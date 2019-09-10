 В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Совсун подчеркнула: "Сегодня было официально объявлено о создании МФО "Рівні можливості" / Equal Opportunities Caucus
Целью межфракционного объединения является улучшение положения женщин в обществе через законотворческую работу и через обеспечение постоянного политического внимания к этому вопросу.
Если у Вас неудержимое желание написать, что гендерное неравенство - вымышленная проблема, то не тратьте времени и сил, просто запомните, что:
- В Украине женщины получают на 30% ниже зарплату мужчин;
- В парламенте сейчас - 18% женщин (а среди избирателей - 51%);
- Тысячи женщин страдает от семейного насилия.
И есть множество причин, почему это так, и это мгновенно невозможно решить. Но постепенно надо снимать ограничения и создавать возможности для того, чтобы строить более справедливое общество, в котором твои жизненные возможности зависят от твоих усилий, а не от твоего пола или происхождения.
Что для меня важно в работе МФО?
- Наконец принять Стратегию гендерного равенства в образовании, разработку которой я инициировала еще работая в Минобразования; фактически готовый документ я передала следующем руководству Минобразования, но - увы - документ так и не был принят до сих пор. Несмотря на некоторые сдвиги в этой сфере - работы много, чтобы у нас школа перестала навязывать гендерные стереотипы и обеспечивала ровное отношение к мальчикам и девочкам;
- Создание возможностей для семей с детьми для совмещения работы с воспитанием детей: удобный и более гибкий рабочий график; гарантии того, что в школах работают группы рабочего дня, а детсады - работают минимум до 18-00.
- Определение надлежащего наказания за оскорбительные сексистские высказывания в профессиональных контекстах - на работе в процессе другого формального взаимодействия. Какими должны быть механизмы этого - надо дискутировать, но откровенно неприемлемы сексистские шутки/оскорбления/намеки - должны перестать быть общественной нормой".
Жінки в армії не служать,про яку рівність можна казати?
А хіба жінки всю ту саму роботу виконують,що і чоловіки? Щось я не бачив в нас жінок в міськводоканалах,які працюють на виїзді чи електриків на стовпах,чи в інших подібних сферах.
Но тетя ж и не говорит про одинаковую работу.
Доказательство от противного.
Допустим, женщина - человек,
тогда молодая женщина - молодой человек,
молодой человек - это мужщина.
Вывод: Женщина не человек
тільки тому, що вони дівчата. Відробляє ця Совсун гроші Сороса.
Падазритильна фсьо эта. 🤨