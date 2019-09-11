EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  927  44
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (445) помощь (3076)

 Сенаторы США ожидают, что Конгресс выделит Украине $250 млн военной помощи, даже если Трамп заблокирует ее

Сенаторы Конгресса США Рон Джонсон и Крис Мерфи ожидают, что Конгресс примет решение о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи, если президент США Дональд Трамп будет блокировать ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если он решит не выделять эти деньги, я вполне уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначит их", – цитирует Reuters комментарий Джонсона.

Отмечается, что Джонсон сделал свое замечание на конференции с Мерфи, посвященной их недавней поездке в Европу. Парламентарии посетили, в частности, Украину, Косово и Сербию. Сенаторы заявили, что пытались заверить украинцев в том, что Конгресс поддерживает их страну в борьбе с российской агрессией.

"Вне зависимости от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", – заявил Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон

Напомним, администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год для укрепления системы безопасности и обороны.

Отмечается, глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине", чтобы убедиться, что эти деньги "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".

Источник: https://censor.net.ua/n3147672
 
   
 Топ комментарии
 
Упс, Ксения воскресла)) и давай работать , наверстывать упущенное))
Ну и , аналитик всех времён и народов, при чем здесь наш президент?
 показать весь комментарий
 
В Слуге Народа готовы обсуждать с россиянами выведения американских инструкторов с территории Украины. Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її - Цензор.НЕТ 3821
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
 показать весь комментарий
 
А почему без предупреждения порошенко уволил нашего замечательного постпреда Сергеева, интеллигентнейшего и умнейшего, кто доводил до истерики рашистан? Вот где точно был приказ хуйла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, по-моему, уже всем понятно окончательно, что есть трамп
 показать весь комментарий
 
 
Щось на зразок Зеленського, але менш кумедний.
 показать весь комментарий
 
 
Упс, Ксения воскресла)) и давай работать , наверстывать упущенное))
Ну и , аналитик всех времён и народов, при чем здесь наш президент?
 показать весь комментарий
 
 
Как видите не всем.)) Тараканы у некоторых в брошках рисуют порой самые чудаковатые картины.
А то, что Трамп подарок для путинского режима было попятно практически с первых месяцев его каденции. И совсем не потому, что он какой-то там "агент Кремля". Ему просто плевать на Украину. Она очевидно не входит в число его приоритетов. Он видит в нас немного докучающую проблему, но своей проблемой он её не считает.
 показать весь комментарий
 
 
Я вот думаю, а достоен ли Трамп личной встречи с нашим Народным Президентом, Владимиром Александровичем?
 показать весь комментарий
 
 
ОПУ в лице Богдана поставили США условия: Пока Трамп не научиться играть членом на рояле, никакой встречи не будет.
 показать весь комментарий
 
 
К вам зеленая плесень приклеилась))
 показать весь комментарий
 
 
вижу как появилось много ЗЕлёных клоЗЕтных мух сидящих на навоЗЕ
 показать весь комментарий
 
если пройдет - ладно.
если же галлюцинации будут повторяться, обратись к врачу. на почве стекломоя видать у тебя развилось
 показать весь комментарий
 
Ничего страшного. Когда-то из плесени получили пенициллин , что спасло мир от вымирания.
 показать весь комментарий
 
В Слуге Народа готовы обсуждать с россиянами выведения американских инструкторов с территории Украины. Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її - Цензор.НЕТ 3821
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
 показать весь комментарий
 
 
Эти придурки доиграются, шо их на елку пригласят. Повисеть . 😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Эти придукрки да, доиграются. Но все, что они наделают, вернуть взад не возможно. Так же само как до сих пор расхлебываем то, что наделал Овощь... А сейчас даже не мирные-тучные 2008-2011, сейчас война и любое неверное решение это необратимый удар по независимости.
 показать весь комментарий
 
 
Вы посмотрите на последние назначения и заявления. Зе уничтожает независимое государство. А для ****- чем меньше в Украине заводов, инвесторов западных- ТЕМ ЛУЧШЕ. **** нужна выжженная земля без украинцев
ТАК ЧТО СЛУГ СКОРО УКРАИНЦЫ ПРИГЛАСЯТ НА ЕЛКУ
 показать весь комментарий
 
та да, трамп уже сбитый чибис! рога и копыта ему уже никчему.
 показать весь комментарий
 
Конгрес США, це вам не узеленська Рада, коли захочуть і свого президента нагнуть!
 показать весь комментарий
 
 
А за шо ЗЕ уволил Чалого? Загадка. Беня приказал или ****?
 показать весь комментарий
 
 
А почему без предупреждения порошенко уволил нашего замечательного постпреда Сергеева, интеллигентнейшего и умнейшего, кто доводил до истерики рашистан? Вот где точно был приказ *****.
 показать весь комментарий
 
 
та й Дещиця классно пел на своем посту...
 показать весь комментарий
 
 
Самое примечательное, что Чалый уволен, а нового посла Владимир Александрович не назначил.
Так Квартал и до полного разрыва дип. отношений с США дело доведет.
Бодрые ребятки из Квартала бодро начали отжимать прорешать.
 показать весь комментарий
 
ЭТО ЖЕ КАК КОМУ-ТО ПЕКЛО, ШО ЧАЛЫЙ ПОСОЛ ! Тут попахивает явно рукой мацквы
 показать весь комментарий
 
Давайте омерикосы, выделяйте! Малорос зеленский должен восстановить боеспособность армии днр
 показать весь комментарий
 
Да отчего же не выделить денег на военную помощь?
Она же целевая.
Другое дело, что с приходом к власти "коземанды"(С) жалобы пошли на вооружение, поступившее из США, недовольство было выражено, то ли "качеством", то ли тем, что американцы не поняли слова "откат".
 показать весь комментарий
 
 
из Австралии виднее, чем нам с места событий. это ж ясно
 показать весь комментарий
 
Там хремль раскручивает новую тему- ЯКОБЫ И АМЕРИКАНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ надо из Украины выгнать.
Будет пустыня Украина по желанию ****. И ЗЕ ЭТО явно выполняет
 показать весь комментарий
 
Трамп відпрацьовує акції роснафти ?
 показать весь комментарий
 
Очевидно что Трамп по вопросам Украины управляем из Кремля ...
 показать весь комментарий
 
А то, что при "коземанде"(С) пошли жалобы на "качество" американский вооружений, кто "управляет" кем? Неужто Беня решил закупать Калибры?
 показать весь комментарий
 
 
За зняття санкцій путін ,за словами іларіонова-екс-радника путіна,дав хабаря трампу у вигляді 19,5% акцій роснєфті на 10,5млрд. євро.Тобто,якщо трамп прийме участь в нормандському форматі,то це тільки для зняття санкцій з путіна.Якщо НАТО не перегра
ють путіна.НАТО в консультаціях Трампу:ви повинні вимагати дату виведення військ путіна,а контролюватиме це США-НАТО.Ось в такому ключі .
 показать весь комментарий
 
Аж буквы горят мощностью мысли!
Гиапалитики, млять....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх