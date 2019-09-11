 Зеленский привлечет США, если ныне действующий "нормандский формат" не даст результатов, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, Президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.

Вот уже 5 лет продолжается работа над Минском договоренностями, 5 лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты - замечательно. Если же результатов не будет - я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция за проведение саммита нормандской четверки в ближайшие дни в Париже, - глава МИД Ле Дриан

Вместе с тем, Тейлор добавил, что Соединенные Штаты и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу: "Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. (Советник президента США по национальной безопасности) Джон Болтон был здесь в Киеве и разговаривал именно об этом. И он сказал буквально то же: если народ Украины пожелает, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую ​​возможность".

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что может приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам.