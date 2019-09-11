EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1833  50
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2210) Зеленский (2768) США (15316) Тейлор (91) нормандская четверка (649)

 Зеленский привлечет США, если ныне действующий "нормандский формат" не даст результатов, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Президент Владимир Зеленский привлечет США к переговорам по установлению мира в Украине, если "нормандский формат" не даст результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, Президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.

Вот уже 5 лет продолжается работа над Минском договоренностями, 5 лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты - замечательно. Если же результатов не будет - я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция за проведение саммита нормандской четверки в ближайшие дни в Париже, - глава МИД Ле Дриан

Вместе с тем, Тейлор добавил, что Соединенные Штаты и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу: "Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. (Советник президента США по национальной безопасности) Джон Болтон был здесь в Киеве и разговаривал именно об этом. И он сказал буквально то же: если народ Украины пожелает, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую ​​возможность".

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что может приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам.

Источник: https://censor.net.ua/n3147663
 
 
 Топ комментарии
 
В который раз поражаюсь мудрости и дальновидности, патриотизму Владимира Александровича!
Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України»
 показать весь комментарий
 
Пєтья про це навіть і не думав,бо Мінську немає альтернативи,так?
 показать весь комментарий
 
Трамп сильно топит за дружбу с хуйлом в последнее время. Пересматривает военную помощь, т.е. шантажирует. В этом контексте привлечение США к нормандскому формату не вселяет оптимизма. Как весь этот формат зашевелился после смены власти. Почувствовали лохов и начали их окучивать. Это легче чем кацапов на место поставить, сдали хуйлу Украину, и нет проблем, дальше business as usual
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В который раз поражаюсь мудрости и дальновидности, патриотизму Владимира Александровича!
Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України»
 показать весь комментарий
 
 
напоминает номер "Ось вам..." - из их ******** квартал95(ти)красныхфонарей...
 показать весь комментарий
 
 
он для этого даже разрыв отношений рашкой приостановил. Вы вчитайтесь в анонс-США теперь Зе подвластны...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зеля ты сначала проросийского хенерала хомчака и бандита авакова убери куда ни будь, иначе никто так Украину в серьез воспринимать не будет как и при пытре Барыге
 показать весь комментарий
 
 
сначала предателей галиматея, поросенко, муженко под трибунал за Иловайск, коррупцию в армии, поддавки с оккупантом, свынярчуков, взрывы арсеналов и уничтожение складов..
 показать весь комментарий
 
 
А у вавы ***** ...вова-клоун разрешение на это уже выпросил..??
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? Он волей ума привлечет... напряжет ум и привлечет... такое впечатление, что у них там ум болит...
 показать весь комментарий
 
 
Ні, він грізно тупне ногою і США тут як тут
 показать весь комментарий
 
 
Трамп сильно топит за дружбу с ****** в последнее время. Пересматривает военную помощь, т.е. шантажирует. В этом контексте привлечение США к нормандскому формату не вселяет оптимизма. Как весь этот формат зашевелился после смены власти. Почувствовали лохов и начали их окучивать. Это легче чем кацапов на место поставить, сдали ***** Украину, и нет проблем, дальше business as usual
 показать весь комментарий
 
 
полностью согласен. Привлечение Трампа к переговорам=сдача украинских интересов и капитуляция...вот если бы со стороны США был бы Конгресс....или покойный Маккейн-путлу был бы пиз...ц.
 показать весь комментарий
 
 
Вести из-за поребрика: "Пока Путин искал агентов Госдепа среди оппозиции, иностранных агентов в хосписах и шпиёнов в научной среде, у него под носом шуршал сверсекретными бумагами самый что ни на есть натуральный агент ЦРУ Олег Смоленков." - Пятая колонка.
 показать весь комментарий
 
 
То у Смоленкова шуршал компромат кармане на Трампа, который он похитил с сейфа у кремлёвского Фюрера. Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3980
 показать весь комментарий
 
Поподробней и со ссылкой можно, т.к. это кардинально всё изменит по отношению к паРаше, кроме выборов в США? Спасибо.
 показать весь комментарий
 
Это просто тонкие догадки на толстые обстоятельства. Пожалуйста
 показать весь комментарий
 
Жаль...
Неизвестно - что Сноуден, в дополнение ко всему, отдал *****
 показать весь комментарий
 
национальность не имеет значения - лишбычеловекбылхорошим.... Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5628
Правда малороссы....?
Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4250
 показать весь комментарий
 
 
Пєтья про це навіть і не думав,бо Мінську немає альтернативи,так?
 показать весь комментарий
 
 
Зебобик об этом может думать хоть до усрачки...но если паРаша не согласится на это...то все эти думки зебобика...до одного места....
 показать весь комментарий
 
 
Идиотина, т.е. "фсё прапала" и "минску альтернативы нет"?
 показать весь комментарий
 
 
А с какого будуна тебе зеленая идиотина пришла в голову столь бредовая мысль??
 показать весь комментарий
 
 
И что конкретно в моих словах так возбудило тебя...зеленую идиотину?? Где в моих словах есть хоть намек на то...что альтернативы минску нет..?? Зеленки перепила что ли..??
 показать весь комментарий
 
 
Тогда петикантропам нечего требовать от Зе кардинальных улучшений на линии разграничения с лугандоном.
 показать весь комментарий
 
 
Радикальные "улучшения" на линии разграничения благодаря зебобику уже произошли....но только для орков...стреляют и убивают украинских воинов безнаказанно....
 показать весь комментарий
 
 
Без здачі територій і інтересів України-немає
 показать весь комментарий
 
 
на все эти Петя и его команда, возвращенные с русской тюрьмы хорошо ответили, что захотелось автономии и русского духа?
 показать весь комментарий
 
Тобто у Трампа є велике бажання піарнутися перед виборами.Всесвітній рєшатєль проблем-миротворець .Це як розрекламована зустріч з Ином,з якої вийшов пшик.
Заразом буде привід зустрітися з кремлівським другом.
 показать весь комментарий
 
 
Мирова позиція зелені доведе до того, що всі партнери поросходяться, і ми залишимось з рашкою сам на сам.
 показать весь комментарий
 
 
"зеленский привлечет", "зеленский сделает", а по факту пустая болтовня и дешевый пиар на крови украинцев у вашего зеленского. Кроме того, столько столько сделал зелелох за последние 100 дней для снятия с кацапов санкций, судебных исков, не сделал даже путлер. Вобщем и дальше анонируйте на зеленое шапито, ведь если шарии и соловьевы с киселевым расхваляют зеленского, значит слуга кремля все делает правильно по уничтожению международной поддержки Украины
 показать весь комментарий
 
 
А Петя чего не привлёк, некогда было?
 показать весь комментарий
 
 
А зебобку значит разрешило *****?? Это часть оплаты за цемаха...или зебобик еще что то пообещал сдать...ну или дать..??
 показать весь комментарий
 
 
Що США очікують від зустрічі Трампа і Зеленського: а что может подарить Зеленский Трампу при встрече? мог бы переодеться под кремлёвского Фюрера и выведать у него близкие отношения Хутина с Трампом Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1449
 показать весь комментарий
 
 
Оккупантов везде презирают и ненавидят-даже если им и сотни форматов устроить!Всё,что осталось лахте-это только "Умру за путана!" петь.Могут продолжать-такие преступления срока давности не имеют и всё равно придётся платить по счетам!
 показать весь комментарий
 
А ещё, он пожалуется папе Франциско, Родшильдам, Рокфелерам и раввину всея юдоль Пине Вайзману. Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2265
 показать весь комментарий
 
Если ныне действующий "нормандский формат" не даст результатов, то зовсім скоро відкриють воду в крим і відмінять безвіз, просто народ Украины у нас такой гибкий,евреи хоть и гибкие но сплочённые и не продают друг друга,а граждане Украины сейчас дышат в затылок нашему Украинскому народу и поглядывают на восток в сторону Кремля мля мля.
 показать весь комментарий
 
 
Вся Зєбільня не має такого поняття як національність, бо там не можливо її визничити(мой адрєс сов.союз). Вони люто ненавидять, на рівні підсвідомості,(і це цілком природно) всіх хто виявляє приналежність до своєї нації. Цей "зброд" відразу вішає ярлик "фашизму", та схильний "приліпашуватись"до сильнішого. Це малорос
 показать весь комментарий
 
 
Є жидомалороси(наш ЗЄ), кацапомалороси(даунбас) і тд. Маємо надію, що наші рідні жидомалороси(враховуючи, що рабсєя сильно підупала) приліпашаться до західного світу
 показать весь комментарий
 
Американцы не будут помогать тем, кто не помогает себе сам. И это правильно. Зачем американцам напрягаться, если украинцы(или те, кто себя к ним причисляет), сами сдают Путину свою страну. Они и мечтать не могли так легко отделаться от такой серьезной проблемы, называемой Украина. Теперь и с Запада будут давить на скомороха сменить вектор движения в сторону Москвы. И тот таки сменит. Ему то что? Есть пару лет обслужить беню, а потом хоть потоп.
 показать весь комментарий
 
 
а потом хоть потоп.... потом превратиться в Никиту Хрущёва,который долго был под каблуком сралина.Все помнят как Хрущёв обещал все построить коррупци....ой не так построить коммунизму
 показать весь комментарий
 
Сдача наших позиций - это тоже результат, и он более чем вероятен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх