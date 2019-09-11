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 Политика Украины, Экономика
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Все про:евроинтеграция (1902) Евросоюз (12577) Кулеба Дмитрий (162)

 Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал в Брюсселе прежде всего экономическую интеграцию в ЕС, в частности к энергетическому союзу и цифрового рынка, а также "промышленный безвиз".

В своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время своего первого визита в Брюссель на этой должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба

По его словам, сперва стоит объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.

"Вы слышали заявления и президента, и правительства, что мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и такой, которая будет базироваться на понятных нормах, нормах ЕС", - добавил украинский чиновник.

В частности речь идет об интеграции в энергетический союз, в цифровой рынок ЕС, о так называемом "промышленном безвизе", то есть соглашение между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции.

"Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.

Читайте также: В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба

Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования.

"Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создания благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3147670
 
   
 Топ комментарии
 
У нас вчера три ешелона поляков приехало. На заработки. Уже даже в Польше услышали об экономическом гении нашего Великого Президента. Народ славит Владимира Александровича и радуется резко снизившимся ценам.
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А возможна ли экономическая интеграция без ПОЛИТИЧЕСКОЙ? НОНСЕНС!!! Те же экономические преференции действуют в ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ!!! В первую очередь!!! Господи, наголосовали!!!
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Януковощь тоже интегрировался, интегрировался, да не выинтегрировался. Нужно судить по делам.
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наконец то нашел время...
Все приготовили ручки и бумаги, что бы записывать его указания...
Что бы не пропустить ничего..
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это отого лошару с разрешенным бюджетом в 20 килобаксов в месяц ты президентом называешь? Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6538ему низзя больше тратить,а то будет ай-ай-ай
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У нас вчера три ешелона поляков приехало. На заработки. Уже даже в Польше услышали об экономическом гении нашего Великого Президента. Народ славит Владимира Александровича и радуется резко снизившимся ценам.
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Угу. Я как посмотрел- оборванцы, голодные такие... То ли дело мы- жители процветающей невероятными темпами страны, с Президентом-Патриотом и крепким хозяйственником!
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Но сам того пока не понимает...надо дать шанс... да прибудет с ним шопен...
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Точняк. ЕС ждет и видит, как бы жадность Коломойского интегрировать в свою финансовую систему. Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687 Они ж слепые, глухие и нифига не знают про Арселор.
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А скажи-ка, щедрый товарищ пороховатник, сколько ты в этом году налогов в бюджет Украины заплатил, на содержание украинской армии?
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Если умеешь калькулировать, то посчитай 1,5% с 45 штук в месяц.

А, что это тебя, мудак ватный, так интересы убийцы и рейдера Коломойского встрепенули?
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Да ну, 1,5%??? Так ты же недавно мне говорил, что ты налоги вообще не платишь. Когда ты соврал, тогда, или сейчас? )))
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Это у тебя в твоей тупой ватной голове ветер такое насвистел.

Но дело ж не в этом, а в том, что ты, сраный нищеброд, беспокоишься о благополучии Коломойского. Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8716
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Что, у пороховатника потеря памяти? ))) Я тебе могу напомнить, о чем ты мне давеча хвалился. )))
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Значит реинтеграции в Россию не будет ? Спасибо!
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Будет но только политическая, а в ЕС экономическая
Но все равно спасибо
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А политика это концентрированное выражение экономики. Спасибо, понятно. Но все равно, будет время, в следующий раз, напишите как разделить политику и економику. И за войну на Донбассе не забудьте, это политика или экономика ?
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Донбасс это и политика и экономика
Когда его реинтегрируют то политически он будет контролироваться Россией а деньги на восстановление экономики даст ЕС
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Понятно , и с Россией и с ЕС! А с Крымом как ? И даст ли еще партейку "Джавелинов" Америка ?
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Якраз туди нас і інтергують, але лагідно, щоб зЕ- патріотів не сполошити
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Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko

Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7256

Найближчим часом планую зустрітися з керівництвом ЄНП у Страсбурзі та Брюсселі, де буде чітко узгоджена програма наших дій та дорожня карта європейської інтеграції України.
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кто такой этот сбитый торт поросенко?
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Кацап? Бо тільки кацапу НЕ сподобається узгодження дорожньої карти європейської інтеграції України
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узгодження кого з ким і про що? конкретно?
крім пустих гасел хоч якісь подробиці надаси? Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3874 Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3874
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Порошенко у Стразбурзі зустрінеться з лижним інструктором, де підпише договір про вступ України у ЄС.
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вступ у ЄС на лижах? по асфальту? Пецьо може... разом з Іркою Геращенко
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Пусті гасла, це заяви кулеби про гіпотетично-теоретичні прагнення
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А при Порошенкові той же Кулеба не пусті гасла говорив, а наповнені глибоким змістом... Як же люди з часом змінюються!...
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Не знали? Так і є. Рух в зовнішній політиці залежить від президента. Порошенко вів в ЄС та НАТО. Нинішні пусті гасла Кулеби, це суть зовнішньої політики презЕ,- " Не так, чтоб НЕТ, но и не так, чтоб ДА"
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Вів у ЄС та НАТО??? Яким чином вів??? Чому не привів? І чому на тіж самі заяви Кулеби ти кажеш протилежне? У чому різниця у русі до ЄС та НАТО тоді і зараз?
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Ну і навіщо цї маніпуляції? Безвіз, саміти ЄС та НАТО, з розробкою реальних програм, чи гіпотетично-теоретичне прагнення, "коли ми будемо повністю готові, ось тоді ми, як вступимо ...". Я не хочу, чтобы мы с плохим здоровьем куда-то шли. Мы идем. Мы должны идти, как говорится, в полный рост. Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться, как к партнерам", - добавил он."
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это не касается поросенко, пусть он готовится отвечать перед судом за коррупцию, торговлю с оккупантом, уничтожение гривны, за Иловайск, свынярчуков, гонтареву, галиматея..
интеграция в ЕС - заслуга народа Украины, а не мародера..
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Методичку зміни Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5998
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Зебил, то и безвиз нарид сам получил?
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Це працівник віддаленого лахтинського підрозділу. У них в'язок підвисає, то й не знає, що цей кацапський фуфел вже не актуальний і засмердівся
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Вам наверное будет интересно узнать, что "atv atv " переводится с древне-мокшандского как "ГАВ ГАВ", у вас древние корни !
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вальцманоид, прогиб засчитан, а теперь "ФАС ЗЕЛЮ"))
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поросенко ищет повод бегать от следствия))
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А возможна ли экономическая интеграция без ПОЛИТИЧЕСКОЙ? НОНСЕНС!!! Те же экономические преференции действуют в ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ!!! В первую очередь!!! Господи, наголосовали!!!
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тебе же твой работник по шоколадному цеху чуть выше написал, что политическая в мацкву, а экономическая в ЕС, что непонятно?
обнови методичку, там новые поступления
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В "Слузі народу" готові говорити про виведення іноземних інструкторів при деокупації Донбасу

Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
Водночас, за словами депутата, такі дискусії ще не ведуться.
"Ми повинні говорити, домагатися в тому, в чому це можливо, не поступаючись жодними своїми інтересами, десь досягти якогось процесу, створити ситуацію, яка би примусила росіян зробити щось, що нас задовольняє", - підкреслив Яременко.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
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це ще один доказ, що йовбаки навіть не читають один одного, вже третій день постять по 150 разів на добу одну й ту ж жуйку
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Очередной зеленый пи#добол. По факту зебилы интегрируются в тайожный союз на правах малороссии. Достаточно посмотреть сколько страна купила угля за прошлый месяц в ********
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Маю повідати товаришу пороховатнику страшну таємницю. Кулеба не зовсім "зелений п...л". Насправді, постійним представником у Раді Європи його призначив у 2016 році, знаєте хто?!!! Навіть страшно вимовити...
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Так это агент Адского Порошенко????
Зр-а-а-а-а-да-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нет, это его Зеленский направил в качестве шпиона и диверсанта в стройные ряды свиночолого гетьмана, чтобы будку расшатывать. )))
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Боюсь,что если зеленский даст лугандонам амнистию и особый статус,то Кулеба останется не то что без ЕС,а вообще без работы.
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переживаешь, шоб Кулеба без работы не остался?
мне б твои заботы...
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