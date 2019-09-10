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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23587) женщины (558) гендерные проблемы (104) Совсун (40)

 В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин

Народный депутат Украины из фракции "Голос" Инна Совсун обнародовала информацию о том, что в этом составе ВР создано межфракционное объединение "За рівні можливості".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Совсун подчеркнула: "Сегодня было официально объявлено о создании МФО "Рівні можливості" / Equal Opportunities Caucus

Целью межфракционного объединения является улучшение положения женщин в обществе через законотворческую работу и через обеспечение постоянного политического внимания к этому вопросу.

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Если у Вас неудержимое желание написать, что гендерное неравенство - вымышленная проблема, то не тратьте времени и сил, просто запомните, что:

- В Украине женщины получают на 30% ниже зарплату мужчин;

- В парламенте сейчас - 18% женщин (а среди избирателей - 51%);

- Тысячи женщин страдает от семейного насилия.

И есть множество причин, почему это так, и это мгновенно невозможно решить. Но постепенно надо снимать ограничения и создавать возможности для того, чтобы строить более справедливое общество, в котором твои жизненные возможности зависят от твоих усилий, а не от твоего пола или происхождения.

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Что для меня важно в работе МФО?

- Наконец принять Стратегию гендерного равенства в образовании, разработку которой я инициировала еще работая в Минобразования; фактически готовый документ я передала следующем руководству Минобразования, но - увы - документ так и не был принят до сих пор. Несмотря на некоторые сдвиги в этой сфере - работы много, чтобы у нас школа перестала навязывать гендерные стереотипы и обеспечивала ровное отношение к мальчикам и девочкам;

- Создание возможностей для семей с детьми для совмещения работы с воспитанием детей: удобный и более гибкий рабочий график; гарантии того, что в школах работают группы рабочего дня, а детсады - работают минимум до 18-00.

- Определение надлежащего наказания за оскорбительные сексистские высказывания в профессиональных контекстах - на работе в процессе другого формального взаимодействия. Какими должны быть механизмы этого - надо дискутировать, но откровенно неприемлемы сексистские шутки/оскорбления/намеки - должны перестать быть общественной нормой".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147650
 
 
 Топ комментарии
 
Шото я не встречал такого, чтобы при одинаковой работе женщинам платили меньше, чем мужчинам.

Но тетя ж и не говорит про одинаковую работу.
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Pravda M Але хтось мусить це робити.То чому охочих жінок там немає,а тільки на хороші місця? В нас нахваталися в Європі усіляких лозунгів,але хочуть їх використати собі на користь,а не на рівність.
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а в них немає рівних можливостей ? скоро чоловіки вже почнуть волати про дискримінацію
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Целью межфракционного объединения является улучшение положения женщин в обществе через законотворческую работу и через обеспечение постоянного политического внимания к этому вопросу.Источник: https://censor.net.ua/n3147650

Жінки в армії не служать,про яку рівність можна казати?
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И на пенсию на пять лет раньше уходят.
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Pravda M Жінки на контрактній службф,не на призовні.Це вже не рівність.Хотілося би подивитися,коли за жінками будуть бігати військомати. В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин - Цензор.НЕТ 9420
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Ти служив чи від військомату бігаєш?
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Pravda M Я тут нідочого.Але у нас свобод чоловіки менше мають,тому за гендерну рівність тут не можна казати.В Швеції наприклад усі в армії і там гендерна рівність.А в нас просто хочуть собі більше привілеїв.
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- В Украине женщины получают на 30% ниже зарплату мужчин;Источник: https://censor.net.ua/n3147650

А хіба жінки всю ту саму роботу виконують,що і чоловіки? Щось я не бачив в нас жінок в міськводоканалах,які працюють на виїзді чи електриків на стовпах,чи в інших подібних сферах.
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В таких випадках йдеться саме про однакову роботу, за яку чоловік отримує більше. Знаю по своєму офісу.
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Pravda M Так жінки ж за права і свободи,а не тільки за зарплати.Та й жінки не роблять ту саму роботу,що і чоловіки.Вони ж не кажуть,за конкретну роботу,а взагалі.Цікаво,коли вони будуть казати,що в місьководоканалах гендерна нерівність. В Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин - Цензор.НЕТ 6496
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Ніхто не примушує чоловіка працювати в місьводоканалі. Всі мої знайомі чоловіки працюють в офісах. А в арміїї зі знаймих служив тільки батько.
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Pravda M Але хтось мусить це робити.То чому охочих жінок там немає,а тільки на хороші місця? В нас нахваталися в Європі усіляких лозунгів,але хочуть їх використати собі на користь,а не на рівність.
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То есть, два бухгалтера и мужчина получает больше?
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Приведи пример. И озвуч должностя твоих бухгалтеров.
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Женщина должна оставаться женщиной, а мужчина мужчиной. Хотя я не против приготовить ужин- и не какой-то там суп, если жена завтра напилит, погрузит и привезет домой грузовик дров.
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Регулярно. Еще жена у меня не знает что такое хозяйство. Не, кота может покормить.
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Какие равные права ? По сути у женщин и так больше прав
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Шото я не встречал такого, чтобы при одинаковой работе женщинам платили меньше, чем мужчинам.

Но тетя ж и не говорит про одинаковую работу.
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Не факт.
Доказательство от противного.
Допустим, женщина - человек,
тогда молодая женщина - молодой человек,
молодой человек - это мужщина.
Вывод: Женщина не человек
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То есть, они за то что бы при разводе детей не отдавали в обязательном порядке ;матери;, даже если она в запое шестой год подряд?
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а в них немає рівних можливостей ? скоро чоловіки вже почнуть волати про дискримінацію
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Кому это сейчас нужно? у нас пророссийский реванш в стране и надо что то с этим делать
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А шо дєлать? Ніфіга не зробиш. На першому місці криворізька шпана, а на другому місці ЗАЖОП. Мудрий нарід знає кого обирати.
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Щось не зустрічала у школах, щоб до дівчат ставилися краще, ніж до хлопців
тільки тому, що вони дівчата. Відробляє ця Совсун гроші Сороса.
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Анна Турчинова В наших школах,якраз до дівчат краще відношення і навіть оцінки завишають.
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Судя по комментам гусары озлобились против дам.
Падазритильна фсьо эта. 🤨
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irenka ko Але ж в нас жінки не йдуть на призов,хіба це рівність? Я вже писав,що в Швеції жінки служать на призові нарівні з чоловіками.А там напевно що найбільша гендерна рівність.
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Коли ж нарешті з'явиться міжфракційне об'єднання по зачищенню невихованого бидла з суспілсьтва?
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А де порохоботки,але хіба ці порососні нелюди щось розумне скажуть?Та хай би тільки скажуть,але виявилось,що з лахтинських ІП не могли вставити палки в колеса Бутусову.Тай Garsia написав,що Бутусова в ФБ заблокувала порохоботка.Така херня малята,а ви модерчики тут танцюйте під їхню дудку.
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