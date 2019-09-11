 Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба

В своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время своего первого визита в Брюссель на этой должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - отметил Кулеба.
По его словам, сперва стоит объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.
"Вы слышали заявления и президента, и правительства, что мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и такой, которая будет базироваться на понятных нормах, нормах ЕС", - добавил украинский чиновник.
В частности речь идет об интеграции в энергетический союз, в цифровой рынок ЕС, о так называемом "промышленном безвизе", то есть соглашение между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции.
"Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.
Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования.
"Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создания благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.
Все приготовили ручки и бумаги, что бы записывать его указания...
Что бы не пропустить ничего..
А, что это тебя, мудак ватный, так интересы убийцы и рейдера Коломойского встрепенули?
Но дело ж не в этом, а в том, что ты, сраный нищеброд, беспокоишься о благополучии Коломойского.
Но все равно спасибо
Когда его реинтегрируют то политически он будет контролироваться Россией а деньги на восстановление экономики даст ЕС
Найближчим часом планую зустрітися з керівництвом ЄНП у Страсбурзі та Брюсселі, де буде чітко узгоджена програма наших дій та дорожня карта європейської інтеграції України.
крім пустих гасел хоч якісь подробиці надаси?
интеграция в ЕС - заслуга народа Украины, а не мародера..
обнови методичку, там новые поступления
Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
Водночас, за словами депутата, такі дискусії ще не ведуться.
"Ми повинні говорити, домагатися в тому, в чому це можливо, не поступаючись жодними своїми інтересами, десь досягти якогось процесу, створити ситуацію, яка би примусила росіян зробити щось, що нас задовольняє", - підкреслив Яременко.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
Зр-а-а-а-а-да-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мне б твои заботы...