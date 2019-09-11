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 Экономика, Общество
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Все про:акциз (296) сигареты (644) убытки (188)

 Украинский бюджет несет убытки из-за акцизного прессинга: 10 млрд грн в 2019 г., – "ЗН"

Ускоренный график приведения украинских акцизов на табачные изделия к европейскому уровню ведет к сокращению легального рынка, процветанию нелегального производства и в итоге – к рекордным убыткам госбюджета. В 2019 г. потери госбюджета оцениваются в 10 млрд грн,

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом пишет газета "Зеркало недели".

По данным издания, в 2017 г. официальные продажи сигарет (производство плюс импорт) составляли 66,4 млрд шт., а неофициальные ― 4,9 млрд, в 2018-м ― соответственно ― 55,8 (падение на 16%) и 8,4 млрд шт. (рост на 71%). Прогноз на 2019 г. - 49,1 млрд шт. легально проданных сигарет и 10,1 млрд нелегальных. Т.е. доля нелегальной составляющей к концу года может достичь 17%.

Если раньше большая часть подпольной табачной индустрии работала на удовлетворение спроса контрабандистов, переправляющих продукцию в страны ЕС, то уже сегодня контрафакт все больше оседает на внутреннем рынке. Поскольку на внутреннем рынке есть спрос, а стремительный рост акцизов на табачные изделия не позволяет украинским потребителям постепенно привыкать к повышению цен.

По информации "Зеркала недели", график ежегодного роста ставок акцизного налога на табак был принят ВР с целью постепенного приближения их уровня в Украине к уровню в странах ЕС. Но при этом темпы роста были заложены значительно более высокие, чем те, которые закладывались для стран Восточной Европы, вступающих в ЕС. Если для достижения ставок акциза до уровня, определенного Директивой 64/ЕС в этих странах давалось 12–15 лет, то в Украине ― всего 8.

В итоге, отмечает издание, цены на табачные изделия в Украине выросли настолько, что потребитель отдал предпочтение более дешевой нелегальной продукции. Как результат, несмотря на повышение акциза на 30% в 2018 г. впервые был не выполнен план поступлений в госбюджет от табачных изделий на суму 5 млрд грн. В 2019 г. аналогичные потери оцениваются уже на уровне 10 млрд грн. А если график повышения не пересмотреть, растянув переходной период до 2030 г., уже к 2024 г. половину украинского табачного рынка захватит нелегальная продукция.

Одновременно с пересмотром графика, пишет "Зеркало недели", важно усилить давление на нелегальных поставщиков, уничтожать конфискованную у них продукцию. Необходимо довершить начатую ранее криминализацию товарной контрабанды и, наконец, внедрить план мероприятий по реализации Стратегии противодействия нелегальной торговле, масштабы которой поражают.

Так, летом текущего года в результате совместной операции силовиков (СБУ, ГПУ, ГБР) в г. Мукачево задержали рекордную партию нелегальных сигарет без акцизных марок, предназначенную для продажи в странах ЕС, - 2 млн пачек на общую сумму 70 млн грн. Чтобы их перевезти, потребовалось 13 грузовиков.

Как пишет "Зеркало недели", если новая власть сможет проявить политическую волю, усилив давление на производителей контрафакта и поставщиков контрабанды и одновременно "реструктуризирует" график повышения акцизов на легальную продукцию, то это позволит и легальный рынок сохранить, и обеспечить доходы от него в госбюджет.

Источник: https://censor.net.ua/n3147645
 
   
 Топ комментарии
 
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 9823
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Нехай трускавецька шпана згадає про борцуна з алкоголем підняттям цін і до чого це призвело.
Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 4256
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Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 9823
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за нелегальное производство откручивать яйца и все будет на местах
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А причем действительно Зеленский? Акцизы ввели и начали повышать еще на сколько помню при Ющенко и Тимошенко в премьерах.
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Нехай трускавецька шпана згадає про борцуна з алкоголем підняттям цін і до чого це призвело.

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порохобот, это первое повышение за пять лет? нет? а на те ты тут тоже гавкал?
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Стопэ! Но ведь зелю выбрали шоб вернуть усё в зад?!!
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Зелю выбрали, чтоб отогнать твою кудрявую свинью, которая под циничные визги армия-вира-мова только и чавкала с корыта
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кудрявую свинью - вот щас обидно было Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 2340

Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 8099
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Счас трескают трускавецкие жабы, только вой стоит на болотах )
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Чим доведеш що я порохобот? Чекаю відповіді.
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мысли порохобота, психология порохобота, друзья порохоботы, лайкают порохоботы. а он, посмотрите, из себя д'артаньяна строит
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Вважаєш що тільки порохоботи проти криворізької шпани? Ти зашорений на всю голову. Це не аргументи, а бла-бла. H e l l a s тріпло
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тебе, порохобот, если даже ткнуть в рожу твое удостоверение порохобота и продуктовые карточки на карамель, ты все равно будешь визжать шо ты не порохобот
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быдло, а чего тебя не банят? парашу хорошо в редакции полируешь?
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Но ты то сраный кацап из себя целку в правом ухе тоже строишь, так чем, лапоть, недоволкн?
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Можно я попробую? Ты - пользуешься мозгом!!! Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 1472 Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 6083
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не ну клас) акциз повышал барыга - временные рамки барыга ,а виноват Трускавец )
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Помните стишок:
Стала водка шесть и восемь,-
Всё-равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу,-
Нам и десять по-плечу.
Ну а если будет больше,
То случится то, что в Польше.
Если будет двадцать пять,-
Будем "Зимний" брать опять.

Так всё и произошло...
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Только вот акциз повысили при Порошенко и Гройсмане...
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Бросать пить и курить в это сложное для страны время - подло и глупо.
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убивать себя за свои же деньги !! это надо быть дебилом... так неужели все курильщики дебилы ????
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Наркоман тоже понимает, что наркотики его убивает, но сам, как правило, не прекращает.
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Во во, теперь давайте руцкой сигаретной мафии ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
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Ведь не секрет, что в Украине все производство сигарет контролируют опг из раши. Прежняя власть хотела навести порядок , но тут пришли ЗЕ. И опять ДЕШЕВЫЕ сигареты , И КОНТРАЬАНДА ПРОЦВЕТАЕТ
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И кто ж не дал твоей свинячей власти "навести порядок"? пол?
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Твоей свинячей морде это интересно или просто попистеть вылезло?
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свинячья морда? мадам забыла убрать зеркало?
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Прежняя власть нереально повысила акциз. В результате легальные сигареты люди просто не могут покупать. А курить охота. Отсюда и нелегальщина.
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Давай-ка Зеля,
закурим по одной,
Теперь за тряпку -
рояль помой!
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зелупенцы, вы еще довольны своим ************ или еще потерпите?
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Акцизный прессинг - это так задумано. Он увеличивает "левые" доходы украинских табачек, что хорошо пополняет карманы украинских политиков.
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мерзотникам із уркоуряду
наведіть графік прібліжєнія зарплат до європейських
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Нужно понижать акциз, и тогда не будет нелегальщины.
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И это правильно... Давай водку- паленку по цене Absolut crystal, коньяк Закарпатский по цене Hennessy, полусладкую бурду (вино) по цене Sassicaia. Эх, заживем! Все туристы будут в **** - какие мы богатые. А бюджет..., даже боюсь говорить




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Чем дешевле тем меньше контрабанда и больше потребление, простой закон экономики. А запретом и повышением ничего не выйдет. Это уже было.
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Вот как-то потери в 10 млрд грн на акцизе из-за внутреннего потребления контрафакта сааавсэм неправдоподобно звучит. И таки на курево акциз повышать надо, оставив недорогими Ватру и Беломор.
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Угу! Больше 30-ти лет как "некурящий"! Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 6493 Я просто на Беломор перейду. Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 9480 Табак в нём, кстати, был всегда качественнее, чем в дешёвых с фильтром.
Пы.Сы. Главный посыл моего поста всё-таки был, что про 10 млрд - это 3,14здёж. Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 1100
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Не думаю. Ведь факт недопоступлений в бюджет от акцизов есть. Тогда почему образовались недопоступления. Ведь акциз это прямой налог.
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Кста, в тему беседы. Придется наверное мне тожа трубку наверное начинать таскать снова. Хотя и неудобно с ней. Во-первых чтобы выкурить трубку это дело минут на 20. Во-вторых трубка после курения ее должна "отдыхать" на подставке. Иначе заванивается шокапец. А так подкуда бабульки на рынке тобачком торгуют. Причем сорта различные на выбор. Ну и глицерин в аптеках покуда тоже продается. Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 164
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Я о самой цифре. Потерять здесь 10 млрд....."очень сложно...". Не знаю как в сигаретных делах, но 99% "левой" водки, это та же водка с тех же заводов, только с левым акцизом. Акцизы - это тема даже не мусорская, а гоорааздо выше. Так шо нехай серед своїх шукають.
Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ" - Цензор.НЕТ 8405
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И пусть теперь кто-то скажет, что Гройсман не злонамеренный дурак.
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А где же поэтапный план по ускоренному доведению доходов населения до европейского уровня к 2030-му году?
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Зе-команда ещё и не так на голову украинским гражданам насрет - у неё грандиозные планы по отбору у населения денежных знаков, по тому же табаку, например.
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