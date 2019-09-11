 Сенаторы США ожидают, что Конгресс выделит Украине $250 млн военной помощи, даже если Трамп заблокирует ее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если он решит не выделять эти деньги, я вполне уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначит их", – цитирует Reuters комментарий Джонсона.
Отмечается, что Джонсон сделал свое замечание на конференции с Мерфи, посвященной их недавней поездке в Европу. Парламентарии посетили, в частности, Украину, Косово и Сербию. Сенаторы заявили, что пытались заверить украинцев в том, что Конгресс поддерживает их страну в борьбе с российской агрессией.
"Вне зависимости от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", – заявил Джонсон.
Напомним, администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год для укрепления системы безопасности и обороны.
Отмечается, глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине", чтобы убедиться, что эти деньги "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".
Ну и , аналитик всех времён и народов, при чем здесь наш президент?
А то, что Трамп подарок для путинского режима было попятно практически с первых месяцев его каденции. И совсем не потому, что он какой-то там "агент Кремля". Ему просто плевать на Украину. Она очевидно не входит в число его приоритетов. Он видит в нас немного докучающую проблему, но своей проблемой он её не считает.
если же галлюцинации будут повторяться, обратись к врачу. на почве стекломоя видать у тебя развилось
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
ТАК ЧТО СЛУГ СКОРО УКРАИНЦЫ ПРИГЛАСЯТ НА ЕЛКУ
Так Квартал и до полного разрыва дип. отношений с США дело доведет.
Бодрые ребятки из Квартала бодро начали
отжиматьпрорешать.
Она же целевая.
Другое дело, что с приходом к власти "коземанды"(С) жалобы пошли на вооружение, поступившее из США, недовольство было выражено, то ли "качеством", то ли тем, что американцы не поняли слова "откат".
Будет пустыня Украина по желанию ****. И ЗЕ ЭТО явно выполняет
ють путіна.НАТО в консультаціях Трампу:ви повинні вимагати дату виведення військ путіна,а контролюватиме це США-НАТО.Ось в такому ключі .
Гиапалитики, млять....