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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2768) Тейлор (91) Трамп (2367)

 Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может состоятся через две недели, когда оба лидера будут в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"У президента Трамп свой график встреч, президент Зеленский имеет свой график. И речь идет о том, чтобы согласовать эти графики между собой", - заявил дипломат. Он подчеркнул важность встречи Зеленского и Трампа.

"Это важно для лидеров - иметь личные отношения. И некоторые считают, что эти отношения могут оказаться очень хорошими. Посмотрите только на этих двух людей! Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой. Поэтому это важный момент", - отметил Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post

По его мнению, в ходе предстоящей встречи президенты США и Украины могут обсудить тему помощи США Украине в сфере безопасности и борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3147647
 
 
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Этим двум клованам нужно подружиться, адназначна!
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А на піаніно зіграти? Як же ж без цього? А потім і за Беню слівце закинути🤔
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Не состоится. Но шанс теоретический пока есть.
Пока Богдан и Портов рулят (Каломомев) - не о чем с Зеро говорить
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Увага!Увага!Скоро!Не пропустіть!Новий атракціон!Бім і Бом під куполом ООН!
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...в абчєствєнном ньюйоркском туалєтє
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Случайно пересечься в сортире- это разве "встреча"?
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Три комента сверху и все три высказывания против встречи Президента Украины и Президента США Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 255
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Головне не переплутати букви М та Ж, а то конфуз може виникнути. Йшов до Трампа а прийшов до Меркель🤔
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"Посмотрите только на этих двух людей! Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой".

Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4344
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Последняя фраза Трампа - путин - фуйло ,конечно всех взбодрила Встреча Трампа и Зеленского может состоятся через 2 недели во время Генассамблеи ООН, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1597 .
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