EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  388  6
Все про:США (15316) Болтон (75)

 Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

С января этого года он занимал пост заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона. Ранее во вторник стало известно об уходе Болтона с этого поста.

По словам представителя американской администрации Хогана Гидли, "Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику, - Помпео

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3147652
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Большой рыжий клоун в непонятке. Нужно удовлетворить клоуна вову, а тут еще клоун вовочка болтается под ногами, просится на свидание. Сложная задача.
 показать весь комментарий
 
 
Хто більше заплатить, той і буде першим.
 показать весь комментарий
 
Homer‏ @ItechVK 1 час назад

Не оправдал надежд по Мотор Сичи и привлечению зелёного к сотрудничеству против демократов? Зеля сказал, что любит только свою бородатую бабушку и одного ***** из масквы
 показать весь комментарий
 
 
У нас уволили Климкина - у них - Болтона - совпадение? ...
 показать весь комментарий
 
Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен
...да, во всяком случае всё же они хорошо исполняют обязанности, а если быть точнее то это -

- Большая Благодарность им за это шоу:

Виконувати обов'язки Болтона буде його заступник Каппермен - Цензор.НЕТ 8727










 показать весь комментарий
 
Трамп всё ждёт, что какой-то сотрудник начнёт хвалить пуйло?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх