EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  2319  29
Все про:моряки (912) Россия (73810) политзаключенные (1311) Полозов (390)

 Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее, - Полозов

Освобожденные украинские моряки собрали более 12 тысяч гривен и около 26 тысяч рублей, чтобы передать российскому политзаключенному Константину Котову, который ранее делал для них передачи.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из людей, помогавших морякам передачами, является Константин Котов. Долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории (Ивлевой. - Ред.) собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев и крымских татар. В августе Костя Котов был задержан и обвинен по статье 212.1 УК РФ - репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний", - сообщил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернувшиеся в Украину Бекиров и моряки в РФ продолжают пребывать в статусе обвиняемых, - Полозов

По его словам, буквально за неделю, Константин Котов был приговорен к 4 годам лагерей.

"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову... Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории. Девиз украинских военных моряков - "Своїх не кидаємо!" - в полной мере относится и к Косте Котову", - добавил Полозов.

Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее, - Полозов 01

Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных.

Также читайте: Если бы хоть один из захваченных моряков признал вину, никакого решения трибунала не было бы, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3147648
 
   
 Топ комментарии
 
Ты берега попутал, слопатоед. Котов - русский человек, а ты кацапятина.
 показать весь комментарий
 
Пусть ЗЕ запросит Котова на обмен. Мы им Украинцев выдаём, почему Котова нельзя выдать Украине?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
коцап уже друг, кисилев - офигенное развлечение и профессионал. идиотизм не имеет предела
 показать весь комментарий
 
 
Да и Пороха с его партией не хвалит , явно завербовали
 показать весь комментарий
 
 
Тут же сидят ещё и американские провокаторы,не только русские.поэтому такой баланс😁
 показать весь комментарий
 
Ты берега попутал, слопатоед. Котов - русский человек, а ты кацапятина.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
резко вспоминаем анекдот про плохие и хорошие гробы. пусть будет трижды хороший, но без относительности к нам.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
>а ты кацапятина.
а ты п-дун, докажи, или дети твои будут п-дунята
 показать весь комментарий
 
походу срут здесь куча флажковых ботов, а я только отбиваюсь
 показать весь комментарий
 
исчи закон "небутерброда" и будет тебе счастье...
тольео в нашей реальности оккупантов не мочат, а облизывают и мышебратья поют... идиоты
 показать весь комментарий
 
На тюрьме свое восприятие , нужно все проверять . Виторогие хитрые суки , потомки монгол .Шо угодно впарят ., как савченко .
 показать весь комментарий
 
Деньги отберут у него скорее всего.
Но поступок со стороны моряков гуманный.
Парень мужественно поступил.
4 года дали, ппц.
Узнать бы подробности, не за одиночный же пикет дали. Может в соц сетях к чему призывал, тогда да. Теперь с зоны и не вернуться может
 показать весь комментарий
 
Скорее всего деньги не будут ему передавать - что с ними делать в тюрьме, да и отберут. Скорее всего деньги останутся у Ивлевой, а она уже будет тратить их на его нужды.
 показать весь комментарий
 
А прочесть о чем та статья из ук рашки не пробовали??? Несколько одиночных пикетов, по ним административка, а потом уже и срок... Для вас это дикость, а там это реальность...
 показать весь комментарий
 
 
Публично унижаю Дубинского! Шапошников отвечает
https://youtu.be/rbT5H72tohM
 показать весь комментарий
 
 
Очень правильные и умные слова насчёт Константина Котова, человека огромного гражданского мужества, человека совести и долга.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть ЗЕ запросит Котова на обмен. Мы им Украинцев выдаём, почему Котова нельзя выдать Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Ох, хороший вопрос!! Ответ конечно, неутешительный, и бьющий по национальному самолюбию..
 показать весь комментарий
 
И кто же понесет ему деньги? Того тоже ***** повяжет. Так ета канитель может вечно продолжаться.
 показать весь комментарий
 
Полозов будет передавать Ивлевой, а она уже Котову. Видимо, Полозов сейчас в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Подогреть кента, это по понятиям. Старые арестанты меня поймут.
 показать весь комментарий
 
Якась дешева крива пропаганда російсько-української дружби. Дешева - і тому що моряки бідні, і Котов, видно, такий самий. Краще б ви пропагандували те, що українці найкращі, й уряд у них найкращий, і що скоро будуть жити найкраще в Європі. Видно, що замість розумного розвитку ви обираєте побрататися з такими ж срулями, тільки яких значно більше, іще й вони переконані у своїй правидній скрєпній сруськості..
 показать весь комментарий
 
 
Посыл правильный, те же праведники народов мира. Но только одно маленькое замечание - после победы. Такие вещи делаются - только ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!! А так, это чмошничество какое-то.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх