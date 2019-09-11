 Телеканал CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, среди возможных претендентов на должность советника по нацбезопасности спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По словам одного осведомленного источника, Хук заинтересован в этой работе. Другой собеседник телеканала отметил, что недавно Хук путешествовал со старшим советником Трампа и его зятем Джаредом Кушнером на Ближний Восток. Кроме того, к нему хорошо относятся в Белом доме, добавил он.

Другой кандидат на должность - Рикки Уодделл, генерал-майор в запасе армии США, который в течение 2017-2018 годов служил заместителем советника президента по нацбезопасности.

Еще одним претендентом на пост, по словам источников телеканала, является спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

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Собеседники отметили, что Биган имеет хорошие отношения с главой госдепа Майком Помпео и, как известно, произвел впечатление на Трампа во время их разговоров о Северной Корее.

Среди кандидатов также Роб Блэр - советник по нацбезопасности исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани и Кит Келлог - советник по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса.

Кроме того, рассматриваются кандидатуры посла США в Германии - Ричарда Гренелла и посла США в Нидерландах - Пита Хукстра.

По данным источников телеканала, в администрации упоминаются имена полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора и бывшего начальника штаба Болтона - Фредерика Флейца.

Последним обсуждаемым кандидатом на должность является отставной генерал Джек Кин, который неофициально консультировал президента по вопросам национальной безопасности, в том числе и по переговорам с талибами.

Однако, по мнению одного из источников телеканала, Кин, вероятно, откажется от этой работы, если ему ее предложат.

Между тем, собеседники телеканала предупредили, что, учитывая непредсказуемый характер Трампа, он может выбрать кандидата, чье имя не обсуждается в данный момент.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в твиттере.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

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Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Решение отправить Болтона в отставку продиктовано, главным образом, подготовкой к предстоящим в 2020 году президентским выборам, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Надо иметь в виду, что на носу президентские выборы, и президенты, добивающиеся переизбрания, частенько производят перетряску своей администрации, освобождая ее от наиболее одиозных радикальных элементов, чтобы администрация выглядела более центристской. Полагаю, это одна из причин, по которой Болтон пришёлся не ко двору в администрации Трампа", - сказал Гарбузов во вторник "Интерфаксу".

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.