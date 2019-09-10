 Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее, - Полозов

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.
"Одним из людей, помогавших морякам передачами, является Константин Котов. Долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории (Ивлевой. - Ред.) собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев и крымских татар. В августе Костя Котов был задержан и обвинен по статье 212.1 УК РФ - репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний", - сообщил адвокат.
По его словам, буквально за неделю, Константин Котов был приговорен к 4 годам лагерей.
"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову... Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории. Девиз украинских военных моряков - "Своїх не кидаємо!" - в полной мере относится и к Косте Котову", - добавил Полозов.
Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных.
а ты п-дун, докажи, или дети твои будут п-дунята
А что сделал ты, Vadym Tsyrkalyuk?
тольео в нашей реальности оккупантов не мочат, а облизывают и мышебратья поют... идиоты
Но поступок со стороны моряков гуманный.
Парень мужественно поступил.
4 года дали, ппц.
Узнать бы подробности, не за одиночный же пикет дали. Может в соц сетях к чему призывал, тогда да. Теперь с зоны и не вернуться может
https://gordonua.com/ukr/blogs/nikolay-polozov/-zvilneni-ukrajinski-morjaki-zibrali-groshi-dlja-zatrimanogo-rosijskogo-volontera-kotova-jakij-dopomagav-jim-pid-chas-ukladannja-1261755.html
https://youtu.be/rbT5H72tohM