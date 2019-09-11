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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (840) Кулеба Дмитрий (162)

 Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба

Украина должна приложить усилия, чтобы решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая "красных линий" собственных национальных интересов.

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов, обеспокоена ли Украина назначением экс-министра юстиции Венгрии Ласло Трочани на должность еврокомиссара по вопросам партнерства и расширения ЕС.

"Во-первых, это дело Европейского Союза, кого они на какую должность назначают. Во-вторых, любой еврокомиссар автоматически является представителем интересов всего Союза, а не только одной страны. Третье - по моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", защищая наш национальный интерес. Это ключевое", - отметил вице-премьер.

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Он добавил, что Венгрию не надо воспринимать, как некоего "демона" в Европейском Союзе, что выступает против нас.

"Это страна, которая имеет свои национальные интересы, как и мы свои национальные интересы. Мы должны с ними договориться, потому что в значительной степени наши интересы совпадают", - сказал Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147657
 
 
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Вятровича макоцвітного нема,справи повинні наладитись,його і поставили,щоб прикриваючись патріотизмом розсваритись з європейцями,що і відбулося з поляками та угорцями,та почати говорити ,що у нас свій шлях,що теж уже починалось,а натомість розвертати оглоблі в сторону мордору,що дякувати Зеленському не почало відбуватись.
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Звідки вас, мерзоту зклену, брехливу беруть тільки, плюють в очі просто, в принципі щебілам он в очі ссуть , а вони радіють
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ну да. Венгры уже почувствовали вкус "крови". Дожмут. Будут и членством в нато шантажировать....Вот если бы Украина сказала что не хочет в нато, тогда бы венгры потеряли рычаг даваления...и тогда можно было бы дать ответку, как, на пример, отправить их в сад.
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А особенно если сказать, что Украина хочет в Россию то совсем перемога произойдёт? Вы это хотели сказать?
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Венгры тогда вообще отвянут. И не только они.
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сказать "хочу" еще ничего не значит. Надо быть хитрее.
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когда кто-то узнает твое слабое место, твою жизнь (условно говоря), через него будут гнуть через колено.
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стать на колени перед венграми так, чтобы они нас стали уважать
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вот пример прямолинейного хода мысли. Можно сказать -- первобытного.
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когда Вы расскрываете Ваши карты так просто -- Вам кирдык. Вас протянут очень хорошо.
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