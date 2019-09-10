 В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Совсун подчеркнула: "Сегодня было официально объявлено о создании МФО "Рівні можливості" / Equal Opportunities Caucus

Целью межфракционного объединения является улучшение положения женщин в обществе через законотворческую работу и через обеспечение постоянного политического внимания к этому вопросу.

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Если у Вас неудержимое желание написать, что гендерное неравенство - вымышленная проблема, то не тратьте времени и сил, просто запомните, что:

- В Украине женщины получают на 30% ниже зарплату мужчин;

- В парламенте сейчас - 18% женщин (а среди избирателей - 51%);

- Тысячи женщин страдает от семейного насилия.

И есть множество причин, почему это так, и это мгновенно невозможно решить. Но постепенно надо снимать ограничения и создавать возможности для того, чтобы строить более справедливое общество, в котором твои жизненные возможности зависят от твоих усилий, а не от твоего пола или происхождения.

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Что для меня важно в работе МФО?

- Наконец принять Стратегию гендерного равенства в образовании, разработку которой я инициировала еще работая в Минобразования; фактически готовый документ я передала следующем руководству Минобразования, но - увы - документ так и не был принят до сих пор. Несмотря на некоторые сдвиги в этой сфере - работы много, чтобы у нас школа перестала навязывать гендерные стереотипы и обеспечивала ровное отношение к мальчикам и девочкам;

- Создание возможностей для семей с детьми для совмещения работы с воспитанием детей: удобный и более гибкий рабочий график; гарантии того, что в школах работают группы рабочего дня, а детсады - работают минимум до 18-00.

- Определение надлежащего наказания за оскорбительные сексистские высказывания в профессиональных контекстах - на работе в процессе другого формального взаимодействия. Какими должны быть механизмы этого - надо дискутировать, но откровенно неприемлемы сексистские шутки/оскорбления/намеки - должны перестать быть общественной нормой".

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