донецк. Явно специально.
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Щоби вата не говорила про "адин нарот, мишебратья", з кожним днем твердо переконуюсь що кацапи це істоти іншого генотипу і любити їх треба тільки мертвих. "Хороший кацап - мертвий кацап !" (с)
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Гиркинд, Скрипник...Что не маланец - то террорист...
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Какое нафиг похищение. Отлично проведенная засада. Мы - Украина, не были готовы к войне не психологически, ни в уровне военной подготовки.
К 2013 году (отсчет официальный) ни частей первой линии, ни подготовленных бойцов с опытом БД, логистикой, КР обеспечением, мы Украина - нифига не имели. Кацапские уроды спокойно привели в негодность боеспособность частей.
Извините, (АРК, февраль 2014 г.) никто на пунктах связи с ПМ бросаться не хател (с умом можно). Но увидев РПГ-7 направленный в окно, честно я бы "ушел". Срочники по территориальности, офицеры видя зарплаты и обеспечение ЧФ рыФы, анеалогично грустно воспринимали события в г. Киеве.
Подводим итог:
- если бы не психология Народа Украины (волонтеры, обеспечение БД, "Р", "КР" со стороны сотрудников СБУ, МВД, ПВ (тут сложно)) рыфляндия реально бы могла дойти до г.Киева.
- подчиненность СБ Украины - "Закон об СБУ", прямое Президент (вывод: все что накопал оперативный состав уходит кому?- правильно, агентам влияния (страшная штука), далее получается аналитический материал (поквартальный, полугодовой, годовой)).
- ВКР (военная контрразведка СБУ) переходила из подчинения Киеву в подчинение территориальным органам СБ (разная специфика работы) раз 5-ть. Менялись опера, смена негласного аппарата). Итог, вымыли все к .....беням, кстати включая базы ВКР.
Пока имеем, полный пИсец.
ГЕЙ КАЦАПИ, ТА АГЕНТУРА ВИ ТАМ СВОЇ ПЕРСИ ТА БУЛКИ(пампушкі), НЕ ***********.
Слава Україні!!!
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