 На Черкасщине полиция задержала преступную группу, совершившую вооруженное нападение на АЗС. ФОТО

Об этом иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Больше недели назад, ночью, на выезде из города Смела группа лиц, вооруженная пистолетом и помповым ружьем, совершила разбойное нападение на АЗС. Во время нападения одного работника был ранен в живот, другому удалось скрыться. Нападавшие завладели крупной суммой денег, алкоголем и табачными изделиями, после чего с места происшествия скрылись.

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В результате проведенных мероприятий оперативники установили местонахождение молодых людей, причастных к совершению разбойного нападения. Во время обыска полицейские обнаружили помповое ружье, охотничье ружье, пистолет травматического действия, патроны и вещи, похищенные у граждан. Также у злоумышленников были обнаружены вещи, которыми они завладели на автозаправочной станции.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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