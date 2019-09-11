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Все про:обстрел (8215) ранение (2194) Донбасс (19318) операция Объединенных сил (1581)

 Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб

10 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Катериновки - из автоматического гранатомета;
- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новозвановкы - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Майорского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб 01
Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147661
 
 
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Одужання всім пораненим бійцям.
Смерть ворогам !
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зе-домовленості "працюють"...
Скільки разів сьогодні дзвонитиме фюреру ?

Одужання хлопцям.
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Интересно что погибших нет. Ну, они в соцсетях всплывут потом, но не боевые.
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7515
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