 Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

С января этого года он занимал пост заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона. Ранее во вторник стало известно об уходе Болтона с этого поста.

По словам представителя американской администрации Хогана Гидли, "Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности".

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Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

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