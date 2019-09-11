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 Политика Украины, За рубежом
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 Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что из-за экономического бремени вследствие санкций и финансирования войск на Донбассе войска РФ скоро покинут оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, есть признаки, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти с Донбасса. Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют - и речь идет не только о санкциях, хотя и о санкциях тоже, потому что санкции имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику - так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму. И цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций, наводит меня на мысль, что они хотели бы покинуть Донбасс", - считает американский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор

"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними - в каком угодно формате... Ведь диалог вроде бы проходит хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов покинули Крым", - добавил Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/n3147654
 
   
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ЗЕбилы, мои вам поздравления! Вы дауны сделали это вместе Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1779Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9269
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ЗЕбилы, мои вам поздравления! Вы дауны сделали это вместе Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9269
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А эта тварь стерненко ещё не сидит? Скоросядет! Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 789
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ти б, рашисте, краще б хвилювався за своє ольгіно
хмуйло з прігоженом не вічні, фашиська твоя батьківщина теж
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«Не дождётесь!» - сказал *****. «Крымнаш» - сказал *****. А вот Дамбас забирайте, - подумал *****.
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Что значит - просто уйти с Донбасса ?
А кто будет платить ущерб ?
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Как всегда. Побеждённая сторона. Фраза "уйти" пусть вас не обнадёживает, господин из Вашингтона, не говорит о том, кто там останется.
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Президент Владимир Зеленский пытается заставить обладателей самых тугих кошельков в Украине сброситься на восстановление Донбасса и другие проекты
...
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-kolomoyskiy-ahmetov-i-pinchuk-50028994.html


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Брехня . они там все оружие из шахт выносят . Само ***** сказало ...
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Какое нахер бремя - профицит бюджета каждый год - за пол года 2019 полтора триллиона руб. То что правительство три шкуры при этом дерёт н населения - это их проблемы. Мелкое ворчание ваты ввх никогда не останавливало.
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Репарации еще ваши внуки будут платить , козломордые .
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Донбасс обходится России 3 млрд долларов, где-то столько же платят налогов заробитчане.
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какие же это расходы? утилизация старых боеприпасов на фашистах! только плюсы Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4375
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передайте рідному путєну та улюбленій фашиській ********* - хай не хвилюються, зеко ***** зробить усе, як нада!
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или уйдут или дальше пойдут, ну покрайней мере попытаются.
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***** не куда не уйдет , оно упоротое . Да и историю подымите . Пока по **..лу не получат , будут сидеть .
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Якби петя і компанія не допомогала ***** утримувати донбас він би ще раніше нагострив лижі,а так левову частину витрат для оркостана тягнули саме українці.Вода ,електроенергія,залізниця,вугілля,за все це платив не путін,а ми.Плюс пенсії та інші соцвиплати дуже сильно допомогають ватникам там виживати і не дуже звертати увагу на мізерну путінську пенсію, возмущацця , роптать і вимагати підвищення від путіна вони не збираются,кажуть,хахли-біндери заплатять,вони нам должни,отака фігня
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В РФ уже злорадствуют над капитуляцией Украины! С 33:50. https://www.youtube.com/watch?v=Bq6xI1gXkTQ&feature=youtu.be

Новое укр. руководство готово дать воду Крыму, уже дало предварительное согласие на кремлевский вариант статуса Донбасса - формально остается в рамках Украины, мы его содержим, на рос-укр. границе будут стоять не укр.пограничники, а кто-то из ДНР-ЛНР. Особый статус распространяется не только на ДНР-ЛНР, а на весь Донбасс!

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