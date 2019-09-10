 Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"У президента Трамп свой график встреч, президент Зеленский имеет свой график. И речь идет о том, чтобы согласовать эти графики между собой", - заявил дипломат. Он подчеркнул важность встречи Зеленского и Трампа.

"Это важно для лидеров - иметь личные отношения. И некоторые считают, что эти отношения могут оказаться очень хорошими. Посмотрите только на этих двух людей! Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой. Поэтому это важный момент", - отметил Тейлор.

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По его мнению, в ходе предстоящей встречи президенты США и Украины могут обсудить тему помощи США Украине в сфере безопасности и борьбы с коррупцией.