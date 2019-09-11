 Украинский бюджет несет убытки из-за акцизного прессинга: 10 млрд грн в 2019 г., – "ЗН"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет газета "Зеркало недели".

По данным издания, в 2017 г. официальные продажи сигарет (производство плюс импорт) составляли 66,4 млрд шт., а неофициальные ― 4,9 млрд, в 2018-м ― соответственно ― 55,8 (падение на 16%) и 8,4 млрд шт. (рост на 71%). Прогноз на 2019 г. - 49,1 млрд шт. легально проданных сигарет и 10,1 млрд нелегальных. Т.е. доля нелегальной составляющей к концу года может достичь 17%.

Если раньше большая часть подпольной табачной индустрии работала на удовлетворение спроса контрабандистов, переправляющих продукцию в страны ЕС, то уже сегодня контрафакт все больше оседает на внутреннем рынке. Поскольку на внутреннем рынке есть спрос, а стремительный рост акцизов на табачные изделия не позволяет украинским потребителям постепенно привыкать к повышению цен.

По информации "Зеркала недели", график ежегодного роста ставок акцизного налога на табак был принят ВР с целью постепенного приближения их уровня в Украине к уровню в странах ЕС. Но при этом темпы роста были заложены значительно более высокие, чем те, которые закладывались для стран Восточной Европы, вступающих в ЕС. Если для достижения ставок акциза до уровня, определенного Директивой 64/ЕС в этих странах давалось 12–15 лет, то в Украине ― всего 8.

В итоге, отмечает издание, цены на табачные изделия в Украине выросли настолько, что потребитель отдал предпочтение более дешевой нелегальной продукции. Как результат, несмотря на повышение акциза на 30% в 2018 г. впервые был не выполнен план поступлений в госбюджет от табачных изделий на суму 5 млрд грн. В 2019 г. аналогичные потери оцениваются уже на уровне 10 млрд грн. А если график повышения не пересмотреть, растянув переходной период до 2030 г., уже к 2024 г. половину украинского табачного рынка захватит нелегальная продукция.

Одновременно с пересмотром графика, пишет "Зеркало недели", важно усилить давление на нелегальных поставщиков, уничтожать конфискованную у них продукцию. Необходимо довершить начатую ранее криминализацию товарной контрабанды и, наконец, внедрить план мероприятий по реализации Стратегии противодействия нелегальной торговле, масштабы которой поражают.

Так, летом текущего года в результате совместной операции силовиков (СБУ, ГПУ, ГБР) в г. Мукачево задержали рекордную партию нелегальных сигарет без акцизных марок, предназначенную для продажи в странах ЕС, - 2 млн пачек на общую сумму 70 млн грн. Чтобы их перевезти, потребовалось 13 грузовиков.

Как пишет "Зеркало недели", если новая власть сможет проявить политическую волю, усилив давление на производителей контрафакта и поставщиков контрабанды и одновременно "реструктуризирует" график повышения акцизов на легальную продукцию, то это позволит и легальный рынок сохранить, и обеспечить доходы от него в госбюджет.