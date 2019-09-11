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 Экономика
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Все про:Газ (9129) Газпром (2901) Польша (4903) Северный поток (490)

 После решения суда ЕС по OPAL объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшатся на 12 млрд куб. м в год, - PGNiG

Президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что после решения суда ЕС, который отменил решение Еврокомиссии о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL, объемы транспортировки газа по "Северному потоку" должны уменьшиться на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, решение по делу газопровода OPAL должно быть немедленно исполнено: "Для недискриминационной политики продаж и транспортировки газа в ЕС этот результат будет только положительным. У меня складывается впечатление, что энергетическая солидарность впервые получила материальное значение, и это не просто пустые слова".

Суд Европейского Союза во вторник отменил решение ЕС, которое позволяет российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - американский сенатор Круз

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", - говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически ЕК может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.

Источник: https://censor.net.ua/n3147666
 
   
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Ложка дьогтю в кацапову діжку...😁😃😅😉😆
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Многоходовочка, на которую )(уйло ( п@зда моржовая) возлагало большие надежды, накрылась половым органом бабушки.
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Ложка дьогтю в кацапову діжку...😁😃😅😉😆
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Профіцит бюджета, а грошей для адвокатів не хватило... Тепер треба буде Секільову платить, щоб відбрехався по ТВ
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і шо фрау) і макрон, ***** не допоможе? а як же бізнес???
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Хіба в ***** виникають через це проблеми? Трохи ослаблюється переговорна позиція Газпрома з транзитними країнами, але в часи коли вони змушені конкурувати ціною це неважливо.
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так я ж і кажу))-, все по бороді(карло-марксу)) іде - гроші рухають політикою/політиками!
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еще какие не сбываются мечты о закрытиии транзита через гтс Украины.
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"Не збуваються мрії" та "виникають проблеми" - різні речі. Та й може виявитись, що замість трубної прокачки через Балтію рашка нарощуватиме поставки зрідженого в ЄС.
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Ну, мінус Франція, або мінус Великобританія від експорту газу це все-таки чутливо. Не кажучи вже про 4 Болгарії або 6 Румуній.
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Чого це мінус? Іншими газогонами експортуватимуть.
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Для ***** прокачувати через Білорусь вже гірше гіркої редьки, що там казати про транзит через Україну...
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Але краще мати доходи завдяки такому транзиту, а не платити штрафи за непоставку по договорам.
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"Вирок - судове рішення про винуватість або невинуватість підсудного." В даному випадку - "рішення".
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Типо кинут Украине кость, мол берите качайте кацапам ети 12млрд. кубов если хотите. Хотя ето вообще не рентабельно и если будет транспортировка через Украину дороже чем через СП то через год немчура пересмотрит етот закон. Хотя думаю что ***** плевать что ам приняли в Европе. Он как качал так и будет качать через СП, мол берите что даю. А на украинской трубе сделает диверсию и поставит ЕС перед фактом или замерзнуть или брать что дают.
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До лидеров ЕС не доходит, что на деньги от газа хремль скупает производства и бизнес в Европе. И эта хремлеаская опухоль в ЕС будет расти. А потом похерят они все знаменитые европейские ценности и поселят в ЕС зеленых человечков
Деньги от газа не идут на улучшение жизни козломордых и развитие Сибири
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Toze budet i SP2 roze tolko polovinu mozet budet ruskije prodovat.Jesly nemcy nebyli EC strana mogli byli na priamuju pokupat gaz s rosiji,a teper kogda v EC uze nado derzatsia obcyx zakonov.Mozet nado vesti kvoti dlia gaza dlia kazdoj strani skolko mozno prodovat stob ruskim bylo poniatno,eto polne mozno zdelat EC zakon eto razresajet
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А ще можна зробити Брюсельгаз і надати йому монополію на імпорт в ЄС.
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Mozet Briusel tak zdelat,na mnogo sto uze jest kvoti v EC strani s tretix stran
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Квоти захищають місцевих виробників, а при такій імпортозалежності по газу це нічого корисного не дасть, лише ріст цін та корупції.
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Многоходовочка, на которую )(уйло ( п@зда моржовая) возлагало большие надежды, накрылась половым органом бабушки.
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Тепер вони налягатимуть на південні маршрути обходу України.
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За то что кацарылым прийдется договариваться с Украиной о транзите газа.И заключать долгосрочный договор.
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Так їм доведеться в будь-якому випадку. Відмовитись від укртранзиту ще кілька років нереально, незалежно від заповненості Сєвпотока.
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За прошлую неделю Раша 2,7 млрд долларов в ЗВР закачала, думаешь реально пуканы рвет? Думаю больше у Польши рвет, им в чем прибыль?
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Все это ерунда, после того как Газпром перекроет прокачку через Украину ,другого маршрута как по северному потоку не будет, и там на решение суда некто смотреть не будет
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черговий тупняк "пітерської школи юриспруденції" Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 5171
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Что ты скажешь если совсем случайно взорвется станция перекачки на територии РФ , а потом не будет ремонтироваться в связи с следственными действиями
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Боюсь, это ещё не конец этой истории...
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Ну, посутяжнічають ще десь... В них слабка позиція для суду, винятки з правил Третьої газової директиви мають даватись з вагомих причин, а не тому що "так захотілось багатому дяді з держави бензоколонки"
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